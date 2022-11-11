СБУ викрила громадянина РФ, який спільно з Медведчуком, готував державний переворот в Україні. ФОТОрепортаж

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру громадянину РФ, який готував силове захоплення влади в Україні. Чоловік пов’язаний з російськими спецслужбами, а його дії координували окремі представники адміністрації президента РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Громадянин РФ планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях нашої держави. Це, своєю чергою, повинно було призвести до створення "народних республік" в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Навесні співробітники СБУ затримали керівників згаданих "громадських організацій", тим самим завадивши здійсненню планів кремля.

"У результаті кропіткої слідчо-оперативної роботи вдалося вийти на російського ідеолога комбінації перевороту. Останній пов’язаний з російськими спецслужбами та координувався окремими представниками адміністрації президента РФ", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, фігурант є засновником громадських структур на території російської федерації, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох "слов’янських" держав: України, РФ і Білорусі.

Підозрюваний після Революції гідності та початку російської агресії працював на підтримку дій російського уряду.

"Він вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з "Українським вибором" Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні", - йдеться у повідомленні.

За даними Служби безпеки, підозрюваний ще до початку російської агресії кілька разів приїжджав в Україну під приводом відвідин родичів. У цей час займався координацією проросійських громадських формувань і окремих діячів.

"Він надавав ідеологічну підтримку учасникам партії "Слов’янський народно-патріотичний союз", яка згодом змінила назву на "Партію політики Путіна", після чого – на "Русь єдина". За антиукраїнську діяльність вказана політична сила заборонена рішенням суду.

Слідчі СБУ підозрюють громадянина РФ у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 109 ККУ.

