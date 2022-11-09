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Новини Фото Війна
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У кожному районі Києва розгорнуть близько 100 пунктів обігріву, - КМВА. ФОТОрепортаж

У кожному районі Києва на випадок надзвичайної ситуації розгортатимуться пункти обігріву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначається, один з таких пунктів відвідав Сергій Попко. Начальник КМВА оглянув стан справ в Дарницькому районі.

За даними КМДА, пункти обігріву будуть укомплектовані: дизельгенераторами, тепловими гарматами, буржуйками, дровами, шанцевим інструментом, біотуалетами, ємкостями з питною водою, раціями, ліхтарями, теплим одягом, посудом, запасами продуктів харчування та засобів гігієни.

Тут можна буде зігрітися, відпочити, випити чаю/каву, перекусити, взяти теплий одяг, підзарядити телефони.

"У кожному районі облаштують близько 100 таких точок", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У разі надзвичайної ситуації в Києві розгорнуть близько тисячі пунктів обігріву, - Кличко

У кожному районі Києва розгорнуть близько 100 пунктів обігріву, - КМВА 01
У кожному районі Києва розгорнуть близько 100 пунктів обігріву, - КМВА 02
У кожному районі Києва розгорнуть близько 100 пунктів обігріву, - КМВА 03
У кожному районі Києва розгорнуть близько 100 пунктів обігріву, - КМВА 04
У кожному районі Києва розгорнуть близько 100 пунктів обігріву, - КМВА 05
У кожному районі Києва розгорнуть близько 100 пунктів обігріву, - КМВА 06

Автор: 

Київ (19549) опалення (915) морози (84)


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Топ коментарі
+2
тільки не перетворіть школи на бомжатні
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09.11.2022 10:15
+1
І де можна взнати адреси ціх пунктів?
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09.11.2022 10:33
+1
Проблема в тому, що в цей пункт обігріву буде можливо прийти до першого бомжа. А потім там буде не тільки неможливо знаходитися через жахливий сморід, а й небезпечно через хвороби, які вони переносять.
В принципі, це елементарно вирішується наявністю поліцейського на вході. Але ми всі бачили, як "поліцейський" на вході в метро гарно "працює". Хінт: ніяк. Його або нема, або він повністю ігнорує бомжів, чіпляючись до людей, що везуть килим, ровера, самокат або ще щось подібне.
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09.11.2022 11:01
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тільки не перетворіть школи на бомжатні
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09.11.2022 10:15 Відповісти
І де можна взнати адреси ціх пунктів?
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09.11.2022 10:33 Відповісти
Проблема в тому, що в цей пункт обігріву буде можливо прийти до першого бомжа. А потім там буде не тільки неможливо знаходитися через жахливий сморід, а й небезпечно через хвороби, які вони переносять.
В принципі, це елементарно вирішується наявністю поліцейського на вході. Але ми всі бачили, як "поліцейський" на вході в метро гарно "працює". Хінт: ніяк. Його або нема, або він повністю ігнорує бомжів, чіпляючись до людей, що везуть килим, ровера, самокат або ще щось подібне.
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09.11.2022 11:01 Відповісти
А что по вашему должен делать полицейский при входе в метро?
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09.11.2022 15:58 Відповісти
Якщо ви мені будете розказувать, що де-юре бомж то є теж громадянин і немає підстав його не пускати - я в курсі. Саме про те я й писав, що пункт обігріву буде доступним до першого бомжа, а далі туди жодна притомна людина не поткнеться.
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09.11.2022 17:05 Відповісти
я у вас спросил:

-А что по вашему должен делать полицейский при входе в метро?
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10.11.2022 01:57 Відповісти
Для початку - він має там БУТИ, весь час, доки метро пускає пасажирів.
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10.11.2022 09:25 Відповісти
1) в военное время - так и есть

2) а чем в мирное время регламентировано наличие мента при входе в метро?))
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10.11.2022 11:17 Відповісти
Знову ж таки, ваше питання лежить в площині існуючих законів/правил метро чи в площині здорового глузду і логіки?
Якщо перше, то вибачте, сказати не можу, так як не журист і не спеціаліст з правил метро.
Якщо друге - то мусарок мав би стояти всюди, де є великий потік людей.
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10.11.2022 11:22 Відповісти
"Якщо друге - то мусарок мав би стояти всюди, де є великий потік людей."

ага, в каждую многодетную семью)))

милейший, у вас совково-зеленская гинантомания))
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10.11.2022 11:55 Відповісти
Ви десь були, крім Житомира?
Якщо б були, то помітили б, що силовики зазвичай є: на кожній станції метро, на вокзалах, на площах, біля стратегічних об'єктів, а також постійно патрулюють вулиці, і не 1 машина на район, а ногами попарно. Наприклад, в Туреччині, в Словаччині, в Польщі - там теж совково-зеленська гігантоманія?

Є така штука, безпека. В нашій країні взагалі мали б ходити мусарки і документи перевірять у кожного другого. Але чомусь не перевіряють. А потім дивуються, що по містам прилітає.
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10.11.2022 12:10 Відповісти
Последние годы я в Киеве. В Ганновере я видел охрану метрополитена, но не полицию.

Безпека. Апрель - май отъездил ччерез киев-пасс очень много. Проверки/досмотр и что?

Ну будут документы проверять и? Уголовник с "плохими"документами может быть, диверсант?))))

Вас в 2019 просили - думайте.
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10.11.2022 19:30 Відповісти
Так-так, "нас". Я голо сував за Пороха. А ви, Іванофффф, своїм необоснованим прихованим хамством нагадуєте орків, які ******* звинувачувати опонента в тому, що самі й роблять. Себто, чого ж в 2019 не думали?
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10.11.2022 20:49 Відповісти
я и тогда думал и сейчас. Это вам нужны ни на что не влияющие проверки документов и мент в зоне визуального контакта)))
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10.11.2022 23:32 Відповісти
А не дешевле скупить все щахидские мопеды и скинуть их нах на белгород..
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09.11.2022 13:38 Відповісти
 
 