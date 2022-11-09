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Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області: пошкоджені будинки, автівки, зерносховище. ФОТОрепортаж

Вкотре вогневої атаки зазнали жителі Пологівського та Запорізького районів. У результаті обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру райцентрів, травмовано двох цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області: пошкоджені будинки, автівки, зерносховище 01

"Минулої доби ворожі війська застосували проти запоріжців артилерію, реактивні системи залпового вогню, ракетні комплекси. Найбільших руйнувань поліцейські зафіксували на Пологівщині. Жителі Гуляйполя повідомили про пошкоджені оселі та автомобілі, територію їх домоволодінь. Унаслідок збройної атаки по Оріхову окупанти також завдали значних збитків місцевим мешканцям. Працівники поліції задокументували руйнування приватних будинків. У більшості з них пошкоджені фасади та дахи, дворова територія", - йдться у повідомленні.

Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області: пошкоджені будинки, автівки, зерносховище 02

Зазначається, що росіяни завдали ракетного ударо по Запорізькому районі.

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Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області: пошкоджені будинки, автівки, зерносховище 03

" Одна ракета влучила у дорожнє покриття на околиці села Лежине. У приватному секторі вибуховою хвилею пошкоджені будинки та транспорт селян. Інший прильот зафіксовано на території місцевого підприємства – пошкоджено складське приміщення зерносховища. Травмовано цивільних громадян. З осколковими та вогнепальними пораненнями  мешканок Гуляйполя та Успенівки доставлено до лікарень", - додають у Нацполіції.



Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області: пошкоджені будинки, автівки, зерносховище 04
Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області: пошкоджені будинки, автівки, зерносховище 05

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Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області: пошкоджені будинки, автівки, зерносховище 06
Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області: пошкоджені будинки, автівки, зерносховище 07
Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області: пошкоджені будинки, автівки, зерносховище 08
Наслідки обстрілів рашистами Запорізької області: пошкоджені будинки, автівки, зерносховище 09

армія рф (17557) обстріл (28732) Нацполіція (15213) Запорізька область (3653)


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Кремлівський вилупок продовжує війну з мирними громадянами нашоі
країни та трансформаторами 😡
Ху@ло, ми вже зечекалися твоєі смерті 😠
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09.11.2022 13:32 Відповісти
Вот такая это у него "спецоперация" - уничтожать всё подряд.
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09.11.2022 18:00 Відповісти
 
 