Військова вантажівка з окупантами врізалася у легковик в окупованому Криму: Постраждали 17 осіб. ФОТОрепортаж

В окупованому Криму військова вантажівка врізалася у легковик. Постраждали 15 військовослужбовців та двоє цивільних.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ДТП сталося біля села Орденоносне у Джанкойському районі.

"КамАЗ міноборони (Росії. - Ред.) лоб у лоб зіткнувся з автомобілем Mitsubishi Lancer, вилетів з дороги і перекинувся. Травми отримали 17 осіб: 15 військовослужбовців та двоє з "Лансера", - йдеться в повідомленні.

Військова вантажівка з окупантами врізалася у легковик в окупованому Криму: Постраждали 17 осіб 01
Військова вантажівка з окупантами врізалася у легковик в окупованому Криму: Постраждали 17 осіб 02
Військова вантажівка з окупантами врізалася у легковик в окупованому Криму: Постраждали 17 осіб 03

Люди не пострадали.
11.11.2022 12:36 Відповісти
Стремоусова везли.)
11.11.2022 12:34 Відповісти
спешили домой?
11.11.2022 12:33 Відповісти
Солдатики приехали и самоубиваются на свежем крымском воздухе.
11.11.2022 12:35 Відповісти
-а Динамо бєжіт ?
-все бєгут!
11.11.2022 12:37 Відповісти
люди не постраждали, то й ладно.
11.11.2022 12:39 Відповісти
"Лансеру" респект!!! на таран пошел ?...
вот вам и "Лансер"...
11.11.2022 12:39 Відповісти
Лансер перевернул кацапский камаз,но устоял,хотя и получил тяжёлые повреждения...
11.11.2022 12:56 Відповісти
а я за шо!!!
11.11.2022 13:18 Відповісти
Mitsubishi нанёс ассиметричный удар.
11.11.2022 12:39 Відповісти
..головне щоб білети до Кобзона не пропали... ))) Двох з Лансера хай теж прихватять...
11.11.2022 12:56 Відповісти
не 17 человек, а 17 росиян. Это разное.
11.11.2022 13:33 Відповісти
Бумеранг..Бумеранг...🔥

Ты справедливый катафалк...💀
Ты лети лети по Свету...

Накажи убийц негодяев мародеров а и воров...🦍 Шариковых с рожей Обезьян...🦍💀💪
11.11.2022 13:33 Відповісти
Да люди не пострадали, плюс
11.11.2022 15:09 Відповісти
 
 