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Новини Фото Війна
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Двоє дорожніх ремонтників загинули внаслідок вибуху протитанкової міни на Харківщині. ФОТО

Двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства загинули внаслідок вибуху протитанкової міни у Чугуївському районі Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

Двоє дорожніх ремонтників загинули внаслідок вибуху протитанкової міни на Харківщині 01

За даними слідства, 8 листопада близько 15 години на автотрасі Чугуїв-Мілове поблизу повороту на с. Чкаловське під час виконання дорожніх робіт внаслідок вибуху протитанкової міни загинули двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства, ще двоє — травмовані.

Двоє дорожніх ремонтників загинули внаслідок вибуху протитанкової міни на Харківщині 02
Двоє дорожніх ремонтників загинули внаслідок вибуху протитанкової міни на Харківщині 03

Також дивіться: Російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль на Харківщині, водія поранено, – Нацполіція. ФОТО

Двоє дорожніх ремонтників загинули внаслідок вибуху протитанкової міни на Харківщині 04

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

вибух (4487) Харківщина (6054) жертви (1804)


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Топ коментарі
+15
нагальна необхідність - класти асфальт..чи не всі гроші списали??? і до кінця року треба все вигрести з бюджету, бо на наступний рік не буде такої статті витрат??
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08.11.2022 22:56
+10
«Гроші на крові» ?
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08.11.2022 22:47
+6
Дурники зїхали на узбіччя....Влада дебільна інструктуй усіх що узбіччя можуть бути заміновані по замовчуванню - сходити відлити в посадку тепер не можна, бо ЦЕ ВІЙНА.
Нажаль це ціна за Велике Будівництво.
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08.11.2022 22:49
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«Гроші на крові» ?
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08.11.2022 22:47 Відповісти
Дурники зїхали на узбіччя....Влада дебільна інструктуй усіх що узбіччя можуть бути заміновані по замовчуванню - сходити відлити в посадку тепер не можна, бо ЦЕ ВІЙНА.
Нажаль це ціна за Велике Будівництво.
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08.11.2022 22:49 Відповісти
Не дурники - вони обминали легковий автомобіль на вузькій дорозі.
І нечаянно втрапили на міну.
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08.11.2022 22:52 Відповісти
Автівкам там робити нічого коли кладуть новий асфальт і дорога там не вузька.
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08.11.2022 22:54 Відповісти
*******, чого армія навіть узбіччя не перевірила на міни ?
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08.11.2022 22:52 Відповісти
блд..як же так?!
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08.11.2022 22:53 Відповісти
нагальна необхідність - класти асфальт..чи не всі гроші списали??? і до кінця року треба все вигрести з бюджету, бо на наступний рік не буде такої статті витрат??
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08.11.2022 22:56 Відповісти
А як же! Все дуже просто. Головне своєчасно подати "правильний" звіт. Сьогодні доповів, що вже поклав асфальт, а завтра доповісти що той асфальт знову розбомбили. "Рентабельність"- 100% Не дарма ж перед війною всі шахраї раптом кинулися дороги робити((
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09.11.2022 07:48 Відповісти
если саперов нет возьмите копарей с металлодетектором пусть пройдутся по обочине и обозначат подозрительные места ...
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08.11.2022 23:00 Відповісти
а ваши копари в курсах, что к противотаковым минам со взрывателями МВН-72 надо подходить без индукционног миноискателя, и желательно в трусах? А копари в курсах, что некоторые ТМки могут быть снабжены неконтактными взрывателями с сейсмическими датчиками цели?
Вы бы еще археологов послали искать мины....
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08.11.2022 23:19 Відповісти
тогда трупы дорожников вам в помощь...
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08.11.2022 23:34 Відповісти
вижу, копари и дорожники - ваши главные враги.
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08.11.2022 23:47 Відповісти
мой враг *****
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08.11.2022 23:49 Відповісти
ну, значит, не главные.
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09.11.2022 00:32 Відповісти
И всё? Кстати он признан как коллективный , ну и +80% зомбированных граждан раши включая мобиков и чмобиков
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09.11.2022 01:35 Відповісти
A какие трусы безопаснее - boxers or briefs?
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08.11.2022 23:41 Відповісти
подойдут любые без металлических пряжек.
Но вам безопасно носить любые.
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08.11.2022 23:46 Відповісти
What a relief.
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09.11.2022 00:10 Відповісти
"Какое облегчение".C облегчением Вы на украинском, а не американском форуме, поэтому не надо умничать
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09.11.2022 01:48 Відповісти
I'm sorry I have to use my language mainly - it's just pain in the ass to type it, copy-paste to Google translator, and then copy-paste to here. It has never been my intention to offend any Ukrainian speaking people. And if it was taken this way, I sincerely apologize.
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09.11.2022 02:40 Відповісти
Хорошо поможем, но один раз, дальше пусть кто нибудь другой переводит

"Извините, мне приходится использовать в основном свой язык - это просто боль в заднице, чтобы напечатать его, скопировать-вставить в переводчик Google, а затем скопировать-вставить сюда. Я никогда не собирался оскорблять украиноязычных людей. И если это было воспринято таким образом, я искренне извиняюсь."
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09.11.2022 03:19 Відповісти
Awesome! I'll buy you a beer next time I'm in Kyiv on business 👍
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09.11.2022 03:29 Відповісти
Thank you
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09.11.2022 03:59 Відповісти
Кошмар
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08.11.2022 23:43 Відповісти
Had been frontline many month,
until the successfull counteroffensive to
take back eastern Kharkiew state.

Possibly an former road block / check point being demolished.

The work appears almost done,
and the asphalters were not there the very first day.

One possibility would be,
someone laid the mine there recently,
perhaps some saboteur using a found mine from a position further away in the fields.

De-miners need Stihl equipment
like motor scythes to cut down high grasses after having declared something mine-free,
to proof, that they checked the position.
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09.11.2022 00:14 Відповісти
а сапери що там робили? чи їх там і не було?
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09.11.2022 07:19 Відповісти
Сьогодні бачив в Києві на одному мосту такі ями глибиною по коліно.Машина вскочила, блага водій притормозив але стрибок з іскрами був нормальний.Скільки років їзжу ті ями тільки розростаються.
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09.11.2022 16:36 Відповісти
 
 