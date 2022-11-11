На півночі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю, - ОП. ФОТОрепортаж
Зараз на Півдні наші люди зустрічають наших військових, а на Півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
Як зазначається, рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині.
Отже, вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо.
Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях.
Як зауважує Тимошенко, зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії.
"Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу. Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога. Працюємо системно, одночасно по всій Україні!", - зазначив Тимошенко.
