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Новини Фото Війна
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На Сумщині виявлено схрон зброї та знешкоджено ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів ССО ЗСУ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу ФСБ в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу нашої держави. Одним із їхніх головних завдань був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

На Сумщині виявлено схрон зброї та знешкоджено ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів ССО ЗСУ, - СБУ 01

Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки". - йдеться у повідомленні.

На Сумщині виявлено схрон зброї та знешкоджено ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів ССО ЗСУ, - СБУ 02

За даними слідства, група була сформована кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Зазначається, що до її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення.

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"Саме він був на прямому зв’язку зі своїм "куратором" і координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації. Утім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії і затримали диверсантів, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині", - додали у СБУ.

Під час огляду схованки правоохоронці виявили:

▪️ 2 протитанкові міни ТМ-62М з підривачами,
▪️ 2 бойові гранати РГО із запалами,
▪️ автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

На Сумщині виявлено схрон зброї та знешкоджено ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів ССО ЗСУ, - СБУ 03

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На Сумщині виявлено схрон зброї та знешкоджено ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів ССО ЗСУ, - СБУ 04

Саме цю зброю ворожа ДРГ планувала використати для вчинення диверсій на території регіону. Також у ході обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представником ФСБ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.



На Сумщині виявлено схрон зброї та знешкоджено ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів ССО ЗСУ, - СБУ 05
На Сумщині виявлено схрон зброї та знешкоджено ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів ССО ЗСУ, - СБУ 06


Київ (19549) СБУ (12867) Сумська область (3733) ФСБ (1455) диверсія (352)


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Кацапи йо...нi. после доказательства вины опубликуйте эту рожу, страна должна знать героев, на всякий случай.
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09.11.2022 10:01 Відповісти
грибники, ***
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09.11.2022 10:32 Відповісти
Гнида должен сдохнуть, чтобы другие не размножались! Хватит толерантности к упырям
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09.11.2022 10:42 Відповісти
Якийсь діверсант з брюшком.
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09.11.2022 12:10 Відповісти
Кордон відкритий.... Заходьте хто хоче... Стежками цілими групами проникайте в Україну.
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09.11.2022 13:22 Відповісти
Зарыть и забыть где.
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09.11.2022 14:59 Відповісти
Не те вже ФСБ. Не те. Бідненький арсенал виділили. Стидоба на весь світ. Зі спорядженням Джеймса Бонда навіть нема що порівнювати. Судячи по рівню ФСБ, здувається рашка.
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10.11.2022 00:02 Відповісти
 
 