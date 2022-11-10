УКР
Росіяни обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Дніпропетровщину, поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, газогін та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти поцілили по трьох громадах Дніпропетровщини - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нервова ніч на Нікопольщині. Росіяни поцілили по трьох громадах - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома.

У місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач.

Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на решті територій ніч без минула надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Росіяни обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Дніпропетровщину, поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, газогін та лінії електропередач 01
Росіяни обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Дніпропетровщину, поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, газогін та лінії електропередач 02
Росіяни обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Дніпропетровщину, поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, газогін та лінії електропередач 03
Росіяни обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Дніпропетровщину, поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, газогін та лінії електропередач 04

обстріл (30375) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4147)
Практика показала, что союзники это прекрасно, а оружие собственного производство, в том числе ракеты дальнего действия все равно лучше. Выпендреж Байдена по поставкам нам БПЛА и ракет тому подтверждение. Эскалации он боится . Не эскалации, а предстоящих президентских выборов
показати весь коментар
10.11.2022 08:12 Відповісти
Ненаситні потвори, як можна стріляти з такої зброї по хатах мирних, які лягли спати? Ви ж, напівтварини себе позицинуєте з "асшабадітєлями"? Чи краще жертву назвати фашистом, тоді і пуляти зручно?
показати весь коментар
10.11.2022 08:13 Відповісти
Знову і знову москальня лупить потмирних жителях
І трансформаторах - ох бидло кацапське 😡
показати весь коментар
10.11.2022 08:57 Відповісти
 
 