Росіяни обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Дніпропетровщину, поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, газогін та лінії електропередач. ФОТОрепортаж
Вночі окупанти поцілили по трьох громадах Дніпропетровщини - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нервова ніч на Нікопольщині. Росіяни поцілили по трьох громадах - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.
У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома.
У місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач.
Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих.
У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на решті територій ніч без минула надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І трансформаторах - ох бидло кацапське 😡