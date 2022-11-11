Оприлюднено інформацію про одну з головних координаторок руху опору росіянам "Жовта стрічка" в Херсоні: "Сьогодні Лілія святкує". ФОТО
Після звільнення Херсону з’явилася можливість оприлюднювати інформацію про координаторів протестного руху "Жовта стрічка" в місті.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку руху, однією з головних координаторок в Херсоні була Лілія.
"Якщо говорити про Сміливість - то це про Лілію. Вона вішала жовті стрічки в Херсоні, коли орки патрулювали місто, та збирала команду однодумців, малювала графіті, клеїла листівки та передавала інформацію для Сил оборони України. Сьогодні Лілія святкує День звільнення Херсону!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, український рух опору окупантам "Жовта стрічка" діє у тимчасово окупованих містах - Сімферополі, Мелітополі тощо. Зокрема, в окупованому Криму активісти розклеюють листівки з фотографіями масового протесту кримчан 26 лютого 2014 року та написами "Крим – Україна. Не тільки з 1954, а завжди!", "Крим - це Україна. Ми повертаємось!" і "Час спротиву! Час боротися! Час додому".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Дякую Вам, маленька, Велика Ліліє.
https://suspilne.media/267165-kabmin-pogodiv-priznacenna-aroslava-anusevica-golovou-hersonskoi-oda/
кольорований
"Немає ніякої логіки у призначенні Зеленським чиновника часів Януковича Янушевича головою Херсонщини, яку Росія намагається до себе приєднати, - Бутусов."
Джерело:
Виявилося, що в україні так багато мужніх жінок. Думаю, серед них з'явиться достатньо тих,
хто має бути у керівних органах держави. Слава Україні!
Не слуга народа.
Це тільки моє припущення