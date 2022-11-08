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Окупанти завдали чергового удару по Краматорську, поранено дитину, - ОВА. ФОТОрепортаж

краматорськ

Росіяни завдали чергового удару по Краматорську - поранена дитина.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик.

"Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл - постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки. Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь - і можна бути впевненим, що далеко не востаннє. Росіяни будуть бити по місту, поки ми їх не виженемо геть з нашої землі", - йдеться у повідомленні.

"Цивільні повинні покинути область - особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся!", - додає очільник регіону.

Також читайте: Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську, обстріли низки населених пунктів. ФОТОрепортаж

Окупанти завдали чергового удару по Краматорську, поранено дитину, - ОВА 01
Окупанти завдали чергового удару по Краматорську, поранено дитину, - ОВА 02
Окупанти завдали чергового удару по Краматорську, поранено дитину, - ОВА 03
Окупанти завдали чергового удару по Краматорську, поранено дитину, - ОВА 04
Окупанти завдали чергового удару по Краматорську, поранено дитину, - ОВА 05
Окупанти завдали чергового удару по Краматорську, поранено дитину, - ОВА 06

Автор: 

Краматорськ (662) обстріл (28732) ракети (4033) Кириленко Павло (907)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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08.11.2022 19:57 Відповісти
не пиши тупої маячні! Господь їм нічого не поверне,а от наш презик Володя,виявляється,дав таки Путіну гарантії ненападу на ЧФ в обмін на роботу зернового коридору...Ну а те,що русня і далі розстрілює наші міста (безкарно!!) таким ягняткам,як ти байдуже,ви щось до Бога мекаєте,незрозуміле...
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08.11.2022 20:21 Відповісти
 
 