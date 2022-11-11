УКР
За минулу добу росіяни вбили в Україні 14 цивільних, 15 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби, 10 листопада, внаслідок російської збройної агресії встановлено загибель 14 цивільних осіб, ще 15 були поранені.

Такі дані обласних військових адміністрацій оприлюднив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ. 

"У Донецькій області - 8 загиблих (у т.ч. виявлено 6 вбитих раніше), 5 поранених. У Запорізькій області - 1 поранений. У Миколаївській області - 6 загиблих, 2 поранених. У Харківській області - 3 поранених (у т.ч. 1 на міні). У Херсонські області - 4 поранених (на міні)", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 829 дітей зазнали поранення внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу росіяни вбили в Україні 14 цивільних, 15 осіб зазнали поранень, - ОП 01

поранення (2836) смерть (6814) жертви (1881) Тимошенко Кирило (559)
рімський називає це расійськім гуманізмом,нас вбивають та калічать,виключно із гуманізму,цей світ згнив та смердить
11.11.2022 11:22 Відповісти
 
 