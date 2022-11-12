УКР
Минулої доби окупанти вбили двох цивільних на Донеччині, виявлено тіла 5 загиблих під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

11 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині.

Смерть цивільних зафіксована у Бахмуті та Авдіївці. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації: 4 у Ямполі та 1 у Яровій.

"Ще 4 людини в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначив Кириленко.

