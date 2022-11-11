Військова вантажівка з окупантами врізалася у легковик в окупованому Криму: Постраждали 17 осіб. ФОТОрепортаж

В окупованому Криму військова вантажівка врізалася у легковик. Постраждали 15 військовослужбовців та двоє цивільних.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ДТП сталося біля села Орденоносне у Джанкойському районі.

"КамАЗ міноборони (Росії. - Ред.) лоб у лоб зіткнувся з автомобілем Mitsubishi Lancer, вилетів з дороги і перекинувся. Травми отримали 17 осіб: 15 військовослужбовців та двоє з "Лансера", - йдеться в повідомленні.

