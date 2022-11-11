УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9667 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 685 6

Війська РФ випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів із "Градів" і важкої артилерії, пошкоджено житлові будинки та коледж. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини - Марганецьку, Нікопольську та Мирівську.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину. Під обстрілами три громади - Марганецька, Нікопольська та Мирівська.

Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії.

Минулося без постраждалих. Пошкоджені коледж та житло. Деталі атак уточнюються", - йдеться в повідомлепнні.

Зазначається, що в решті районів ніч минула із сиренами, однак без ворожих ударів, і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Дніпропетровщину, поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, газогін та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Війська РФ випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів із Градів і важкої артилерії, пошкоджено житлові будинки та коледж 01
Війська РФ випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів із Градів і важкої артилерії, пошкоджено житлові будинки та коледж 02
Війська РФ випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів із Градів і важкої артилерії, пошкоджено житлові будинки та коледж 03

Автор: 

обстріл (30481) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4173)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москолота райцентри знищує вщент.
показати весь коментар
11.11.2022 07:43 Відповісти
Це та підорня,що відкрита для переговорів.
показати весь коментар
11.11.2022 07:52 Відповісти
карта діпстейт показує,що орки переправились біля Нової Каховки та біля Олешок...
Роман Костенко в "Є Питання" ..військовий і народний депутат, який сьогодні особисто був у звільненій Снігурівці - розповідає, що прямо зараз відбувається на Херсонщині, як просуваються ЗСУ в бік Херсона, як відступають росіяни і чи будуть їх "доганяти" на переправах, як довго може тривати звільнення правобережжя Херсонщини і що може бути далі. говорив ,що орки організовано і грамотно відступають,ставлять мінні пастки і прикривають відхід декільками лініями оборониhttps://www.youtube.com/watch?v=0Kra4v4Uj3c
показати весь коментар
11.11.2022 07:52 Відповісти
Сцикливі потвори, ЗСУ не там, вони в інший бік, до них сцикотно підійти і вдарити? Б'єте з АЕС по не захищених жінкам і дітях, по їх оселі? Просто потвори, бумеранг діє і він повернеться. Все з часом.
показати весь коментар
11.11.2022 07:53 Відповісти
З часом все забудуть,та знов будуть "братья",вже проходили неодноразово
показати весь коментар
11.11.2022 10:12 Відповісти
 
 