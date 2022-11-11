Війська РФ випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів із "Градів" і важкої артилерії, пошкоджено житлові будинки та коледж. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини - Марганецьку, Нікопольську та Мирівську.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину. Під обстрілами три громади - Марганецька, Нікопольська та Мирівська.



Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії.



Минулося без постраждалих. Пошкоджені коледж та житло. Деталі атак уточнюються", - йдеться в повідомлепнні.



Зазначається, що в решті районів ніч минула із сиренами, однак без ворожих ударів, і на цю хвилину спокійно.

