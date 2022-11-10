Уранці росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області. Пошкоджено агропідприємство. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 жовтня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по населеному пункті у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух.

"Ворог ніяк не вгамується. Близько 7 ранку 2 ракети, ймовірно С-300, вибухнули на території агропідприємства, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без жертв.







