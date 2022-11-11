У Мелітополі пролунав вибух у будинку, де проживав колаборант Бойко, - мер Федоров. ФОТО

У тимчасово захопленому Мелітополі вранці у п’ятницю стався вибух у під’їзді багатоповерхівки, де мешкає колаборант.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойка", - написав Федоров.

За його словами, доля колаборанта наразі невідома.

За даними СтратКома ЗСУ вибух стався у квартирі де проживав Андрій Бойко. В окупаційній владі він обіймає посаду "начальника департаменту культури та спорту".










