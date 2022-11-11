Понад 829 дітей зазнали поранення внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. ІНФОГРАФІКА

Більше ніж 1259 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 11 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 829", - йдеться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та визволених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 421, Харківській - 263, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.

Стало відомо, що 29 березня внаслідок обстрілу ворогом с. Давидів Брід Бериславського району Херсонської області зазнав поранення 12-річний хлопчик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 6 тисяч українських дітей депортували до РФ та на непідконтрольні Україні території