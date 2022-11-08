В Одесі викрили підпільну друкарню, яка виробляла підроблені документи для виїзду військовозабов’язаних за кордон. ФОТО

Поліцейські викрили у м. Одеса підпільну друкарню, де виготовляли фальсифіковані довідки та посвідчення з висновками про непридатність потенційних призовників до проходження військової служби за станом здоров’я. Пошук потенційних клієнтів, реклама "послуг", обговорення розрахунків здійснювались виключно у спеціально створеному телеграм-каналі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції Одеської області.

"Вартість одного пакету документів складала 65 тисяч гривень. До нього входили підроблені посвідчення військовозобов’язаного, довідка військово-лікарської комісії та довідка центру комплектування і соціальної підтримки. Кошти надсилались на банківські картки, оформлені на підставних осіб, які так само залучались до відправлення документів. Кримінальний заробіток в окремі дні складав понад 130 тисяч гривень", - розповіли у поліції.

При проведенні слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили місце розташування підпільної типографії та фотостудії, де виготовлення підроблених документів було поставлено на конвеєр. Забезпечував її роботу 27-річний місцевий житель, який мав відповідні навички цифрової обробки документів та їх підготовки.





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Під час обшуку вилучили оргтехніку з відповідним програмним забезпеченням, обладнання для адміністрування телеграм-каналу та принтери для високоякісного друку. Крім того, вилучено значну кількість цифрових файлів уже виготовлених довідок, 66 готових пакетів фальсифікованих документів. Також правоохоронці вилучили печатки та штампи центрів комплектування і соціальної підтримки, військо-лікарських комісій, дата-штампи щодо перетину кордону і записи розрахунків від клієнтів.

Керівника підпільної друкарні затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За рішенням суду наступні кілька місяців чоловік перебуватиме під домашнім арештом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк до 7 років.

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