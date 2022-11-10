У Києві виявили незаконні кол-центри: шахраї надурили сотні тисяч людей. ФОТОрепортаж

Аферисти вмовляли людей інвестувати гроші, обіцяючи їм великі прибутки, та забирали всі кошти собі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські правоохоронці провели обшуки в Києві, а їхні міжнародні партнери одночасно - в Албанії, Болгарії, Грузії та Північній Македонії.

"Створювалися десятки кол-центрів у кількох країнах та сотні онлайн-платформ. Підозрювані представлялися брокерами, які допомагатимуть інвесторам заробити великі гроші з невеликими вкладеннями. Вони обманювали потерпілих, завойовували їх довіру в Інтернеті та створювали кол-центри. В подальшому потерпілі інвестували кошти через веб-платформи, контрольовані злочинною організацією, та втрачали великі суми грошей", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Також читайте: "Гарантував" уникнення санкцій РНБО за $500 тис.: СБУ затримала у Києві шахрая. ФОТОрепортаж

Від шахрайства потерпіли сотні тисяч людей по всьому світі. Збитки оцінюють в 200 млн євро на рік.

У Києві під час обшуків вилучили понад пів тисячі ноутбуків, електронні носії інформації, камери відеоспостереження, мобільні телефони та чорнові записи.











