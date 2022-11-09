Бригаді ТРО, яка готується до наступу на Півдні, передали генератори та буржуйки. ФОТОрепортаж
Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко на Миколаївщині передав у 126-ту бригаду ТРО генератори та буржуйки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Організація наступу на Херсонському напрямку лягла на плечі у тому числі цієї героїчної бригади територіальної оборони. З командиром я знайомий давно – ще з 2014-15 років. Бачилися в гарячих точках на Сході. Сьогодні – вже тут, на Півдні. Саме воїни цієї бригади тероборони збили крилату ракету та відомий російський бойовий гелікоптер Ка-52. Бо нема чого "шастати" в українському небі", - наголосив Порошенко.
Координаторка Гуманітарного центру "Гостинна хата" Наталія Богаченко, яка після широкомасштабного вторгнення вступила до ЗСУ, подякувала за допомогу бригаді: "Ми зараз виконуємо дуже багато бойових задач, багато хлопців знаходяться на херсонському напрямку. Йде зима. І це – колосальна допомога для нашої бригади".
За словами п'ятого президента захисникам привезли генератори для заряджання коптерів, рацій, планшетів та буржуйки.
"Я вважаю, що ми вже виграли цю війну. І нас залишилося тільки зачистити наші території від мертвих росіян. А оскільки ми разом – сила, це обов’язково буде", - підсумувала Богаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пам'ятаєте "унічтожений возле Енергодара націстській дєсант"? Вони навіть тіпа кіно про те зняли. Ми всі про ті фейка вже й забули. А виявляється десант був, тільки результат трохи інший наші висадились вночі, тихенько перерізали горлянки 30-м кацапам і повернулись назад.
І це ж не єдина така операція. Просто на загал нічого не повідомляють. І правильн роблять.
На дороги ЗеКодломойским чувакам Порошенко падарил один доллар лично от Байдена 🤣🤣🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇱🇷🇬🇧🇺🇦👍💪👌😛
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👌😛💪