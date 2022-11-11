УКР
4 541 11

У Мелітополі пролунав вибух у будинку, де проживав колаборант Бойко, - мер Федоров. ФОТО

У тимчасово захопленому Мелітополі вранці у п’ятницю стався вибух у під’їзді багатоповерхівки, де мешкає колаборант.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойка", - написав Федоров.

За його словами, доля колаборанта наразі невідома.

За даними СтратКома ЗСУ вибух стався у квартирі де проживав Андрій Бойко. В окупаційній владі він обіймає посаду "начальника департаменту культури та спорту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі пролунали гучні вибухи, - мер Федоров. ФОТО

У Мелітополі пролунав вибух у будинку, де проживав колаборант Бойко, - мер Федоров 01
У Мелітополі пролунав вибух у будинку, де проживав колаборант Бойко, - мер Федоров 02

Автор: 

вибух (4596) Мелітополь (776) колабораціонізм (1193) Федоров Іван (653)
Топ коментарі
+7
- Сижу, смотрю телевизор, в ухе гвоздем ковыряюсь. Тут, шорх... и звук пропал!
11.11.2022 10:07 Відповісти
+5
Хлопок,повлекший отрицательную жизнь бойки.
11.11.2022 09:55 Відповісти
+3
чувырло на дороге к святости, как спермоусов )))
https://ibb.co/hY8WSHW
11.11.2022 09:50 Відповісти
Там 500 лет анафемная святость от Вселенского Патриарха.
11.11.2022 09:55 Відповісти
Мелитополь там аналог спермоусова - некто рогов. жаль нету еще ларина и дукалиса
11.11.2022 09:57 Відповісти
Ззапроданцям осталось сделать ноги, по-большому шухеру, тем самым посеяв панику среди оставшихся гомодрил сруцкава мига.
11.11.2022 09:53 Відповісти
из бойки сделали набойку
11.11.2022 09:59 Відповісти
Напевне курив в не встановленому місці
11.11.2022 10:00 Відповісти
Добряче у нього з переляку пердак рвануло) Аж будинок вибухнув.
11.11.2022 10:35 Відповісти
Культурненько йде очищення від неправильних бойків, які паскудять прізвище.
11.11.2022 11:17 Відповісти
Похоже у чувака от удивления пукан порвало.
11.11.2022 12:33 Відповісти
 
 