Рашисти обстріляли Нікопольщину із "Градів", влучили у будинок, загинув мирний житель, - ОВА. ФОТО
Сьогодні пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ударили "Градами" по Марганецькій громаді. Убили одного місцевого мешканця. Російський снаряд прилетів прямо у житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я просто думаю что так говорят в храмах, там где рссукие лишили попов заработка.
а если просто - нам надо столько убить их чтобы потом пойти и реально освободить Якутию... ... не, может и такое быть, просто чтобы наши войска не зашли калдырову сказать что то, ибо они будут не одни, а с авиацией и с ООООчень крепкими чеченцами которые столько вопросов имеют что горы не спасут Властелина овец (перекл. - тобі *****)