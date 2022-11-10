Росіяни обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Дніпропетровщину, поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, газогін та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти поцілили по трьох громадах Дніпропетровщини - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нервова ніч на Нікопольщині. Росіяни поцілили по трьох громадах - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.



У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома.



У місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач.



Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.



У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих.



У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що на решті територій ніч без минула надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

