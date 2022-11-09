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Ворог обстріляв село на Сумщині запалювальними снарядами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли одне із сіл Есманьської громади на Сумщині з реактивної системи залпового вогню, використавши запалювальні боєприпаси. Через обстріл загорілося поле з кукурудзою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Запалювальні боєприпаси використали росіяни під час обстрілу Есманьської громади. По одному з прикордонних сіл вдарили 20 разів із реактивної системи залпового вогню. Внаслідок цього обстрілу загорілося поле з кукурудзою", - йдеться у повідомленні.

За інформацією очільника ОВА, люди не постраждали. Деталі щодо пошкоджень уточнюються.

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Ворог обстріляв село на Сумщині запалювальними снарядами, - ОВА 01
Ворог обстріляв село на Сумщині запалювальними снарядами, - ОВА 02
Ворог обстріляв село на Сумщині запалювальними снарядами, - ОВА 03
Ворог обстріляв село на Сумщині запалювальними снарядами, - ОВА 04
Ворог обстріляв село на Сумщині запалювальними снарядами, - ОВА 05

Автор: 

Сумська область (3733) Живицький Дмитро (466)


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