Оприлюднено інформацію про одну з головних координаторок руху опору росіянам "Жовта стрічка" в Херсоні: "Сьогодні Лілія святкує". ФОТО

Після звільнення Херсону з’явилася можливість оприлюднювати інформацію про координаторів протестного руху "Жовта стрічка" в місті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку руху, однією з головних координаторок в Херсоні була Лілія.

"Якщо говорити про Сміливість - то це про Лілію. Вона вішала жовті стрічки в Херсоні, коли орки патрулювали місто, та збирала команду однодумців, малювала графіті, клеїла листівки та передавала інформацію для Сил оборони України. Сьогодні Лілія святкує День звільнення Херсону!", - йдеться у повідомленні.

Оприлюднено інформацію про одну з головних координаторок руху опору росіянам Жовта стрічка в Херсоні: Сьогодні Лілія святкує 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянам навряд чи вдасться протистояти українському організованому партизанському руху, - ISW

Нагадаємо, український рух опору окупантам "Жовта стрічка" діє у тимчасово окупованих містах - Сімферополі, Мелітополі тощо. Зокрема, в окупованому Криму активісти розклеюють листівки з фотографіями масового протесту кримчан 26 лютого 2014 року та написами "Крим – Україна. Не тільки з 1954, а завжди!", "Крим - це Україна. Ми повертаємось!" і "Час спротиву! Час боротися! Час додому".

Ліліє! Ви найкраща, бо не втекли, хоч і не мали затишного бункеру!
+58
З поверненням, рідненький Херсон! Слава Україні! Слава ЗСУ!
+51
Немє слів, окрім
- Дякую Вам, маленька, Велика Ліліє.
З поверненням, рідненький Херсон! Слава Україні! Слава ЗСУ!
респектище!
а не зарано?
таки да. треба ще виловити щурів в треніках, яких залишили паришинці в сісті
Ліліє! Ви найкраща, бо не втекли, хоч і не мали затишного бункеру!
Немє слів, окрім
- Дякую Вам, маленька, Велика Ліліє.
героїчна жінка!!! але не спішіть показувати українське підпілля, для них це дуже небезпечно.
готовий голова ОВА
Такі Люди в ОПі не в пошані. Буде хтось із ригів.
показати весь коментар
11.11.2022 20:54 Відповісти
Кого конкретно ви маєте на увазі?
Сейчас он методичку 2019 года полистает и выдаст
Та да. Даже не обращая внимания что этот фейк давно уже протух. Клиент явно потерялся во времени.
так вже ж давно....

https://suspilne.media/267165-kabmin-pogodiv-priznacenna-aroslava-anusevica-golovou-hersonskoi-oda/

кольорований
Точно.

"Немає ніякої логіки у призначенні Зеленським чиновника часів Януковича Янушевича головою Херсонщини, яку Росія намагається до себе приєднати, - Бутусов."

Джерело:
Идиоты, фото надо было замазать. Ещё война не закончилась
тіх хто в Миколаєві теж замазать?
показати весь коментар
Нарешті ВІЛЬНІ
Ви безмежно круті!
хотелось-бы завтра с утра увидеть похожую фотку с Мелитополя
Наша українська красуня...
Пишаємося Вами!
Це герой!
Я знав що Херсон це питання часу ...Інше це Маріуполь я не очікував що півмільйонне місто вони зітруть за 2 місяці
Вот это действительно героиня! Снимаю шляпу... Слава героям!
Любов і шана пані Лілії! Вона - одна із кращих жінок-українок воєнного часу.
Виявилося, що в україні так багато мужніх жінок. Думаю, серед них з'явиться достатньо тих,
хто має бути у керівних органах держави. Слава Україні!
але це білоруси, які в нас в "окупації" - не переплутайте
2000 осужденных по политическим статьям. только за последний месяц 150 человек в тюрьме за поддержку Украины.
Партизаны минской Чижовки вышли на пикет в поддержку Украины
Підкацапники перевзуваються в повітрі ...
Жителям белоруцкого федерального округа : фискульт привет !
Простой человек.
Не слуга народа.
Ті хто пишуть, що не можна викладати фото напевно не враховують дуже тонкий момент! Робота в підпіллі передбачає не тільки стрічки малювати, але й працювати в окупаційних адміністраціях. Відповідно наша героїня могла бути серед тієї наволочі, що організовувала псевдореферендуми тощо. Інша річ, що вона при цьому працювали на Україну. Зараз, коли Херсон деокупований її треба розкрити, щоб щонайменше сусіди не побили

Це тільки моє припущення
