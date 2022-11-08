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В Одесі викрили підпільну друкарню, яка виробляла підроблені документи для виїзду військовозабов’язаних за кордон. ФОТО

Поліцейські викрили у м. Одеса підпільну друкарню, де виготовляли фальсифіковані довідки та посвідчення з висновками про непридатність потенційних призовників до проходження військової служби за станом здоров’я. Пошук потенційних клієнтів, реклама "послуг", обговорення розрахунків здійснювались виключно у спеціально створеному телеграм-каналі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції Одеської області.

В Одесі викрили підпільну друкарню, яка виробляла підроблені документи для виїзду військовозабов’язаних за кордон 01

"Вартість одного пакету документів складала 65 тисяч гривень. До нього входили підроблені посвідчення військовозобов’язаного, довідка військово-лікарської комісії та довідка центру комплектування і соціальної підтримки. Кошти надсилались на банківські картки, оформлені на підставних осіб, які так само залучались до відправлення документів. Кримінальний заробіток в окремі дні складав понад 130 тисяч гривень", - розповіли у поліції.

При проведенні слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили місце розташування підпільної типографії та фотостудії, де виготовлення підроблених документів було поставлено на конвеєр. Забезпечував її роботу 27-річний місцевий житель, який мав відповідні навички цифрової обробки документів та їх підготовки.

В Одесі викрили підпільну друкарню, яка виробляла підроблені документи для виїзду військовозабов’язаних за кордон 02
В Одесі викрили підпільну друкарню, яка виробляла підроблені документи для виїзду військовозабов’язаних за кордон 03

Дивіться також: Група, що займалася підробкою медичних довідок для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон, викрита на Київщині, - Нацполція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час обшуку вилучили оргтехніку з відповідним програмним забезпеченням, обладнання для адміністрування телеграм-каналу та принтери для високоякісного друку. Крім того, вилучено значну кількість цифрових файлів уже виготовлених довідок, 66 готових пакетів фальсифікованих документів. Також правоохоронці вилучили печатки та штампи центрів комплектування і соціальної підтримки, військо-лікарських комісій, дата-штампи щодо перетину кордону і записи розрахунків від клієнтів.

В Одесі викрили підпільну друкарню, яка виробляла підроблені документи для виїзду військовозабов’язаних за кордон 04

Керівника підпільної друкарні затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За рішенням суду наступні кілька місяців чоловік перебуватиме під домашнім арештом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк до 7 років.

Також читайте: Чоловік купив свідоцтво про народження третьої дитини, щоб виїхати за кордон. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Одеса (5476) підробка (439) Нацполіція (15213) мобілізація (3082)


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Топ коментарі
+8
знаючи Одесу - то вже прогрес...без сарказму
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08.11.2022 18:12
+7
Одеса? Демонтаж пам'ятника курві підтримали 50,2%.
Проти - 44,5% !!!
Отакоєот...
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08.11.2022 18:06
+6
Ма́лая Арнау́тская?
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08.11.2022 17:35
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Ма́лая Арнау́тская?
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08.11.2022 17:35 Відповісти
На Малой Арнаутской?
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08.11.2022 17:35 Відповісти
12 років прожив в Одесі в 90-ті, потім 2006 -2013...шо я вам скажу - там нічого не міняється, свій лад як був, так є, і так буде. Насамперед, будь-яка депресія - переживається з гумором і позитивом. Сотня національностей, повз копійку ніхто не ходить...руку викинув - одразу підвозять...Колись спеціально поклав до кишені куртки дрібні гривні, зайшли з колегою в трамвай, спеціально слідкували - нє, все-рівно зперли 17 грн....наржались...Про шо мова? Виявили, накрили...ага
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08.11.2022 17:48 Відповісти
Украина - она такая. Как Вам анапский бандеровец? Так он перед Вами
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08.11.2022 17:59 Відповісти
Одеса? Демонтаж пам'ятника курві підтримали 50,2%.
Проти - 44,5% !!!
Отакоєот...
показати весь коментар
08.11.2022 18:06 Відповісти
знаючи Одесу - то вже прогрес...без сарказму
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08.11.2022 18:12 Відповісти
https://tyzhden.ua/History/74430
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08.11.2022 18:29 Відповісти
В 2008 покрали банківські злитки золота з НБУ Одеської обл., шляхом підміни, а вони кажуть штампи.До речі після цього, зберігання в областях відмінили, а потім і зовсім ліквідували обласні управління нац.банку.
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08.11.2022 17:59 Відповісти
99.9% нынешних преступников и до 24.02 совершали преступления, а многие годами и десятки раз. Вот так просто с нуля стать преступником после тотальной войны и наносить ущерб Родине не может обычный гражданин, который строго наоборот мобилизуется против врага и будет отдавать силы, время и деньги на защиту страны, помогать чем, тем может. А вот эти все ровненько и до войны где-то воровали, где-то фальсифицировали, наркотой торговали, занимались разводами людей. Теперь расширили область деятельности или переквалифицировались (например, утратили знакомого продажного судью или мусора, который их покрывал). Их можно было и нужно было на прошлой восьмилетней войне найти и уничтожить, осудив на должный срок, а не выписывая условку со штрафом раз в 10 меньше, чем они заработали на кидках. И тогда сейчас их было в разы меньше. Безнаказанность порождает новые преступления, особенно когда нажиться действительно есть способы. Если человек с 18 по 21 год на наркоторговле или разводах людей зарабатывал по 3000 долларов в месяц, ни разу не сидел в тюрьме и просто откатывал мусорам местным малую часть дохода, ни копейки не заплатил налогов в бюджет, то он никогда уже не сможет отказаться от таких легких денег, работать нормально тоже не сможет, так как учиться и поднимать квалификацию очень тяжело, это годами читать сложную профессиональную литературу, сдавать экзамены, а такие люди этого никогда не делали. Вот посидел бы пару лет в тюрьме на голодном пайке, ну, процентов 20 было бы на исправление, но это тоже неплохо.
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08.11.2022 17:38 Відповісти
Пока гражданин РФ господин Труханов рулит в Одессе толку не будет. Но. Надо отдать ему должное. Умеет приспосабливаться. Например. Порошенко в "запасе", Михо в тюрьме, а Труханов, как был в Одессе, так и есть
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08.11.2022 17:40 Відповісти
что поделать...демократически избранний мєр...там еще его партия "Доверяй делам" кучку мест в горсовете имеет...
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08.11.2022 17:47 Відповісти
Порошенко таки надав Міхо громадянство і назначив губернатором
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08.11.2022 18:27 Відповісти
А далі що було, не пам'ятаєте
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08.11.2022 19:15 Відповісти
Далі його зняли
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08.11.2022 19:35 Відповісти
Не юли, зелебобик. Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
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08.11.2022 20:14 Відповісти
та прям друкарню!))) на кухні...не розумію навіщо штампи про перетин кордуну, там же в базі інфа...не буде з базою збігатись це подстава!)))
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08.11.2022 17:46 Відповісти
штампи й печатки..

при 2 комплектах на добу..яке до сраки високоякісне обладнання..пара принтерів..

он нехай шукають, хто печатки виготовляв..там не набірні штемпелі
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08.11.2022 17:48 Відповісти
Та я вас умоляю. Фотополимер творит чудеса. Еще можно лазерный станок приспособить для гравировки. Делается из направляющих для мебели и платки на ардуино. Все прекрасно делается в домашних условиях.
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08.11.2022 19:09 Відповісти
Місто, в якому гастролерів та злочинців більше ніж у будь-якому іншому місті
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08.11.2022 19:12 Відповісти
Враховуючи, що в цьому місті дуже багато моряків які офіційно заплатили за різноманітні курси та сертифікати ще до війни гроші разів в декілька більші ніж опубліковані в новині, то бажаючих скористатися можливостью виїзду було багато. Бо треба відробляти кошти раніше заплачені місцевим крюінговим баригам.
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08.11.2022 22:48 Відповісти
 
 