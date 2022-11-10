УКР
Наслідки обстрілів рашистами 12 населених пунктів Донеччини: пошкоджено 27 об’єктів, є вбиті та поранені. ФОТОрепортаж

Окупаційна армія РФ завдала 19 ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Ворог здійснив по чотири вогневі атаки на Авдіївку та Бахмут. Уражень також зазнали Торецьк, Лиман, Мар’їнка, смт Велика Новосілка, Північне, села Ласточкине, Новоселівка Перша, Карлівка, Дружба, Павлівка.

Знищено та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів – 21 житловий будинок, газова труба, магазин, господарча споруда, автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що У Бахмуті росіяни вбили та поранили цивільних мешканців.  Від влучання ворожих снарядів пошкоджено чотири приватних будинки.

"Зі "Смерчів" окупанти обстріляли село Новоселівка Перша, є поранені, пошкоджено оселі. З "Градів" ворог вдарив по Торецьку, маємо травмованих серед цивільного населення, пошкоджено об’єкти інфраструктури, 5 багатоквартирних та 2 приватних будинки. "Ураганами" ворог наніс удар по Лиману, поранив місцевих мешканців. У селі Павлівка Вугледарської громади під артилерійськими обстрілами загинула людина. Є поранені в селі Північне Торецької громади", - додають у поліції Донеччини.
