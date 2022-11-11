УКР
25 595 150

На півночі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю, - ОП. ФОТОрепортаж

білорусь,стіна

Зараз на Півдні наші люди зустрічають наших військових, а на Півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

Як зазначається, рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині.

Отже, вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо.

Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях.

Як зауважує Тимошенко, зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії.

Також читайте: "Кожна дорога стане пасткою, втрати ворога будуть величезними": У Генштабі ЗСУ попередили окупантів про наслідки в разі наступу з Білорусі

"Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу. Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога. Працюємо системно, одночасно по всій Україні!", - зазначив Тимошенко.

На півночі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю, - ОП 01
На півночі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю, - ОП 02

На півночі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю, - ОП 03
На півночі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю, - ОП 04
На півночі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю, - ОП 05

+53
Стены, рвы, минные поля, подрыв всех мостов на границах Беларуси и Рашки
Молодцы.
Это нужно было делать с 2014 года так-то.
11.11.2022 17:20 Відповісти
+29
сподіваюсь, що Білорусь колись заплатить за це
11.11.2022 17:28 Відповісти
+22
И ров с крокодилами обязательно!!!
11.11.2022 17:23 Відповісти
За планами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства оборони України , бар'єр не має зупиняти важку бронетехніку, а призначений для підвищення рівня безпеки кордону: забезпечення моніторингу, візуального спостереження і стримування незаконного переходу кордону контрабандистами, диверсійними групами. Сєня тут ні до чого. Цей залізобетонна огорожа на весні просто ляже. Не бачу бетонування опор.
11.11.2022 17:36 Відповісти
Пан Андріїшин будував паркани в Сибірі.Там при перших приморозках,"шабашники", часто і з України,просто сверлили діри в землі і встромляли стовпи паркана. Звичайно,весною сніг танув і паркан повільно відпливав,куди вода понесе-"на весні ляже".Те що нема світлин "міксера" не значить,що опори не бетонують...
11.11.2022 20:55 Відповісти
БАТ в кілька хвилин прокладе дорогу для любої техніки
як би воювали лише автоматами то помогло б
короче,
гроші на вітер....
плюс бабло на кармрн.
11.11.2022 17:32 Відповісти
У поляков и эстонцев тоже так - деньги на ветер плюс бабло в карман?
Я вам секрет открою: эти заборы строятся не для того, что бы остановить, а для того, что бы задержать. Пока первый подорванный на минах БАТ будут оттаскивать от этого забора, пока к нему проедет второй или третий, пока пехота, путаясь в проволоке и арматуре пропихнется в более-менее значительном количестве, можно много чего успеть сделать, очень много.
11.11.2022 17:50 Відповісти
А чи не великі гроші щоб "успіти зробити багато чего"?
11.11.2022 18:04 Відповісти
Власна армія теж недешева річ. Але якщо ви нею нехтуєте, то "браття" вбивають сотні тисяч і викрадають мільйони громадян.
11.11.2022 19:18 Відповісти
1 там не крадуть більше полоини як унас
там не крадуть зовсім
2 Ви мобуль не дуже лобре знаєте місцевість на півночі
болото, ліс, знов болото, річки..
тому головну роль грають мости та переправи
3 гроші під час війни треба витрачати на високоточну зброю
і я з .Вами не сперечаюсь
десь стіна допомагає
від палестинців, наприклад, у яких нема ніякої техніки крім пікапів.
а проти техніки рф стіна, це смішно...
гарного вечора
Слава ЗСУ!!!
11.11.2022 18:08 Відповісти
это заборы противомиграционные, от всякого сброда, которые лезут в ЕС.
11.11.2022 18:20 Відповісти
А тут понабігало багато дебілів , яким пояснювати немає сенсу . А може зовсім не дебіли і СБУ могла перевірити деяких "критиків" ? Свого часу вони підбурювали придурків клювати Яценюка . А тепер , як тільки чують слово "стіна" з росією або білорусією , кидаються , як бички на червоне .
11.11.2022 22:38 Відповісти
Лучше бы пролёты мостов делали...так, 5 центов
11.11.2022 17:34 Відповісти
це хіба-що проти якихось африканських біженців...

бронетехніка її не помітить...
рів і міни - по темі.
11.11.2022 17:41 Відповісти
.

а хто сказав, що там не буде ще й рову з мiнами?
11.11.2022 18:52 Відповісти
це ж скільки підірвуться на цих мінах диких тварин
показати весь коментар
11.11.2022 21:14 Відповісти
Стіна між Ізраїлем і Палестиною
11.11.2022 17:44 Відповісти
Облаштовано 3км кордону з 1000????? На якого ідіота це розраховано? Черговий проект великого крадівництва, Яценюк хочаб впусту не витрачав бетон... А свинособаки навіть видумувати нічого не будуть, поїдуть прямо через ПП. А укріплення уздовж доріг на 50-100км не наш метод.
11.11.2022 17:47 Відповісти
Молодці,нарешті дійшло від слів до діла.
І камери спостереження треба.
11.11.2022 17:48 Відповісти
Через таку стіну переїдуть на раз-два.
11.11.2022 17:53 Відповісти
Та то понятно!!!а украсть!?
11.11.2022 19:26 Відповісти
А зверху ти сидів ? Мабуть добре головою зачепився !
11.11.2022 22:28 Відповісти
Зачепився головою твій клоун.
11.11.2022 22:55 Відповісти
А це хто ? Ти не мій клоун . І я тебе не знаю , і знати не хочу . Так навіщо ти зачепився за дріт ?
12.11.2022 01:01 Відповісти
Це допоможе, коли в РФ та Білорусі розпочнеться, щоб "хороші" росіяни і білоруси не зпромоглися втекти до України.
11.11.2022 17:58 Відповісти
Яценюк відпочиває. Чергове в ОЧЬКОвтіратєльство від "влади".
11.11.2022 18:00 Відповісти
11.11.2022 19:48 Відповісти
у Сени спросите, где в феврале была стена в Хар обл
11.11.2022 18:00 Відповісти
Ця стіна від чесних людей. Уявляю, скільки Тимошенко натирить на її будівництві. А 3 кілометри кому залишимо, білорусам?
11.11.2022 18:02 Відповісти
Кролик головний консультант???
11.11.2022 18:08 Відповісти
Теперь и эта **** попиарится вылезла....Настанет и твой черёд....В очередь,сукин сын!!!!
11.11.2022 18:21 Відповісти
11.11.2022 18:49 Відповісти
11.11.2022 18:50 Відповісти
З 1084 км облаштовано лише 3 км
11.11.2022 18:54 Відповісти
мені здається кращє мінувати і рви рити, та стіна з одно постріла виноситься
11.11.2022 19:07 Відповісти
А-ха... Бабло на х/з шо пиляє Тимошенко, а клянуть Яценюка.
Мудрий нарід(с) ТМ.
11.11.2022 19:49 Відповісти
А ворогів набігло! Ще й украінською вміють!
11.11.2022 19:50 Відповісти
Ідіоти! Не стіну потрібно будувати, а змінювати злочинну владу, обирати порядних людей і будувати дружні стосунки з усіма країнами світу. Берлінська стіна нічому не вчить бовдурів при владі в Україні та олігархічно-клептократичних прихвостнів.
11.11.2022 21:10 Відповісти
ніби правильно написала, але все-таки якась ти туповата вівця
11.11.2022 22:16 Відповісти
Будемо мати надію що це не буде як паркан яценюка
11.11.2022 22:21 Відповісти
11.11.2022 23:28 Відповісти
Маленька . Треба таку, як у Грі престолів.
Поляки більш надійну будують.
12.11.2022 03:28 Відповісти
navryad chy vono zupynyt tank moskalya, ale mozhe trohy upovilnyty migrantiv z rashi, koly vony pochnut rozbigatysya
12.11.2022 08:49 Відповісти
Чем продавленней диван и дырявее носки - тем твёрже убеждение: "Если я не понимаю, зачем это делается, то это означает, что делается неправильно!"
12.11.2022 10:12 Відповісти
Зелені тварюки знайшли новий спосіб пилити бюджетні кошти під час війни. Кому нахер буде заважати цей паркан якщо росіяни підуть з білорусі? Лише один постріл з гармати і паркана немає. Зате мільярди так потрібних на оборону коштів ляжуть у чиїсь кишені.
12.11.2022 10:39 Відповісти
Где сегодня єти ********* депутаты типа Тимошенко -Каптельман, все ОПЗЖ, тогдашние партия регионов и прочая фашисткая- украинская нечисть???, что орала до хрипоты на Яценюка за его "ПЕРВыЙ забор с Россией"!!... А сегодня до всех этих ******* дошло , что россия и беларусь никогда не будут Украине братьми..Россия и беларусь Это страны -фашисты самого высшего сорта!!!.. а всех остальных наших ******* на голову, диванных экспертов, противников строительства паркана. прошу пойти трижды на ***!!! Если у вас нет мозгов ,то не добавишь!! Вы во всем видите предательство и воровство!! Можно подумать , что ваш вор Порошенко не воровал будучи президентом.. Воровал и катерах в Киеве и на броне и на шоколаде в России,и на богданах во Львове и на многих других махинациях!!
12.11.2022 19:33 Відповісти
панкан на дачі зеленського в Конча-Заспі мінінум в два рази вище.
12.11.2022 19:51 Відповісти
и ДШК на фотоэлементах...
17.11.2022 17:44 Відповісти
