Захисникам на східному напрямку фронту передадуть партію вантажівок, генератори та зимове спорядження. ФОТОрепортаж

П’ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували черговий вантаж для східного фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами Порошенка, українським захисникам надішлють 20 дизельних генераторів, бензопили, каремати спальники, продукцію "Рошен", буржуйки та труби.

Також для десантників, які у серпні отримали від Фонду Порошенка та ГО "Справа Громад" 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, везуть комплекти шин.

"Це шини для наших "Шилдів". Ми продовжуємо піклуватися про їхній стан, і я щасливий, що нам вдалося роздобути шини. Наступного тижня приходять ще 15 комплектів", – зазначає п'ятий президент.

На фронт також вирушать автівки: "Там – броньований мікроавтобус, який йде в підрозділ розвідки. Це – вантажівки DAF, які вже завтра ви побачите на Сході. Ми зробимо так, щоб у більшості бригад були вантажівки, артилерійські тягачі, укомплектовані ЗУшками для зенітного захисту. Це – машина швидкої допомоги з надсучасним обладнанням, з апаратом штучної вентиляції легень і дефібрилятором, з дуже складною апаратурою. Коли вдається нам купити пікапи, вони теж йдуть до наших бійців".

Він також повідомив, що у 25-у бригаду передадуть ще один мобільний комплекс для побутових потреб.

На фронт поїдуть також дрони Autel та буржуйки. Загальна сума допомоги, яку цього разу передають на схід, сягає майже 10 млн грн.

Читайте: Бригаді ТРО, яка готується до наступу на Півдні, передали генератори та буржуйки. ФОТОрепортаж

Захисникам на східному напрямку фронту передадуть партію вантажівок, генератори та зимове спорядження 01
Захисникам на східному напрямку фронту передадуть партію вантажівок, генератори та зимове спорядження 02
Захисникам на східному напрямку фронту передадуть партію вантажівок, генератори та зимове спорядження 03
Захисникам на східному напрямку фронту передадуть партію вантажівок, генератори та зимове спорядження 04
Захисникам на східному напрямку фронту передадуть партію вантажівок, генератори та зимове спорядження 05
Захисникам на східному напрямку фронту передадуть партію вантажівок, генератори та зимове спорядження 06
Захисникам на східному напрямку фронту передадуть партію вантажівок, генератори та зимове спорядження 07

+24
хочу глянути скільки ЗЕ дав своїх кровних на морські дрони за які він сьогодні верещав

ПС Зебобіки фас
показати весь коментар
11.11.2022 16:28 Відповісти
+21
Ну "барига" ніяк не заспокоїться--все допомагає ЗСУ. А де ж зелені баригі і шахраї,чому не бачимо їхньої допомоги.ДЯКУЄМО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
показати весь коментар
11.11.2022 16:33 Відповісти
+19
Алексiйович , дуже дуже Вам ДЯКУЕМО!
показати весь коментар
11.11.2022 16:31 Відповісти
