СБУ викрила громадянина РФ, який спільно з Медведчуком, готував державний переворот в Україні. ФОТОрепортаж
Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру громадянину РФ, який готував силове захоплення влади в Україні. Чоловік пов’язаний з російськими спецслужбами, а його дії координували окремі представники адміністрації президента РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Громадянин РФ планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях нашої держави. Це, своєю чергою, повинно було призвести до створення "народних республік" в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Навесні співробітники СБУ затримали керівників згаданих "громадських організацій", тим самим завадивши здійсненню планів кремля.
"У результаті кропіткої слідчо-оперативної роботи вдалося вийти на російського ідеолога комбінації перевороту. Останній пов’язаний з російськими спецслужбами та координувався окремими представниками адміністрації президента РФ", - зазначили в СБУ.
За даними слідства, фігурант є засновником громадських структур на території російської федерації, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох "слов’янських" держав: України, РФ і Білорусі.
Підозрюваний після Революції гідності та початку російської агресії працював на підтримку дій російського уряду.
"Він вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з "Українським вибором" Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні", - йдеться у повідомленні.
За даними Служби безпеки, підозрюваний ще до початку російської агресії кілька разів приїжджав в Україну під приводом відвідин родичів. У цей час займався координацією проросійських громадських формувань і окремих діячів.
"Він надавав ідеологічну підтримку учасникам партії "Слов’янський народно-патріотичний союз", яка згодом змінила назву на "Партію політики Путіна", після чого – на "Русь єдина". За антиукраїнську діяльність вказана політична сила заборонена рішенням суду.
Слідчі СБУ підозрюють громадянина РФ у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 109 ККУ.
Він же також готував переворот.
І санкцій проти нього нуль.
Росія руками Ахметова готувала в Україні державний переворот, - президент.
https://novynarnia.com/2021/11/26/rosiya-rukamy-ahmetova-gotuvala-v-********-derzhavnyj-perevorot-prezydent/
Русь це Україна а Україна це споконвічна Русь
СУД ЛЮДСЬКИЙ він короткий, це не система сімейних підрядів суддів портновських!!
Приклад з Чаушеску та Кирпою, Кравченко, Чечетовим, Калашниклвим!!!
Низький уклін Захисникам України!‼️🇺🇦⚔️❤️✌️👍✊👏
Пильнуймо привладних!😡😠✊‼️🇺🇦⚔️❤️
Тільки спец дозвіл із публічним списком та причинами!
Ми поки є досі республіка СРСР!
Здавалось, він усіх поздавав.
А тут, виходить, СБУ кропітку роботу провело)