11 344 36

У Києві виявили незаконні кол-центри: шахраї надурили сотні тисяч людей. ФОТОрепортаж

Аферисти вмовляли людей інвестувати гроші, обіцяючи їм великі прибутки, та забирали всі кошти собі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські правоохоронці провели обшуки в Києві, а їхні міжнародні партнери одночасно - в Албанії, Болгарії, Грузії та Північній Македонії.

"Створювалися десятки кол-центрів у кількох країнах та сотні онлайн-платформ. Підозрювані представлялися брокерами, які допомагатимуть інвесторам заробити великі гроші з невеликими вкладеннями. Вони обманювали потерпілих, завойовували їх довіру в Інтернеті та створювали кол-центри. В подальшому потерпілі інвестували кошти через веб-платформи, контрольовані злочинною організацією, та втрачали великі суми грошей", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Також читайте: "Гарантував" уникнення санкцій РНБО за $500 тис.: СБУ затримала у Києві шахрая. ФОТОрепортаж

Від шахрайства потерпіли сотні тисяч людей по всьому світі. Збитки оцінюють в 200 млн євро на рік.

У Києві під час обшуків вилучили понад пів тисячі ноутбуків, електронні носії інформації, камери відеоспостереження, мобільні телефони та чорнові записи.

У Києві виявили незаконні кол-центри: шахраї надурили сотні тисяч людей 01
У Києві виявили незаконні кол-центри: шахраї надурили сотні тисяч людей 02
У Києві виявили незаконні кол-центри: шахраї надурили сотні тисяч людей 03
У Києві виявили незаконні кол-центри: шахраї надурили сотні тисяч людей 04
У Києві виявили незаконні кол-центри: шахраї надурили сотні тисяч людей 05
У Києві виявили незаконні кол-центри: шахраї надурили сотні тисяч людей 06

+21
Якби вони не мали даху і не платили кіберполіції чи СБУ то не пропрацювали б і тижня
10.11.2022 15:53 Відповісти
+12
"Лох - не мамонт, лох не вьімрет"
10.11.2022 15:51 Відповісти
+7
Не зупиниться.
Знайдуть способи обійти. Від підробки чипів до реєстрації на бомжів і наркоманів.
10.11.2022 15:59 Відповісти
з язика зірвав, щоправда невеликий процент пожилих обдурених є (технологія)
10.11.2022 15:54 Відповісти
Похилі то ладно, та не вони двісті мільонів на рік приносили.
На вудку потрапляло і багато достатньо молодих людей.
Мавроді свого роду геній, хоч і скотиняка.
Повернутись туди, де твоє ім`я є синонімом кидали, один в один відтворити те, на чому погоріли мільйони - і знову пошити в дурні купу людей. Це треба таки мати неабиякий талант.
10.11.2022 15:57 Відповісти
Та да, зараза нашого часу
10.11.2022 16:02 Відповісти
Чомусь в названиях краiнах живуть дуже багато "инвесторiв"..Теперь хай дивляться фiльм- "Вовк з Уолл-Стрiт"...))
10.11.2022 17:16 Відповісти
Буратіни - основа бізьнєса.

10.11.2022 17:46 Відповісти
Так і є. Щось не поділили або не заплатили, тому й нагрянули до них.
10.11.2022 16:36 Відповісти
Когда уже сим карты по паспортам сделают.
Когда остановится этот шквал аферистов.
10.11.2022 15:54 Відповісти
Пусть. Но за каждой сим картой будет стоять паспорт.
И со временем люди привыкнут к ответственности.
Полиции найти легче. Чем плохо не понимаю.
10.11.2022 16:11 Відповісти
В росії таке діє. Не думаю, що русні дуже подобається.
10.11.2022 16:18 Відповісти
Поверьте. Это не нравится толтко тем кто думает что они самые умные и красивые.
Но еще остаются дети, подростки, престарелые родители. Кто попадается на удочку мошейников.
А расплачиваться красивым и умным.
Мне кажется нужно думать о всеобщей пользе.
10.11.2022 16:24 Відповісти
Не потрапити у пастку таких шахраїв дуже просто: треба чітко розуміти, що сторонні люди вам вигоди не бажають, і безкоштовний сир буває лише у мишоловці.
10.11.2022 16:42 Відповісти
Вы перечеркиваете все Христианское учение.
Люди верят ближнему своему.
Доверяют.
Забота государства сделать проблемным доступ к сим картам в неограниченом количестве.
Государство должно оградить людей от риска.
Сим карты по поспортам это правилтно.
10.11.2022 16:56 Відповісти
В росії держава вже відгородила людей від політики.
Наслідки бачите.
Думаєте, десь у чомусь буде інакше?
10.11.2022 17:01 Відповісти
Дурниці. Хрестиянське вчення не про те зовсім. Ближній - той що поряд з тобою ледь не все життя.
14.02.2023 12:18 Відповісти
Заманухи -- довірливих людеи хватає .
10.11.2022 15:55 Відповісти
О, я в подібну контору ходив на співбесіду в Києві. Коротко-беруть молодих хлопців, дівчат та садять робити дзвінки. Головне запевнити клієнта, що він 90% не втратить гроші і все буде в шоколаді+ відсоток від вкладу клієнта отримуєш, офіційно не оформлюють. Ну і звичайно не можна казати, що офіс в Києві знаходиться, бо одразу звільнять. У мене на шахраїв одразу чуйка, і я прямо на етапі навчання звалив, але інші хлопці і дівчата сиділи з лапшою на вухах і слухали не відриваючись. Тому СБУ правильно роблять.
10.11.2022 16:07 Відповісти
В следующий раз не ленитесь и сообщите в полицию о своих догадках.
10.11.2022 16:13 Відповісти
Этим летом другие проблемы были, возможно не сообщив в полицию я поступил как не сознательный гражданин, но я думаю что их лавочку уже свернули. Учитывая что они сами пишут и приглашают молодых людей на сайтах по типу work.ua, rabota.ua. Думаю о них уже сообщили. В наше время они обещают приличные зарплаты, поэтому и клюют люди молодые. Мне предлагали 15 тысяч гривень ставку+ %от вложений клиента, говорили что больше 30 тысяч получалось у некоторых выводить, не знаю правда ли это, но молодые люди моего возраста клюют.
P.S работу я потом нашел, хоть и на меньшую зп, но зато без мошенничества.
10.11.2022 16:26 Відповісти
Я повідомив у поліцію в аналогічній ситуації, два роки тому.
Здоровецьке кідалово, що займає чи займало декілька поверхів бізнес центру «Арена Сіті».
Нікого моя заява не зацікавила.
10.11.2022 16:37 Відповісти
В поліції кришують такі контори.
10.11.2022 16:37 Відповісти
Якби була б чуйка, то ви,пiсля тел. розмови, навiть на спiвбесiду не поiхали б..
10.11.2022 17:21 Відповісти
По телефону сказали що це фінансова "консультація" іноземних клієнтів (переважно з Прибалтика). А про те що клієнт після твоєї "консультації" має покласти мінімум 250-300 євро, щоб тобі відсоток йшов, ніхто по телефону не розповідає. Ну так, тоді я не настільки обізнаний у цих схемах був. До речі, цією вакансії вже на work.ua нема, як і сторінки компанії. Може дійсно вже закрили їх.
10.11.2022 18:43 Відповісти
Ну і що тепер їм усім буде? Організатора і "кришу" вже взнали? Майно усіх учасників конфіскували чи конфіскують? Збитки людям повернуть? НІ! 100%! Схема не проста, мусять бути задіяні і великі шишки з різних установ.
10.11.2022 16:12 Відповісти
Центри комплектування про таких навідь і не знають, бо нікчемна кримінальна ОСОБИСТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКІВ за порушення норм Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку»!!!
Мабуть, Стефанчука-Зеленського це влаштовує, це ж не гроші з асфальту !!
Тому Резніков з Монастирським теж так «дивно» не поправляють норми законодавства щодо ОСОБИСТОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ відповідальності КЕРІВНИКА за дикі порушення цього Закону!!
ЙШОВ 9 рік війни!!!
10.11.2022 16:24 Відповісти
без лоха жизнь плоха...
10.11.2022 16:39 Відповісти
От кидали собі тихо людей і кидали, нащо чепати, ви ж Зе з командою не чіпаєте, а там лік на міліарди ?? 😆
10.11.2022 16:50 Відповісти
Це МММ-2???

А ми ще дивуємося тому, що вони за вазєліна проголосували! І це у Києві!
10.11.2022 17:05 Відповісти
А чому вони не на передовій?
10.11.2022 17:36 Відповісти
Руководители не обнаружены, стрелочникам " вынесена пидозра"🤡🤡
10.11.2022 18:00 Відповісти
😅 "без лоха и жизнь плоха". Давно вже попередив свою маму, шоб вона назавжди запам'ятала - ніхто, нічого, ні при яких обставинах не хоче їй дати, навпаки, хочуть видурити і ті "копійки", які є (пенсія).
10.11.2022 18:39 Відповісти
На кол! Военное положение ибо.
10.11.2022 19:54 Відповісти
вони повірили в безплатний сир з мишоловки. скільки не тверди людям про це, все рівно знайдуться ті що хочуть розбагатіти на халяву.
11.11.2022 16:50 Відповісти
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/ "Дія" зеленського працює на росію і фсб -

Російська ж компанія https://sbis.ru/contragents/7719232155/772401001 ООО «Эпам Систэмз» , якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).

За інформацією з веб-сайту https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?morphology=on&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&statuses_0=on&statuses_1=on&statuses_2=on&statuses_3=on&statuses=0%2C1%2C2%2C3&currencyId=-1&supplierTitle=7719232155&fbclid=IwAR0i4m68v-ZIPophTMm-GAUbiyutPj89ur1ifAzBGwWDLgATBRYDzwetAEc піблічних закупівель ООО «Эпам Систэмз» в РФ розробляє програмне забезпечення для Сбербанк Росії, ВТБ, Ростелекому, Яндекс.Деньги, пошти Росії, Лукойлу, ДОМ.РФ, страхових компаній та інших підприємств - тобто, оминути ФСБ та не попасти під його контроль - без жодних шансів.

За такі «відверті зізнання» в офіційних документах у «роботі на ворога» - у воєнні часи в любій (навіть дуже демократичній) країні всіх причетних негайно б порозстрілювали.
https://www.interfax.ru/sistemoobrazuyuchieorgangizatisii.html https://www.interfax.ru/sistemoobrazuyuchieorgangizatisii.html

Про суцільну державну зраду (новий цифровий вагнергейт в «Дії» за участю президента Зеленського) можна було б спробувати забути, чи навіть знову «списати на дурість» - (за 2020-2021 роки нова команда розробників мобільного застосунку з ДП «Дія» повністю переписала все програмне забезпечення, що дісталося від EPAM), але ж ні - Мінцифра продовжує весь цей час непублічно співпрацювати з EPAM (див. повний текст https://drive.google.com/file/d/1SwzzJjZ-ZNsP2oawebWx4X4CmJI73IWF/view?usp=sharing договору на «Трембіту» ).
https://drive.google.com/file/d/1hBMVRLXe0z71S_ReCj__qAqBmi6JYTAQ/view?usp=sharing
11.11.2022 18:52 Відповісти
 
 