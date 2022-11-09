Рашисти обстріляли Нікопольщину із "Градів", влучили у будинок, загинув мирний житель, - ОВА. ФОТО

Сьогодні пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударили "Градами" по Марганецькій громаді. Убили одного місцевого мешканця. Російський снаряд прилетів прямо у житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

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