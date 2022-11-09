Минулої доби морські піхотинці знищили понад 30 окупантів, ЗРК, 5 танків та 2 ворожі безпілотники, - ВМС

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, минулої доби, 8 листопада, морські піхотинці знищили 12 чоловік живої сили, танк та 2 БПЛА.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завадвали вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 20 окупантів, 4 танки, дві причепні гармати, зенітний ракетний комплекс та 2 вантажівки. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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