Пам’ятник Пушкіну в Харкові обклали мішками з піском, щоб захистити від вандалів. ФОТО

Погруддя Пушкіна на площі Поезії в Харкові обклали мішками з піском. В міськраді пояснили, що зробили це за рекомендацією Українського інституту нацпам’яті.

Фото погруддя російського поета, обкладеного мішками, публікують місцеві телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прессекретар Харківської міськради Юрій Сидоренко пояснив у фейсбуці, що Пушкіна обклали мішками, щоб захистити від вандалів.

"1.11.2022 року були оприлюднені рекомендації Інституту національної пам‘яті... в який йдеться про те, що "За умови, коли цілісне переміщення технічно неможливе, варто закрити ці об'єкти тимчасовими конструкціями до подальшого розв'язання питання задля уникнення актів вандалізму", - написав Сидоренко.

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Він зазначив, що погруддя має статус пам’ятки національного значення, тож рішення про його демонтаж може ухвалити лише Кабінет Міністрів.



