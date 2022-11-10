У Києві виявили незаконні кол-центри: шахраї надурили сотні тисяч людей. ФОТОрепортаж
Аферисти вмовляли людей інвестувати гроші, обіцяючи їм великі прибутки, та забирали всі кошти собі.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, повідомляє Цензор.НЕТ.
Українські правоохоронці провели обшуки в Києві, а їхні міжнародні партнери одночасно - в Албанії, Болгарії, Грузії та Північній Македонії.
"Створювалися десятки кол-центрів у кількох країнах та сотні онлайн-платформ. Підозрювані представлялися брокерами, які допомагатимуть інвесторам заробити великі гроші з невеликими вкладеннями. Вони обманювали потерпілих, завойовували їх довіру в Інтернеті та створювали кол-центри. В подальшому потерпілі інвестували кошти через веб-платформи, контрольовані злочинною організацією, та втрачали великі суми грошей", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.
Від шахрайства потерпіли сотні тисяч людей по всьому світі. Збитки оцінюють в 200 млн євро на рік.
У Києві під час обшуків вилучили понад пів тисячі ноутбуків, електронні носії інформації, камери відеоспостереження, мобільні телефони та чорнові записи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На вудку потрапляло і багато достатньо молодих людей.
Мавроді свого роду геній, хоч і скотиняка.
Повернутись туди, де твоє ім`я є синонімом кидали, один в один відтворити те, на чому погоріли мільйони - і знову пошити в дурні купу людей. Це треба таки мати неабиякий талант.
Когда остановится этот шквал аферистов.
Знайдуть способи обійти. Від підробки чипів до реєстрації на бомжів і наркоманів.
И со временем люди привыкнут к ответственности.
Полиции найти легче. Чем плохо не понимаю.
Но еще остаются дети, подростки, престарелые родители. Кто попадается на удочку мошейников.
А расплачиваться красивым и умным.
Мне кажется нужно думать о всеобщей пользе.
Люди верят ближнему своему.
Доверяют.
Забота государства сделать проблемным доступ к сим картам в неограниченом количестве.
Государство должно оградить людей от риска.
Сим карты по поспортам это правилтно.
Наслідки бачите.
Думаєте, десь у чомусь буде інакше?
P.S работу я потом нашел, хоть и на меньшую зп, но зато без мошенничества.
Здоровецьке кідалово, що займає чи займало декілька поверхів бізнес центру «Арена Сіті».
Нікого моя заява не зацікавила.
Мабуть, Стефанчука-Зеленського це влаштовує, це ж не гроші з асфальту !!
Тому Резніков з Монастирським теж так «дивно» не поправляють норми законодавства щодо ОСОБИСТОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ відповідальності КЕРІВНИКА за дикі порушення цього Закону!!
ЙШОВ 9 рік війни!!!
А ми ще дивуємося тому, що вони за вазєліна проголосували! І це у Києві!
Російська ж компанія https://sbis.ru/contragents/7719232155/772401001 ООО «Эпам Систэмз» , якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).
За інформацією з веб-сайту https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?morphology=on&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&statuses_0=on&statuses_1=on&statuses_2=on&statuses_3=on&statuses=0%2C1%2C2%2C3¤cyId=-1&supplierTitle=7719232155&fbclid=IwAR0i4m68v-ZIPophTMm-GAUbiyutPj89ur1ifAzBGwWDLgATBRYDzwetAEc піблічних закупівель ООО «Эпам Систэмз» в РФ розробляє програмне забезпечення для Сбербанк Росії, ВТБ, Ростелекому, Яндекс.Деньги, пошти Росії, Лукойлу, ДОМ.РФ, страхових компаній та інших підприємств - тобто, оминути ФСБ та не попасти під його контроль - без жодних шансів.
За такі «відверті зізнання» в офіційних документах у «роботі на ворога» - у воєнні часи в любій (навіть дуже демократичній) країні всіх причетних негайно б порозстрілювали.
https://www.interfax.ru/sistemoobrazuyuchieorgangizatisii.html https://www.interfax.ru/sistemoobrazuyuchieorgangizatisii.html
Про суцільну державну зраду (новий цифровий вагнергейт в «Дії» за участю президента Зеленського) можна було б спробувати забути, чи навіть знову «списати на дурість» - (за 2020-2021 роки нова команда розробників мобільного застосунку з ДП «Дія» повністю переписала все програмне забезпечення, що дісталося від EPAM), але ж ні - Мінцифра продовжує весь цей час непублічно співпрацювати з EPAM (див. повний текст https://drive.google.com/file/d/1SwzzJjZ-ZNsP2oawebWx4X4CmJI73IWF/view?usp=sharing договору на «Трембіту» ).
https://drive.google.com/file/d/1hBMVRLXe0z71S_ReCj__qAqBmi6JYTAQ/view?usp=sharing