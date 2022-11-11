У визволеному селищі на Херсонщині виявлено останки цивільних із переломами черепа. ФОТО

У визволеному від російських загарбників селищі Бериславського району у Херсонській області правоохоронці виявили останки трьох мирних жителів із переломами кісток черепа.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військовослужбовців армії РФ відносно цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області. Під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей", — ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту. При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.



Рештки загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи.

