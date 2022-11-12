УКР
Окупанти накрили вогнем Нікопольщину, випущено понад 50 снарядів, є руйнування, - ОВА. ФОТО

Минулої ночі окупанти знову били по Нікопольщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вночі знову знущалися над Нікопольщиною. Тримали під прицілом три громади - Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били "Градами" та важкою артилерією. Скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, попередньо, люди не постраждали.

Є руйнування житлових будинків. Деталі обстрілів уточнюються.

У решті районів ніч минула без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Окупанти накрили вогнем Нікопольщину, випущено понад 50 снарядів, є руйнування, - ОВА 01
Окупанти накрили вогнем Нікопольщину, випущено понад 50 снарядів, є руйнування, - ОВА 02
Окупанти накрили вогнем Нікопольщину, випущено понад 50 снарядів, є руйнування, - ОВА 03

Нужно лаврова на G20 забросать красной краской, как символ крови.
12.11.2022 07:35 Відповісти
Тож він туди не їде. По онлайн буде верещати. Зассали.
12.11.2022 08:25 Відповісти
пока Энергодар не освободят...тихие ночи и дни Никополю и району только снятся...
12.11.2022 12:32 Відповісти
 
 