Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, "гуманізм" російського народу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Десь у бункері
Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЗСУ! ЗСУ!" - херсонці зустрічають визволителів у центрі міста.
План був такий...
Читайте на "Цензор.НЕТ": О бегстве россиян из Херсона
На переправі
Організований відступ
Жоден не допливе...
Слава ЗСУ!
Пора на дно!
Депутінізація
Борьба с сатаной
"Гуманізм" російського народу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського
Здалося?
Зустріч у пеклі
...із Херсона до Кобзона
Новости из Омерики
Більше фотошопів дивіться тут
