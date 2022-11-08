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В Ізюмі місцеві мешканці показали місце зберігання 3340 російських боєприпасів, - поліція. ФОТО

В Ізюмському районі громадяни долучилися до добровільної здачі зброї та боєприпасів

Про це повідомили в Telegram-каналі Поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеві мешканці принесли до Ізюмського районного управління поліції 2 одиниці нарізної зброї військових зразків та вказали на місце зберігання 3340 боєприпасів, розташоване на колишніх позиціях військових РФ". - йдеться в повідомленні. 

Також правоохоронці нагадали, що особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

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В Ізюмі місцеві мешканці показали місце зберігання 3340 російських боєприпасів, - поліція 01
В Ізюмі місцеві мешканці показали місце зберігання 3340 російських боєприпасів, - поліція 02
В Ізюмі місцеві мешканці показали місце зберігання 3340 російських боєприпасів, - поліція 03

Автор: 

боєприпаси (2282) Ізюм (336) деокупація (950)


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Это не боеприпасы. Это взрывоопасный металлолом.
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08.11.2022 20:43 Відповісти
Сьогодні треба ретельно все вибухне ретельно шукати. Бо ж завта, коли сніг випаде - буде запізно.
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08.11.2022 20:48 Відповісти
Якщо вже порахували що 3340, но вже зібрали і утилізували.
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08.11.2022 21:41 Відповісти
То не місце зберігання, то місце розкидання ...
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08.11.2022 21:40 Відповісти
Only two rifles, taken as souvenir.

In a town with 20'000 inhabitants,
where probably still live 2'000 people today,
I would estimate 20 souvenirs hiding in dark corners of garages and cellars.

But those unexploded anti-tank weapons and hand grenades will be a threat to playing children for a long time to come.
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08.11.2022 22:15 Відповісти
 
 