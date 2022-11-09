Перша партія бронемашин "Spartan" для ЗСУ вже у дорозі з Великої Британії в Україну, - Порошенко. ФОТО
Перша партія бронемашин "Spartan", які Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" купили для ЗСУ у Великій Британії, вже в дорозі в Україну.
Петро Порошенко оприлюднив фото та відео завантаження бронемашин для транспортування з-за кордону, інформує Цензор.НЕТ.
"Вантажимо наші "Спартани" в дорогу до України. Робимо все можливе, щоб забезпечити наступ українських військ. Дякую кожному, хто жертвує свої кошти на підтримку армії. Це – наша спільна інвестиція у перемогу. Документи і ліцензії на поставку ще 8 бронемашин – в роботі", – написав Порошенко у Facebook.
7 листопада Порошенко повідомив, що отримані всі необхідні ліцензії для 6 бронемашин. За наступні 8 машин внесений авансовий платіж, триває оформлення документів.
"6 бронемашин із загалом законтрактованих 14-ти – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію.
Ці машини об’єднує броня, яка захищає від уламків та смерті наших воїнів і добре давить русню. Техніка може проїжджати окопи до 2 метрів ширину. Переїжджати перешкоди розміром до 0,5 метра та занурюватися у воду до 1 метра", – розповів політик.
"Місяць тому у Великій Британії ми домовились із владою Великої Британії про постачання партії бронемашин. Кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська", – зазначив п’ятий Президент.
Як відомо, місяць тому у Великій Британії Петро Порошенко побував на військових складах і повідомив про закупівлю партії броньовиків сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ще з безличчю характеристик які радянські і не снились.
"Спартани" їдуть на фронт. Бо вони там потрібні. Бо на фронті взагалі потрібна бронетехніка. Гусенична бронетехніка й поготів. Надворі сезон багнюки. Враховуючи реалії української зими, багнюка може бути до весни.
"Спартани" їдуть на фронт. Вони стануть у стрій. Вони воюватимуть. Я вже бачив на передовій броньовики "Шилд", які Фонд Порошенка і "Справа громад" передали до ЗСУ. Їздять. Воюють.
"Спартани" їдуть на фронт. Кошти на них зібрали якось буденно. Без гучних зборів. Половину - фонд Петра Порошенка. Половину - ми з вами, коли робили пожертви "Справі громад".
Бо це - захист України. Це наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА, як казали латинці.
"Спартани" їдуть на фронт. І поїдуть ще.