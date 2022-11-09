Наслідки авіаудару росіян по Краматорську: поранена дитина, пошкоджено 12 приватних будинків та школа. ФОТОрепортаж

За попередніми даними, росіяни випустили по місту ракету Р-77. Внаслідок атаки поранено 8-річного хлопчика, пошкоджено 24 цивільних об’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Обстріл Краматорська окупаційними військами стався вчора близько 16:00. Ворожа ракета поцілила в житловий сектор. Руйнувань зазнали 12 приватних будинків і багатоповерхівка, школа, 7 торговельних павільйонів та цивільні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

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На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Зазначається, що докази російського воєнного злочину вилучено. Зібрані поліцейськими матеріали буде спрямовано до СБУ. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).













