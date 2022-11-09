Ворог обстріляв село на Сумщині запалювальними снарядами, - ОВА. ФОТОрепортаж
Війська РФ обстріляли одне із сіл Есманьської громади на Сумщині з реактивної системи залпового вогню, використавши запалювальні боєприпаси. Через обстріл загорілося поле з кукурудзою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Запалювальні боєприпаси використали росіяни під час обстрілу Есманьської громади. По одному з прикордонних сіл вдарили 20 разів із реактивної системи залпового вогню. Внаслідок цього обстрілу загорілося поле з кукурудзою", - йдеться у повідомленні.
За інформацією очільника ОВА, люди не постраждали. Деталі щодо пошкоджень уточнюються.
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