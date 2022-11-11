Війська РФ випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів із "Градів" і важкої артилерії, пошкоджено житлові будинки та коледж. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини - Марганецьку, Нікопольську та Мирівську.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину. Під обстрілами три громади - Марганецька, Нікопольська та Мирівська.
Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії.
Минулося без постраждалих. Пошкоджені коледж та житло. Деталі атак уточнюються", - йдеться в повідомлепнні.
Зазначається, що в решті районів ніч минула із сиренами, однак без ворожих ударів, і на цю хвилину спокійно.
Роман Костенко в "Є Питання" ..військовий і народний депутат, який сьогодні особисто був у звільненій Снігурівці - розповідає, що прямо зараз відбувається на Херсонщині, як просуваються ЗСУ в бік Херсона, як відступають росіяни і чи будуть їх "доганяти" на переправах, як довго може тривати звільнення правобережжя Херсонщини і що може бути далі. говорив ,що орки організовано і грамотно відступають,ставлять мінні пастки і прикривають відхід декільками лініями оборониhttps://www.youtube.com/watch?v=0Kra4v4Uj3c