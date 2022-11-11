Виправдовував збройну агресію РФ проти України: на Закарпатті СБУ викрила пропагандиста "русского мира". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України в Закарпатській області викрила чергового пропагандиста "русского мира", який виправдовував збройну агресію РФ проти України

Про це повідомили у відомстві, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що до протиправної діяльності причетний 27-річний мешканець Закарпаття.

"За даними слідства Управління СБУ в Закарпатській області, чоловік на власних сторінках у соцмережах прославляв і виправдовував дії російських військових та заперечував збройну агресію рф проти України.

Агітатор поширював меседжі про "приналежність" добровольчих батальйонів ЗСУ до "неонацистських" організацій, називав злочини російських військових "постановкою київського режиму".

Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань та заперечень збройної агресії рф проти України", - йдеться в повідомленні.

У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Оперативні та слідчі дії проводилися Управлінням Служби безпеки України у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

