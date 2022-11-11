Військова вантажівка з окупантами врізалася у легковик в окупованому Криму: Постраждали 17 осіб. ФОТОрепортаж
В окупованому Криму військова вантажівка врізалася у легковик. Постраждали 15 військовослужбовців та двоє цивільних.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ДТП сталося біля села Орденоносне у Джанкойському районі.
"КамАЗ міноборони (Росії. - Ред.) лоб у лоб зіткнувся з автомобілем Mitsubishi Lancer, вилетів з дороги і перекинувся. Травми отримали 17 осіб: 15 військовослужбовців та двоє з "Лансера", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Garry Grant
показати весь коментар11.11.2022 12:36 Відповісти Посилання
+12 vitaliymkua
показати весь коментар11.11.2022 12:34 Відповісти Посилання
+10 MrStepanovM
показати весь коментар11.11.2022 12:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-все бєгут!
вот вам и "Лансер"...
Ты справедливый катафалк...💀
Ты лети лети по Свету...
Накажи убийц негодяев мародеров а и воров...🦍 Шариковых с рожей Обезьян...🦍💀💪