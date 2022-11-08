Двоє дорожніх ремонтників загинули внаслідок вибуху протитанкової міни на Харківщині. ФОТО
Двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства загинули внаслідок вибуху протитанкової міни у Чугуївському районі Харківської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
За даними слідства, 8 листопада близько 15 години на автотрасі Чугуїв-Мілове поблизу повороту на с. Чкаловське під час виконання дорожніх робіт внаслідок вибуху протитанкової міни загинули двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства, ще двоє — травмовані.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Топ коментарі
+15 Марина Кравець
показати весь коментар08.11.2022 22:56
+10 Ірландія
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+6 Garry Dron #477536
показати весь коментар08.11.2022 22:49
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Нажаль це ціна за Велике Будівництво.
І нечаянно втрапили на міну.
Вы бы еще археологов послали искать мины....
Но вам безопасно носить любые.
"Извините, мне приходится использовать в основном свой язык - это просто боль в заднице, чтобы напечатать его, скопировать-вставить в переводчик Google, а затем скопировать-вставить сюда. Я никогда не собирался оскорблять украиноязычных людей. И если это было воспринято таким образом, я искренне извиняюсь."
until the successfull counteroffensive to
take back eastern Kharkiew state.
Possibly an former road block / check point being demolished.
The work appears almost done,
and the asphalters were not there the very first day.
One possibility would be,
someone laid the mine there recently,
perhaps some saboteur using a found mine from a position further away in the fields.
De-miners need Stihl equipment
like motor scythes to cut down high grasses after having declared something mine-free,
to proof, that they checked the position.