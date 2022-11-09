У кожному районі Києва розгорнуть близько 100 пунктів обігріву, - КМВА. ФОТОрепортаж

У кожному районі Києва на випадок надзвичайної ситуації розгортатимуться пункти обігріву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначається, один з таких пунктів відвідав Сергій Попко. Начальник КМВА оглянув стан справ в Дарницькому районі.

За даними КМДА, пункти обігріву будуть укомплектовані: дизельгенераторами, тепловими гарматами, буржуйками, дровами, шанцевим інструментом, біотуалетами, ємкостями з питною водою, раціями, ліхтарями, теплим одягом, посудом, запасами продуктів харчування та засобів гігієни.

Тут можна буде зігрітися, відпочити, випити чаю/каву, перекусити, взяти теплий одяг, підзарядити телефони.

"У кожному районі облаштують близько 100 таких точок", - йдеться у повідомленні.

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