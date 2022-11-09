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Новини Фото Війна
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Бригаді ТРО, яка готується до наступу на Півдні, передали генератори та буржуйки. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко на Миколаївщині передав у 126-ту бригаду ТРО генератори та буржуйки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Організація наступу на Херсонському напрямку лягла на плечі у тому числі цієї героїчної бригади територіальної оборони. З командиром я знайомий давно – ще з 2014-15 років. Бачилися в гарячих точках на Сході. Сьогодні – вже тут, на Півдні. Саме воїни цієї бригади тероборони збили крилату ракету та відомий російський бойовий гелікоптер Ка-52. Бо нема чого "шастати" в українському небі", - наголосив Порошенко.

Координаторка Гуманітарного центру "Гостинна хата" Наталія Богаченко, яка після широкомасштабного вторгнення вступила до ЗСУ, подякувала за допомогу бригаді: "Ми зараз виконуємо дуже багато бойових задач, багато хлопців знаходяться на херсонському напрямку. Йде зима. І це – колосальна допомога для нашої бригади".

За словами п'ятого президента захисникам привезли генератори для заряджання коптерів, рацій, планшетів та буржуйки.

"Я вважаю, що ми вже виграли цю війну. І нас залишилося тільки зачистити наші території від мертвих росіян. А оскільки ми разом – сила, це обов’язково буде", - підсумувала Богаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко з волонтерами відправляють захисникам Півдня вантажівки DAF, генератори та буржуйки. ФОТО

Бригаді ТРО, яка готується до наступу на Півдні, передали генератори та буржуйки 01
Бригаді ТРО, яка готується до наступу на Півдні, передали генератори та буржуйки 02
Бригаді ТРО, яка готується до наступу на Півдні, передали генератори та буржуйки 03
Бригаді ТРО, яка готується до наступу на Півдні, передали генератори та буржуйки 04

Автор: 

Миколаївська область (2282) допомога (8389) Порошенко Петро (15182)


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Топ коментарі
+14
Спочатку думав що це нарешті клоун передав, а тут знов Порох піариться. Зеля і не протовпиться за ним.
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09.11.2022 11:04
+12
класні буржуйки..., нехай вам Бог помагає, воїни
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09.11.2022 11:14
+11
Это пятая партия от фонда Порошенко переданная в войска...
На дороги ЗеКодломойским чувакам Порошенко падарил один доллар лично от Байдена 🤣🤣🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇱🇷🇬🇧🇺🇦👍💪👌😛
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09.11.2022 11:24
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Спочатку думав що це нарешті клоун передав, а тут знов Порох піариться. Зеля і не протовпиться за ним.
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09.11.2022 11:04 Відповісти
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09.11.2022 11:22 Відповісти
а шо, спутника не привёз?
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09.11.2022 11:04 Відповісти
Я і не здивувася що це чергові "гостинці від Пороха".
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09.11.2022 11:09 Відповісти
В снигеревке вроде идет уже наша зачистка,русня начала выть.
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09.11.2022 11:13 Відповісти
Хотілося б, карта завмерла,Снігурівка трохи від фронту, але це уже не перша інформація про це. Хтось писав,що це останній окупований пункт Миколаївщини
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09.11.2022 11:28 Відповісти
Карта завмерла, але наші там постійно працюють. Гарно працюють. Думаєте звідки щоденно десятки спалених танків і сотні дохлих кацапів беруться?
Пам'ятаєте "унічтожений возле Енергодара націстській дєсант"? Вони навіть тіпа кіно про те зняли. Ми всі про ті фейка вже й забули. А виявляється десант був, тільки результат трохи інший наші висадились вночі, тихенько перерізали горлянки 30-м кацапам і повернулись назад.

І це ж не єдина така операція. Просто на загал нічого не повідомляють. І правильн роблять.
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09.11.2022 11:45 Відповісти
ПІАР!!!!!!ПІАР!!!!!Піар?Це офігенний "піар"!
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09.11.2022 11:14 Відповісти
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09.11.2022 11:21 Відповісти
класні буржуйки..., нехай вам Бог помагає, воїни
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09.11.2022 11:14 Відповісти
Это пятая партия от фонда Порошенко переданная в войска...
На дороги ЗеКодломойским чувакам Порошенко падарил один доллар лично от Байдена 🤣🤣🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇱🇷🇬🇧🇺🇦👍💪👌😛
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09.11.2022 11:24 Відповісти
Краще з ними чим без них. Як вони будуть топитись і як захищені від ІК-випромінювання ? Бо пункти обігріву теперь як мішені...
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09.11.2022 11:29 Відповісти
Генерал Марченко на Николаевщине держит оборону круто,там же служит и мой младший сын кстати...
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👌😛💪
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09.11.2022 11:30 Відповісти
не надо мест и имён.
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09.11.2022 17:41 Відповісти
Миллиардеры Кучма и Пинчук ничего не передадут...просто сейчас денег нет...як казав Ведмедев...Крыза минет папизже...😛🤣
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09.11.2022 11:35 Відповісти
Дизель генераторы и прочие коммуникации для электросети можно установить на всех станциях Метро в Киеве..и проблем не будет...
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09.11.2022 11:37 Відповісти
Порошенко , як завжди , заслуговує на щиру подяку і повагу , особливо від наших воїнів 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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09.11.2022 11:55 Відповісти
Щось Слуги не спішать так само 'попіаритись'
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09.11.2022 17:18 Відповісти
 
 