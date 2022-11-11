УКР
СБУ викрила громадянина РФ, який спільно з Медведчуком, готував державний переворот в Україні. ФОТОрепортаж

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру громадянину РФ, який готував силове захоплення влади в Україні. Чоловік пов’язаний з російськими спецслужбами, а його дії координували окремі представники адміністрації президента РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Громадянин РФ планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях нашої держави. Це, своєю чергою, повинно було призвести до створення "народних республік" в регіоні", - йдеться в повідомленні. 

Навесні співробітники СБУ затримали керівників згаданих "громадських організацій", тим самим завадивши здійсненню планів кремля.

"У результаті кропіткої слідчо-оперативної роботи вдалося вийти на російського ідеолога комбінації перевороту. Останній пов’язаний з російськими спецслужбами та координувався окремими представниками адміністрації президента РФ", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, фігурант є засновником громадських структур на території російської федерації, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох "слов’янських" держав: України, РФ і Білорусі.

Підозрюваний після Революції гідності та початку російської агресії працював на підтримку дій російського уряду.

"Він вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з "Українським вибором" Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні", - йдеться у повідомленні.

За даними Служби безпеки, підозрюваний ще до початку російської агресії кілька разів приїжджав в Україну під приводом відвідин родичів. У цей час займався координацією проросійських громадських формувань і окремих діячів.

"Він надавав ідеологічну підтримку учасникам партії "Слов’янський народно-патріотичний союз", яка згодом змінила назву на "Партію політики Путіна", після чого – на "Русь єдина". За антиукраїнську діяльність вказана політична сила заборонена рішенням суду.

Слідчі СБУ підозрюють громадянина РФ у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 109 ККУ.

СБУ викрила громадянина РФ, який спільно з Медведчуком, готував державний переворот в Україні 01
СБУ викрила громадянина РФ, який спільно з Медведчуком, готував державний переворот в Україні 02
СБУ викрила громадянина РФ, який спільно з Медведчуком, готував державний переворот в Україні 03
СБУ викрила громадянина РФ, який спільно з Медведчуком, готував державний переворот в Україні 04
СБУ викрила громадянина РФ, який спільно з Медведчуком, готував державний переворот в Україні 05
СБУ викрила громадянина РФ, який спільно з Медведчуком, готував державний переворот в Україні 06

+8
яким боком кацапська чурбанська татарва має етнічне культурне релігійне відношення до Русі???
Русь це Україна а Україна це споконвічна Русь
11.11.2022 14:11 Відповісти
+6
Ахметова чому не викрала, не заарештувала?
Він же також готував переворот.
І санкцій проти нього нуль.

Росія руками Ахметова готувала в Україні державний переворот, - президент.

https://novynarnia.com/2021/11/26/rosiya-rukamy-ahmetova-gotuvala-v-********-derzhavnyj-perevorot-prezydent/
11.11.2022 14:10 Відповісти
+6
Ім'я !?
11.11.2022 14:10 Відповісти
Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.
11.11.2022 14:12 Відповісти
Мразота кацапська , наразі, вся на кацапіі 😠
11.11.2022 14:13 Відповісти
Стефанчук-Зеленський зобов'язані стояти на сторожі ДЕРЖАВНИХ інтересів України!!!
СУД ЛЮДСЬКИЙ він короткий, це не система сімейних підрядів суддів портновських!!
Приклад з Чаушеску та Кирпою, Кравченко, Чечетовим, Калашниклвим!!!
Низький уклін Захисникам України!‼️🇺🇦⚔️❤️✌️👍✊👏
Пильнуймо привладних!😡😠✊‼️🇺🇦⚔️❤️
11.11.2022 14:17 Відповісти
Ф.И.О. у этого "хражданина" есть? Или просто имярек, имя можно вписать любое?
11.11.2022 14:31 Відповісти
Чому кацапи можуть вільно знаходитися на території України?
Тільки спец дозвіл із публічним списком та причинами!
Ми поки є досі республіка СРСР!
11.11.2022 14:52 Відповісти
Лише мені смішно від цього "викриття"?
11.11.2022 15:07 Відповісти
Особливо де намагаються впихнуть невпихуєме «Громадянин рф планував ... заворушення у західних областях». Де таке пишуть?
11.11.2022 17:37 Відповісти
Переворот в західних областях, і москалі під це гроші дали? Вони ще тупіше ніж я думав.
11.11.2022 15:09 Відповісти
я так і знав, що без натяків на Порошенка не обійдеться... Якщо не в саимій інфі, то в висерах під нею. Зрадники - вони такі.
11.11.2022 15:52 Відповісти
адміни знесли висер ? А його самого, його логін?
11.11.2022 17:39 Відповісти
Почему до сих пор не объявлен в международный розыск, не внесен в санкционный список бывший Президент федерации бокса Украины - бандит и сепаратист Владимир Продивус? Эта ватная мразь распространяет антиукраинские настроения среди спортсменов, ворует деньги из бюджета и у ребят-спортсменов, открыто выступает против независимости Украины.
11.11.2022 15:53 Відповісти
Ну и это, пацаны из канторы, если сказали "А", то говорите и "Б" - фамилия этого коллаборанта? Может Сашко Качура))? Оно лизало очко Медведчуку по малолетке)))
11.11.2022 15:55 Відповісти
Дивно... А що так погано мертвечука допитували?
Здавалось, він усіх поздавав.
А тут, виходить, СБУ кропітку роботу провело)
11.11.2022 15:57 Відповісти
Да...Ванька Баканова давно немає але його справа живе...Що це за соратник,чого його запідозрили тільки через 8,5 міс війни? Чого до цього часу ніхто не цікавився названими партіями та організаціями? Ну добре,цього запідозрили,а Андрій Дєркач? Офіційний росагент живе на Чернігівщині в своєму маєтку...Правда,він допомагав Зелені дискредитувати Петра ,оприлюдненням записів....Заслужений?
11.11.2022 16:52 Відповісти
Яка недоречна сором'язливість... Підставляй туди кого треба-Єрмак, Татаров, Зеленський, Коломойський, голова ВР зі всім зеленим кагалом- все в яблучко! Універсальне звинувачення...
11.11.2022 17:25 Відповісти
 
 