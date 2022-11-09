Пам’ятник Пушкіну в Харкові обклали мішками з піском, щоб захистити від вандалів. ФОТО
Погруддя Пушкіна на площі Поезії в Харкові обклали мішками з піском. В міськраді пояснили, що зробили це за рекомендацією Українського інституту нацпам’яті.
Фото погруддя російського поета, обкладеного мішками, публікують місцеві телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.
Прессекретар Харківської міськради Юрій Сидоренко пояснив у фейсбуці, що Пушкіна обклали мішками, щоб захистити від вандалів.
"1.11.2022 року були оприлюднені рекомендації Інституту національної пам‘яті... в який йдеться про те, що "За умови, коли цілісне переміщення технічно неможливе, варто закрити ці об'єкти тимчасовими конструкціями до подальшого розв'язання питання задля уникнення актів вандалізму", - написав Сидоренко.
Він зазначив, що погруддя має статус пам’ятки національного значення, тож рішення про його демонтаж може ухвалити лише Кабінет Міністрів.
Будь ласка, зачекайте...
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Когда у русни отжимают, они сразу вспоминают про закон.
По вашей логике, вы не имеете права дать по морде нападающему, потому что это причинит ему телесные увечья. С вашими телесными увечьями, по вашей же логике, следует смириться как с неизбежным.
В Одессе катьку-2 уже готовят к демонтажу. Законно.
Для этого решение целого Кабмина не понадобилось.
Просто "вандалы" напомнили местной власти о ее обязанностях во время войны.
Памятник - для того, чтобы помнить. О культуре тех, кто принес разрушения на нашу землю, помнить совсем желания нет.
Невиліковні.
Пізічєскій дєц!
Коли при владі в Україні інородці - коли влада не українська👇
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Очільник Бучазеленбуд - Галущак Віктор Михайлович. Він хоче, щоб українські патріоти сиділи у вʼязниці.
Цікаво, чи співробітничав він активно з окупантами в березні? може тихенько їм співчував?
Якщо у вас є відомості про цю особу, ми будемо вдячні.
Ідьош ти нахєр, друг прелєсний...
З цим треба щось робити.
Нічого, мавпи кацапськи, зараз «вандали», дуже гарно оснащені: можуть пам'ятник кацапсько-ефіопський мавпі і з гранатомета демонтувати!
Нікчеми, що ладні воювати в військах окупанта, але рота не розкрили у підтримку України
Хоть убей, следа не видно
Сбились мы,что делать нам?
Видно Бес нас в поле выгнал
И кружит по сторонам...
🦍🦍🦍 Шариковых рабZeи Бес загнал в Украину...
Скажу словами Джохара Дудаева..
Ненависти нет, только презрение к Русизму и его апологетам,стравливающих лбами все народы бывшего Ссср...
Взагалі в Україні багато своїх письменників і поетів про яких народ мало що знає
І коли викорінять до останнього пам'ятника вихідцям з Росії незалежно від політичних міркувань і яку користь приніс але головне що ця людина народилася в Росії ось тоді Україна позбавиться тих думок і тієї ностальгії які все життя переслідують не одне покоління.
Просто викресліть цих людей зі своєї пам'яті не вшановуйте і не кладіть квіти ось тоді Україна пройде повну дерусифікацію.
Зараз є сьогоднішні вороги, і до кожного з них вже в підсвідомості є відношення.Це норм.
А Пушкін до чого? Він не знає ні путіна.ні пригожина,ні їхню політику.Він навіть сімоньян собі не зможе уявити. Нехай існує в своїй атмосфері історії і культури.
1. Алєксандр Пушкін написав брехливу поему "Полтава", за що його не любив Тарас Шевченко. Брехливу перш за все образом гетьмана Мазепи.
2. Пушкін всіляко підтримував російську імперську ідею - так він хотів бути секретарем кривавого генерала Єрмолова, який окупував Кавказ, та славословив криваве взяття Варшави у вірші "На взятие Варшавы" - його ********, князь Вяземський, назвав це "славословием резни".
3. Міф про те, що Пушкіна берегли декабристи і тому, мовляв, він не був з ними - насправді, як розповідав сам Пушкін (є спогади ********ів), він і не збирався на Сенатську площу - шлях його карети перебіг чорний кіт і він нікуди не поїхав.
4. Пушкін висміював християнство - скажімо, він під час літургії у Кишиневі безумно реготав, що й зараз би сприйнялось як дикість. Недарма митрополит псковський не дозволив ховати його в ограді монастиря - поховали біля огорожі, які зараз перенесли. Нагадую, що за межами кладовищ традиційно ховали самогубців.
5. Суд офіцерської честі виправдав Дантеса, який стріляв у Пушкіна.
6. Перед смертю він не хотів прийняти причастя. Тоді імператор Ніколай I переказав, що не покриє його картярських боргів - і мусив прийняти святе причастя. Помирав із запискою царя в руках і словами: "Я вєсь єво!". Оце-то борець за свободу, як нам втовклювали в школярські голови? Нагадаю, що натомість для Тараса Шевченка Ніколай I був "неудобозабиваемим Тормозом", який заслав Тараса в аральські степи в солдати із забороною писать і малювать.
7. Так звані "ссилки" Пушкіна - це його маєток в Міхайловському, після чого стали бігати по ньому чужі діти, дуже кучерявістю на барина схожі, і Одеса, де він жив та похабнічав у героя війни 1812 року, обпльовуючи його. Таке заслання - на південь, на фрукти, на сонце кожен випускник радянського вузу б з радістю отримав...
8. Коли його ховали, то везли на рогожі, як непотріб - це засвідчила дружина цензора Нікітенка. Коли запитали кого везуть, хтось відповів: "Да какой-то Пушкин!". Натомість Шевченка ховали з почестями, коли в усіх наших оленівках і козельцях виходили назустріч процесії, правились панахиди, а через Дніпро просто переносили на плечах труну...
9. Культ Пушкіна з'явився за наказом царя, який змушував генерал-губернаторів передплачувати видання його творів. Я сам читав список книг на видачі в Сосницькій земській бібліотеці - Пушкін був мо' на двадцятому місці. Розквітнув культ Пушкіна за наказом Сталіна з нагоди сторіччя смерті.
О чем шумите вы, народные витии[3]?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою[4],
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс[5]?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали[6];
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага[7];
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага -
И ненавидите вы нас…
Все змінюється.
********* старої епохи-для порівнянь.Для ненависті достатньо сьогоднішніх ворогів.
ГУЛАГ убийц ,дебилов и РАБов
И ты плещивый фюрер Мавзолейный
Навеки тоже Прощавай..🤣😛
А Фенька лагерная придуманная царским Зэком Федором Достоевским в 19 веке,то на РабZee считается,типа отец рюSSkoго нацизму.. роман Бесы,это визитка ихняя
Только меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили..