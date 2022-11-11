Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Попередньо били ракетами С-300. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами загинули 6 осіб, поранення дістали двоє цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"11 листопада 2022 року близько 03.00 годин російська армія в черговий раз ракетами обстріляла два житлові райони міста Миколаєва. Внаслідок обстрілів в одному із районів повністю зруйновано один з під’їздів п’ятиповерхового житлового будинку. На даний час відомо про шістьох загиблих та двох поранених мешканців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєві пошкодження отримали інші багатоповерхові житлові будинки, супермаркет, лінії електромереж, торговельні заклади, приватний автотранспорт.

В іншому районі пошкоджено приватні житлові будинки, автотранспорт виробничі приміщення та склади підприємств, ремонтні майстерні, СТО. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами типу С-300.

