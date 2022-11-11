За минулу добу росіяни вбили в Україні 14 цивільних, 15 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
Упродовж минулої доби, 10 листопада, внаслідок російської збройної агресії встановлено загибель 14 цивільних осіб, ще 15 були поранені.
Такі дані обласних військових адміністрацій оприлюднив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Донецькій області - 8 загиблих (у т.ч. виявлено 6 вбитих раніше), 5 поранених. У Запорізькій області - 1 поранений. У Миколаївській області - 6 загиблих, 2 поранених. У Харківській області - 3 поранених (у т.ч. 1 на міні). У Херсонські області - 4 поранених (на міні)", - йдеться в повідомленні.
