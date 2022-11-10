УКР
Уранці росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області. Пошкоджено агропідприємство. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 жовтня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по населеному пункті у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух.

Уранці росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області. Пошкоджено агропідприємство 01

"Ворог ніяк не вгамується. Близько 7 ранку 2 ракети, ймовірно С-300, вибухнули на території агропідприємства, що на Вільнянщіні. Пошкоджені господарські споруди і техніка", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

За попередніми даними, обійшлося без жертв.


Уранці росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області. Пошкоджено агропідприємство 02
Уранці росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області. Пошкоджено агропідприємство 03
Уранці росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області. Пошкоджено агропідприємство 04

обстріл (30375) Запорізька область (3969) Старух Олександр (199)
Перемовини казали вони?
10.11.2022 09:25 Відповісти
А им нужен компромисс.
10.11.2022 09:34 Відповісти
Ага, давайте терміново домовлятися!

Гніди, блд, йбні.
10.11.2022 09:35 Відповісти
компроміс повинен бути десь посередині..., але не посередині цього підприємства, а десь посередині рашки...
10.11.2022 09:44 Відповісти
 
 