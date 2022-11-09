Окупанти вдарили по Нововоскресенському на Херсонщині, влучання у житловий будинок, є жертви. ФОТО

Минулої ночі окупанти вдарили по селу Нововоскресенське Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Село Нововоскресенське Херсонської області цієї ночі нищили росіяни. Влучили просто в житловий будинок, через що 1 людина загинула, 1 людина отримала травми", - йдеться у повідомленні.

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