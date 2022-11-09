Бригаді ТРО, яка готується до наступу на Півдні, передали генератори та буржуйки. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко на Миколаївщині передав у 126-ту бригаду ТРО генератори та буржуйки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Організація наступу на Херсонському напрямку лягла на плечі у тому числі цієї героїчної бригади територіальної оборони. З командиром я знайомий давно – ще з 2014-15 років. Бачилися в гарячих точках на Сході. Сьогодні – вже тут, на Півдні. Саме воїни цієї бригади тероборони збили крилату ракету та відомий російський бойовий гелікоптер Ка-52. Бо нема чого "шастати" в українському небі", - наголосив Порошенко.

Координаторка Гуманітарного центру "Гостинна хата" Наталія Богаченко, яка після широкомасштабного вторгнення вступила до ЗСУ, подякувала за допомогу бригаді: "Ми зараз виконуємо дуже багато бойових задач, багато хлопців знаходяться на херсонському напрямку. Йде зима. І це – колосальна допомога для нашої бригади".

За словами п'ятого президента захисникам привезли генератори для заряджання коптерів, рацій, планшетів та буржуйки.

"Я вважаю, що ми вже виграли цю війну. І нас залишилося тільки зачистити наші території від мертвих росіян. А оскільки ми разом – сила, це обов’язково буде", - підсумувала Богаченко.

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