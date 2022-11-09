У кожному районі Києва розгорнуть близько 100 пунктів обігріву, - КМВА. ФОТОрепортаж
У кожному районі Києва на випадок надзвичайної ситуації розгортатимуться пункти обігріву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Як зазначається, один з таких пунктів відвідав Сергій Попко. Начальник КМВА оглянув стан справ в Дарницькому районі.
За даними КМДА, пункти обігріву будуть укомплектовані: дизельгенераторами, тепловими гарматами, буржуйками, дровами, шанцевим інструментом, біотуалетами, ємкостями з питною водою, раціями, ліхтарями, теплим одягом, посудом, запасами продуктів харчування та засобів гігієни.
Тут можна буде зігрітися, відпочити, випити чаю/каву, перекусити, взяти теплий одяг, підзарядити телефони.
"У кожному районі облаштують близько 100 таких точок", - йдеться у повідомленні.
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В принципі, це елементарно вирішується наявністю поліцейського на вході. Але ми всі бачили, як "поліцейський" на вході в метро гарно "працює". Хінт: ніяк. Його або нема, або він повністю ігнорує бомжів, чіпляючись до людей, що везуть килим, ровера, самокат або ще щось подібне.
-А что по вашему должен делать полицейский при входе в метро?
2) а чем в мирное время регламентировано наличие мента при входе в метро?))
Якщо перше, то вибачте, сказати не можу, так як не журист і не спеціаліст з правил метро.
Якщо друге - то мусарок мав би стояти всюди, де є великий потік людей.
ага, в каждую многодетную семью)))
милейший, у вас совково-зеленская гинантомания))
Якщо б були, то помітили б, що силовики зазвичай є: на кожній станції метро, на вокзалах, на площах, біля стратегічних об'єктів, а також постійно патрулюють вулиці, і не 1 машина на район, а ногами попарно. Наприклад, в Туреччині, в Словаччині, в Польщі - там теж совково-зеленська гігантоманія?
Є така штука, безпека. В нашій країні взагалі мали б ходити мусарки і документи перевірять у кожного другого. Але чомусь не перевіряють. А потім дивуються, що по містам прилітає.
Безпека. Апрель - май отъездил ччерез киев-пасс очень много. Проверки/досмотр и что?
Ну будут документы проверять и? Уголовник с "плохими"документами может быть, диверсант?))))
Вас в 2019 просили - думайте.