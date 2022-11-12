Окупанти накрили вогнем Нікопольщину, випущено понад 50 снарядів, є руйнування, - ОВА. ФОТО

Минулої ночі окупанти знову били по Нікопольщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вночі знову знущалися над Нікопольщиною. Тримали під прицілом три громади - Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били "Градами" та важкою артилерією. Скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, попередньо, люди не постраждали.

Є руйнування житлових будинків. Деталі обстрілів уточнюються.

У решті районів ніч минула без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

