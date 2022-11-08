В Ізюмі місцеві мешканці показали місце зберігання 3340 російських боєприпасів, - поліція. ФОТО

В Ізюмському районі громадяни долучилися до добровільної здачі зброї та боєприпасів

Про це повідомили в Telegram-каналі Поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеві мешканці принесли до Ізюмського районного управління поліції 2 одиниці нарізної зброї військових зразків та вказали на місце зберігання 3340 боєприпасів, розташоване на колишніх позиціях військових РФ". - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці нагадали, що особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

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