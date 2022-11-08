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В Ізюмі місцеві мешканці показали місце зберігання 3340 російських боєприпасів, - поліція. ФОТО
В Ізюмському районі громадяни долучилися до добровільної здачі зброї та боєприпасів
Про це повідомили в Telegram-каналі Поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Місцеві мешканці принесли до Ізюмського районного управління поліції 2 одиниці нарізної зброї військових зразків та вказали на місце зберігання 3340 боєприпасів, розташоване на колишніх позиціях військових РФ". - йдеться в повідомленні.
Також правоохоронці нагадали, що особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.
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In a town with 20'000 inhabitants,
where probably still live 2'000 people today,
I would estimate 20 souvenirs hiding in dark corners of garages and cellars.
But those unexploded anti-tank weapons and hand grenades will be a threat to playing children for a long time to come.