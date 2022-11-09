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Перша партія бронемашин "Spartan" для ЗСУ вже у дорозі з Великої Британії в Україну, - Порошенко. ФОТО

Перша партія бронемашин "Spartan", які Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" купили для ЗСУ у Великій Британії, вже в дорозі в Україну.

Петро Порошенко оприлюднив фото та відео завантаження бронемашин для транспортування з-за кордону, інформує Цензор.НЕТ.

Перша партія бронемашин Spartan для ЗСУ вже у дорозі з Великої Британії в Україну, - Порошенко 01

"Вантажимо наші "Спартани" в дорогу до України. Робимо все можливе, щоб забезпечити наступ українських військ. Дякую кожному, хто жертвує свої кошти на підтримку армії. Це – наша спільна інвестиція у перемогу. Документи і ліцензії на поставку ще 8 бронемашин – в роботі", – написав Порошенко у Facebook.

7 листопада Порошенко повідомив, що отримані всі необхідні ліцензії для 6 бронемашин. За наступні 8 машин внесений авансовий платіж, триває оформлення документів.

Перша партія бронемашин Spartan для ЗСУ вже у дорозі з Великої Британії в Україну, - Порошенко 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко. ДОКУМЕНТ

"6 бронемашин із загалом законтрактованих 14-ти – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію.

Ці машини об’єднує броня, яка захищає від уламків та смерті наших воїнів і добре давить русню. Техніка може проїжджати окопи до 2 метрів ширину. Переїжджати перешкоди розміром до 0,5 метра та занурюватися у воду до 1 метра", – розповів політик.

Перша партія бронемашин Spartan для ЗСУ вже у дорозі з Великої Британії в Україну, - Порошенко 03

"Місяць тому у Великій Британії ми домовились із владою Великої Британії про постачання партії бронемашин. Кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська", – зазначив п’ятий Президент.

Перша партія бронемашин Spartan для ЗСУ вже у дорозі з Великої Британії в Україну, - Порошенко 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту "Очі Арти". ФОТО

Як відомо, місяць тому у Великій Британії Петро Порошенко побував на військових складах і повідомив про закупівлю партії броньовиків сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance).

Автор: 

Порошенко Петро (15182) волонтери (1336)


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Топ коментарі
+71
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09.11.2022 18:18
+52
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09.11.2022 18:22
+44
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1590349605048569858 1 ч

Як збанкрутити Порошенка.

Донатите фонду Справа Громад біля одного мільярда доларів, Порошенко подвоює суму і залишається без грошей.
А два мільярди доларів йдуть на закупи для війська.
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09.11.2022 18:25
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Давно бухаешь?
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09.11.2022 22:54 Відповісти
Це мабуть щось галюциногенне наркотичне.
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09.11.2022 23:04 Відповісти
Обожнюю дивитись як у зелебобіків підгорає!
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10.11.2022 03:41 Відповісти
Не тренди дурачок, Іловйськ це добробати, а добробатами завідувало МВС, а МВС це Аваков який досі за Іловайськ не відповів, що там робили добробати. За те Корбан і Коломойша добре знають.
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09.11.2022 23:03 Відповісти
Дивлюсь на західну військову техніку і дивує як вона акуратно і продумана зроблена,
ще з безличчю характеристик які радянські і не снились.
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09.11.2022 23:07 Відповісти
https://t.me/dragonspech/5658 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик , нині воює в складі 72-ї бр. під Вугледаром, один з засновників волонтерського фонду https://t.me/s/dragonspech?q=%23%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD справа_громад

"Спартани" їдуть на фронт. Бо вони там потрібні. Бо на фронті взагалі потрібна бронетехніка. Гусенична бронетехніка й поготів. Надворі сезон багнюки. Враховуючи реалії української зими, багнюка може бути до весни.
"Спартани" їдуть на фронт. Вони стануть у стрій. Вони воюватимуть. Я вже бачив на передовій броньовики "Шилд", які Фонд Порошенка і "Справа громад" передали до ЗСУ. Їздять. Воюють.
"Спартани" їдуть на фронт. Кошти на них зібрали якось буденно. Без гучних зборів. Половину - фонд Петра Порошенка. Половину - ми з вами, коли робили пожертви "Справі громад".
Бо це - захист України. Це наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА, як казали латинці.

"Спартани" їдуть на фронт. І поїдуть ще.
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10.11.2022 08:48 Відповісти
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