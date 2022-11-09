УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11066 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 087 1

Рашисти обстріляли Нікопольщину із "Градів", влучили у будинок, загинув мирний житель, - ОВА. ФОТО

Сьогодні пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударили "Градами" по Марганецькій громаді. Убили одного місцевого мешканця. Російський снаряд прилетів прямо у житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Рашисти обстріляли Нікопольщину із Градів, влучили у будинок, загинув мирний житель, - ОВА 01

Також читайте: Російські окупанти обстріляли Нікополь із РСЗВ "Ураган", - Вілкул

Автор: 

обстріл (28732) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1211) Дніпропетровська область (3783)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я просто знаю что будут эти твари гореть в аду.
я просто думаю что так говорят в храмах, там где рссукие лишили попов заработка.
а если просто - нам надо столько убить их чтобы потом пойти и реально освободить Якутию... ... не, может и такое быть, просто чтобы наши войска не зашли калдырову сказать что то, ибо они будут не одни, а с авиацией и с ООООчень крепкими чеченцами которые столько вопросов имеют что горы не спасут Властелина овец (перекл. - тобі *****)
показати весь коментар
09.11.2022 17:11 Відповісти
 
 