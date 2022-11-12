УКР
Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, "гуманізм" російського народу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Десь у бункері

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЗСУ! ЗСУ!" - херсонці зустрічають визволителів у центрі міста.

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

План був такий...

Читайте на "Цензор.НЕТ": О бегстве россиян из Херсона

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

На переправі

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Організований відступ

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Жоден не допливе...

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Слава ЗСУ!

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Пора на дно!

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Депутінізація

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Борьба с сатаной

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

"Гуманізм" російського народу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Здалося?

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Зустріч у пеклі

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

...із Херсона до Кобзона

Втеча росіян з Херсонщини, зустріч у пеклі, гуманізм російського народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Новости из Омерики

12.11.2022 07:58
12.11.2022 07:58
12.11.2022 09:53
12.11.2022 09:53
Якби з 14 мільярдів доларів ,які були потрачені на дороги, виділили б 1 мільярд на дрони-камікадзе,то ми мали б 10 тисяч дронів.А так,ні доріг,ні дронів,ні розуму.
показати весь коментар
12.11.2022 09:54
12.11.2022 10:06
12.11.2022 10:06
12.11.2022 10:08
12.11.2022 10:08
12.11.2022 10:18
12.11.2022 10:18
12.11.2022 07:59
12.11.2022 07:59
12.11.2022 08:03
12.11.2022 08:03
Франциск-Пригожин супер вийшло.
показати весь коментар
12.11.2022 08:12
відправити італійцям фото
показати весь коментар
12.11.2022 08:18
Як Кирило патріарх- бандюк япончик. Може вони брати?
показати весь коментар
12.11.2022 08:23
12.11.2022 08:30
12.11.2022 08:30
Кацапи біснуються.
показати весь коментар
12.11.2022 10:25
https://ibb.co/7Y0C6WX
https://imgbb.com/ free pics x
12.11.2022 09:03
12.11.2022 09:03
12.11.2022 09:03
12.11.2022 09:03
Со Стиксом супер! И большой лайк за "не каждый орк доплывает до середины Днепра".)
показати весь коментар
12.11.2022 09:29
Zашли Отсосали Vышли
показати весь коментар
12.11.2022 09:30
12.11.2022 09:48
12.11.2022 09:48
12.11.2022 09:50
12.11.2022 09:50
12.11.2022 10:19
12.11.2022 10:19
12.11.2022 10:20
12.11.2022 10:20
 
 