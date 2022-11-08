Окупанти завдали чергового удару по Краматорську, поранено дитину, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни завдали чергового удару по Краматорську - поранена дитина.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик.

"Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл - постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки. Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь - і можна бути впевненим, що далеко не востаннє. Росіяни будуть бити по місту, поки ми їх не виженемо геть з нашої землі", - йдеться у повідомленні.

"Цивільні повинні покинути область - особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся!", - додає очільник регіону.

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