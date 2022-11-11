Оприлюднено інформацію про одну з головних координаторок руху опору росіянам "Жовта стрічка" в Херсоні: "Сьогодні Лілія святкує". ФОТО

Після звільнення Херсону з’явилася можливість оприлюднювати інформацію про координаторів протестного руху "Жовта стрічка" в місті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку руху, однією з головних координаторок в Херсоні була Лілія.

"Якщо говорити про Сміливість - то це про Лілію. Вона вішала жовті стрічки в Херсоні, коли орки патрулювали місто, та збирала команду однодумців, малювала графіті, клеїла листівки та передавала інформацію для Сил оборони України. Сьогодні Лілія святкує День звільнення Херсону!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, український рух опору окупантам "Жовта стрічка" діє у тимчасово окупованих містах - Сімферополі, Мелітополі тощо. Зокрема, в окупованому Криму активісти розклеюють листівки з фотографіями масового протесту кримчан 26 лютого 2014 року та написами "Крим – Україна. Не тільки з 1954, а завжди!", "Крим - це Україна. Ми повертаємось!" і "Час спротиву! Час боротися! Час додому".