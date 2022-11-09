Наслідки авіаудару росіян по Краматорську: поранена дитина, пошкоджено 12 приватних будинків та школа. ФОТОрепортаж
За попередніми даними, росіяни випустили по місту ракету Р-77. Внаслідок атаки поранено 8-річного хлопчика, пошкоджено 24 цивільних об’єкти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
"Обстріл Краматорська окупаційними військами стався вчора близько 16:00. Ворожа ракета поцілила в житловий сектор. Руйнувань зазнали 12 приватних будинків і багатоповерхівка, школа, 7 торговельних павільйонів та цивільні автомобілі", - йдеться у повідомленні.
На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Зазначається, що докази російського воєнного злочину вилучено. Зібрані поліцейськими матеріали буде спрямовано до СБУ. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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а также Гутеришу и прости сотона, Гебрейесусу. Ибо Быканова то попросили за порог. Если нашли вообще то.
вот они сразу позвонят путрушеву чтобы взял поменьше ракет у ирана, ибо как это не удивительно, .... может кто-то пострадать.
оно то вроде правильно, но предъяви тому кто убил миллион - Эй, ты еще вон мальчика ранил.
то он не думаю что пойдет в храм правослабный отпевать грешки(если только что оттуда вышел, из "храма" то)
так что думаю что "карма" настигнет всех, как и сталина - всего то 56 лет вроде жил и мочил всех, а мог бы ведь на один день больше.