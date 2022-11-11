УКР
У визволеному селищі на Херсонщині виявлено останки цивільних із переломами черепа. ФОТО

У визволеному від російських загарбників селищі Бериславського району у Херсонській області правоохоронці виявили останки трьох мирних жителів із переломами кісток черепа.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військовослужбовців армії РФ відносно цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області. Під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей", — ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту. При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.

Рештки загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 2000 неідентифікованих загиблих налічується в Україні

У визволеному селищі на Херсонщині виявлено останки цивільних із переломами черепа 01
У визволеному селищі на Херсонщині виявлено останки цивільних із переломами черепа 02

смерть деокупація Офіс Генпрокурора Херсонська область
11.11.2022 17:05
Вот как можно садится за стол переговоров с бункерными нацистами? Макрон, Папа римский и другие западные политики которые призывают к переговорам, никогда не поймут украинский народ.

Украинский народ, это единая, огромная семья и каждая невинная жертва погибшая от лап русских мразей, для украинского народа большая трагедия. Эти потери украинцы воспринимают как потери своих близких и родных.

Как могут понять нас европейцы которые таких потерь не несут и считают нас как кем то далеким и не важным в их государственной системе?

Благо есть страны и политики Великобритании и США которые солидарны с нами и поддерживают наше стремление задушить бункерного нациста в его же логове. Наказать всех виновных, притянуть к физической и финансовой ответственности русскую мразь.

Украина - держим хватку. Цель - разгром рашизма!
11.11.2022 17:17
там будуть страшні наслідки звірств рашистів.Туди просто необхідно,щоб міжнародні експерти це зафіксовували..але ці експерти забояться приїхати,бо будуть артилерійські та ракетні обстріли Херсона та Херсонщини/так як зараз Миколаєва/.
Херсонці в небезпеці під обстрілами будуть
11.11.2022 17:09
11.11.2022 17:05
На Цензорі зараз таких багато, хто каже про "договорняк".
11.11.2022 17:08
агенти вазелінового клована жидомойши
12.11.2022 02:14
спробуй ще, не дуже переконливо в тебе вийшло
11.11.2022 17:18
там будуть страшні наслідки звірств рашистів.Туди просто необхідно,щоб міжнародні експерти це зафіксовували..але ці експерти забояться приїхати,бо будуть артилерійські та ракетні обстріли Херсона та Херсонщини/так як зараз Миколаєва/.
Херсонці в небезпеці під обстрілами будуть
11.11.2022 17:09
приїдуть, як приїзжали в Бучу!
11.11.2022 17:15
Вот как можно садится за стол переговоров с бункерными нацистами? Макрон, Папа римский и другие западные политики которые призывают к переговорам, никогда не поймут украинский народ.

Украинский народ, это единая, огромная семья и каждая невинная жертва погибшая от лап русских мразей, для украинского народа большая трагедия. Эти потери украинцы воспринимают как потери своих близких и родных.

Как могут понять нас европейцы которые таких потерь не несут и считают нас как кем то далеким и не важным в их государственной системе?

Благо есть страны и политики Великобритании и США которые солидарны с нами и поддерживают наше стремление задушить бункерного нациста в его же логове. Наказать всех виновных, притянуть к физической и финансовой ответственности русскую мразь.

Украина - держим хватку. Цель - разгром рашизма!
11.11.2022 17:17
Теперь понятно почему руссня так безжалостно убивает мирных украинцев... Чтобы дать зрадофилам пищу для распространения зрады в соцсетях. Цель - смещение власти в Украине.
11.11.2022 17:23
Звісно що русня людожери і моральні покидьки, з ними все ясно це вбивці.
Але запитання не до них... запитання до влади і таких як ти...
Так це русня винна що південь був зданий без супротиву?
Це русня винна що зельц не готувався до війни та навіть не сповістив людей про напад?
Це русня винна що те падло не захищало беззбройних цивільних жителів? Виявляеться це русня винна що було проведене розмінування та не підірвані мости?
Це русня винна що ТРО там так і не було організоване і людям зброю не надали?
То я може і зрадофіл, хай так, а от хто ти? Спитай себе, чи ти не цинічне і брехливе падло, ти не такий же моральний покидьок як і вони?
11.11.2022 17:38
Дочитал до фразы "це питання не до них" и сразу понял что ты за фрукт. Дальше ты идешь по определению и назначению
11.11.2022 18:24
Да мы твоего зе и без помощи русни уберем
11.11.2022 17:49
поубивали тех, кто против орков был и что то мог им сказать
11.11.2022 17:28
Ну що зельц ти задоволений цими смертями?
Ці смерті на твоїй совісті та совісті твоїх поплічників, звісно якщо вона в тебе є.
Нагодував нас шашликами...
11.11.2022 18:40
 
 