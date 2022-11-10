Уранці росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області. Пошкоджено агропідприємство. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 10 жовтня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по населеному пункті у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух.
"Ворог ніяк не вгамується. Близько 7 ранку 2 ракети, ймовірно С-300, вибухнули на території агропідприємства, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, обійшлося без жертв.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гніди, блд, йбні.