Двоє дорожніх ремонтників загинули внаслідок вибуху протитанкової міни на Харківщині. ФОТО

Двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства загинули внаслідок вибуху протитанкової міни у Чугуївському районі Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

За даними слідства, 8 листопада близько 15 години на автотрасі Чугуїв-Мілове поблизу повороту на с. Чкаловське під час виконання дорожніх робіт внаслідок вибуху протитанкової міни загинули двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства, ще двоє — травмовані.





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Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).