Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області: пошкоджені будинки, автівки, зерносховище. ФОТОрепортаж

Вкотре вогневої атаки зазнали жителі Пологівського та Запорізького районів. У результаті обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру райцентрів, травмовано двох цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Минулої доби ворожі війська застосували проти запоріжців артилерію, реактивні системи залпового вогню, ракетні комплекси. Найбільших руйнувань поліцейські зафіксували на Пологівщині. Жителі Гуляйполя повідомили про пошкоджені оселі та автомобілі, територію їх домоволодінь. Унаслідок збройної атаки по Оріхову окупанти також завдали значних збитків місцевим мешканцям. Працівники поліції задокументували руйнування приватних будинків. У більшості з них пошкоджені фасади та дахи, дворова територія", - йдться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни завдали ракетного ударо по Запорізькому районі.

Також читайте: Знищено 5 ворожих "шахедів" та один "Орлан-10", - Повітряні сили

" Одна ракета влучила у дорожнє покриття на околиці села Лежине. У приватному секторі вибуховою хвилею пошкоджені будинки та транспорт селян. Інший прильот зафіксовано на території місцевого підприємства – пошкоджено складське приміщення зерносховища. Травмовано цивільних громадян. З осколковими та вогнепальними пораненнями мешканок Гуляйполя та Успенівки доставлено до лікарень", - додають у Нацполіції.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба в Запорізькій області: обстріляно 16 населених пунктів, окупанти примушують місцевих брати російські паспорти









