На Харківщині ексгумували тіла 4 жертв російської агресії, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області щоденно проводять огляди місць обстрілів та збирають доказову базу для притягнення російських військових до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

8 листопада у с. Петропавлівка правоохоронці виявили поховання. Під час ексгумації в могилі знайдено трупи подружжя. Їх поховали сусіди. Чоловік та жінка загинули у власному будинку 21 вересня під час ракетного обстрілу окупантів.

9 листопада у смт Куп’янськ-Вузловий слідчо-прокурорська група на території одного з домоволодінь ексгумувала труп чоловіка, який загинув від обстрілу російської армії 25 вересня.

Також читайте: 2628 воєнних злочинів, які були скоєні під час окупації, зареєстровано у Харківській області, - поліція

У с. Кучерівка на місцевому кладовищі виявлено труп місцевого мешканця без голови та з пошкодженнями кінцівок. Він загинув 31 жовтня від чергового обстрілу російських солдат.

На території району прокурори проводять огляди руйнувань, завданих обстрілами військових країни-агресора. Так, у с. Сенькове внаслідок авіаударів з боку ЗС РФ 9 листопада повністю зруйновано Будинок культури, пошкоджено господарські споруди, гаражі, житлові будинки та навчальний заклад. Правоохоронці вилучили уламки від авіабомб ФАБ-500.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексгумовано тіла розстріляного російським військовим подружжя у Високопіллі на Херсонщині. ФОТО