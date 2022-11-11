У визволеному селищі на Херсонщині виявлено останки цивільних із переломами черепа. ФОТО
У визволеному від російських загарбників селищі Бериславського району у Херсонській області правоохоронці виявили останки трьох мирних жителів із переломами кісток черепа.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військовослужбовців армії РФ відносно цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області. Під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей", — ідеться в повідомленні.
За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту. При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.
Рештки загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Херсонці в небезпеці під обстрілами будуть
Украинский народ, это единая, огромная семья и каждая невинная жертва погибшая от лап русских мразей, для украинского народа большая трагедия. Эти потери украинцы воспринимают как потери своих близких и родных.
Как могут понять нас европейцы которые таких потерь не несут и считают нас как кем то далеким и не важным в их государственной системе?
Благо есть страны и политики Великобритании и США которые солидарны с нами и поддерживают наше стремление задушить бункерного нациста в его же логове. Наказать всех виновных, притянуть к физической и финансовой ответственности русскую мразь.
Украина - держим хватку. Цель - разгром рашизма!
Але запитання не до них... запитання до влади і таких як ти...
Так це русня винна що південь був зданий без супротиву?
Це русня винна що зельц не готувався до війни та навіть не сповістив людей про напад?
Це русня винна що те падло не захищало беззбройних цивільних жителів? Виявляеться це русня винна що було проведене розмінування та не підірвані мости?
Це русня винна що ТРО там так і не було організоване і людям зброю не надали?
То я може і зрадофіл, хай так, а от хто ти? Спитай себе, чи ти не цинічне і брехливе падло, ти не такий же моральний покидьок як і вони?
Ці смерті на твоїй совісті та совісті твоїх поплічників, звісно якщо вона в тебе є.
Нагодував нас шашликами...