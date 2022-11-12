УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9831 відвідувач онлайн
Новини Фото
3 520 47

Пам’ятник Суворову в Ізмаїлі тимчасово перенесуть на територію водопровідно-каналізаційного господарства

Депутати Ізмаїльської міськради вирішили тимчасово перенести пам’ятник Суворову на територію КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному стало відомо з рішення міськради.

Пам'ятник буде стояти на території підприємства, поки депутати не вирішать, де він буде зберігатися постійно.

Раніше депутати Ізмаїльської міськради проголосували за перенесення пам'ятника російському генералу Олександру Суворову до музею.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пам’ятник Суворову в Ізмаїлі перенесуть до музею

Автор: 

Ізмаїл (175) пам’ятник (933) Суворов (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
ого як заспівали
показати весь коментар
12.11.2022 11:16 Відповісти
+16
В колекторі встановіть.
показати весь коментар
12.11.2022 11:14 Відповісти
+8
так-бо саме там йому і місце...
показати весь коментар
12.11.2022 11:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В колекторі встановіть.
показати весь коментар
12.11.2022 11:14 Відповісти
так-бо саме там йому і місце...
показати весь коментар
12.11.2022 11:16 Відповісти
Александр Васильевич как великий руZZкий полководец "сманеврировал жестом доброй воли передислокацией" на задворки канализационного коллектора
показати весь коментар
12.11.2022 12:43 Відповісти
еще с памятниками носитесь, больше нечем заняться.
показати весь коментар
12.11.2022 11:16 Відповісти
Все эгрегоры рашки должны быть уничтожены
показати весь коментар
12.11.2022 11:46 Відповісти
ого як заспівали
показати весь коментар
12.11.2022 11:16 Відповісти
лапотнікі-всьо ідьот па плану,по українському плану...
показати весь коментар
12.11.2022 11:18 Відповісти
Правильна карта, а всіх кацапів за урал - хай їх китайці до порядку привчають
показати весь коментар
12.11.2022 11:18 Відповісти
Щоб вони потім каламутили нам воду в парламенті через прорашистські партії?
Нам би з Луганською-Донецькою розібратися
та з Кримом...де кишить кацапами,як вошами...
показати весь коментар
12.11.2022 11:47 Відповісти
В Україні заборонені проросійські партії. Також згадайте Харків, Зароріжжя, Херсон і т.д. у 2014 році і порівняйте, наскільки сильно там виросла підтримка України на цей час.
Велике значення має політика України. Литва, Латвія і Естонія нам у приклад. І паспорти негромадян теж. Це звичайна політика, люди будуть тягнутися до України, оскільки там пропаганда за Росію по телевізору закінчиться.
показати весь коментар
12.11.2022 12:17 Відповісти
Паспорт негромадян
показати весь коментар
12.11.2022 12:58 Відповісти
Є багато політичних засобів купувати такі прояви! Посвідка на проживаня,паспорт не громадянина.
Але є одне АЛЕ! Це ЛОХторат зезидента і слуг урода.
показати весь коментар
12.11.2022 13:25 Відповісти
Після деокупації Криму 800 000 понаєхів відправити в двогодинний термін за поребрик. А нащадків всіх кого на Слобожанщині переселили під час Голодомору з Расєї відправити назад на Родіну. Їх не перевиховаєш. Бо вони звикли до Вєлікой Расєї
показати весь коментар
12.11.2022 15:09 Відповісти
Згідно карти України 1918р.
Подейкують що Залужний її з архіву в ГШ повісив.
Ну щоб кордони не переходити.
показати весь коментар
12.11.2022 13:21 Відповісти
Ну а шо? Норм ІПСО. Скажуть, що здають Крим щоб зберегти Кубань.
показати весь коментар
12.11.2022 14:30 Відповісти
Надеюсь без населения ?
показати весь коментар
12.11.2022 15:07 Відповісти
Депутати Ізмаїльської міськради вирішили тимчасово перенести пам'ятник Суворову на територію КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства". Джерело:

и установить на унитаз
показати весь коментар
12.11.2022 11:20 Відповісти
Пам'ятник Суворову краще перенести у відстійник стічних вод.
показати весь коментар
12.11.2022 11:20 Відповісти
А чого це вони з ним носяться наче з писаною тайстрою? Чи сподіваються ще на місце поставити?
показати весь коментар
12.11.2022 11:25 Відповісти
Метал,до того ще й кольоровий!
показати весь коментар
12.11.2022 13:26 Відповісти
Звісно сподіваються, ось у Маріку теж у водоканалі зберегли 2 шт , тепер орки свого сифілітика лєніна ставлять на ті ж самі місця.
показати весь коментар
18.11.2022 16:17 Відповісти
скоро, в. суриков "переход суворова через канализацию" ))
показати весь коментар
12.11.2022 11:26 Відповісти
не вспів ..випередили
показати весь коментар
12.11.2022 11:27 Відповісти
тут таке часто бува ))
показати весь коментар
12.11.2022 11:35 Відповісти
А що, урод був ударником водопровідно-каналізаційного господарства ?
показати весь коментар
12.11.2022 11:30 Відповісти
Генералісимус говна і пари.
показати весь коментар
12.11.2022 11:32 Відповісти
Та знищити його нахрен разом з іншими пам'ятниками імперії.
показати весь коментар
12.11.2022 11:34 Відповісти
для чого ? треба бути хитрішими . поставити Суворова на якийсь важливий об'єкт і хай охороняє , а якщо кацапи туди вдарять назнімати роликів і крутити в ТБ та інтернеті ... пропаганда це велика сила !
показати весь коментар
12.11.2022 12:34 Відповісти
Вони орків тисячами гроблять, а кусок металу і поготів
показати весь коментар
12.11.2022 12:56 Відповісти
хай гроблять ! ця війна почалась завдяки пропаганді і виграє її той хто виграє інформаційну війну .
показати весь коментар
12.11.2022 13:11 Відповісти
Полный дебилизм.
показати весь коментар
12.11.2022 11:35 Відповісти
обменять на наших пленных... суворова 1:100 (ещё один точно такой-же есть ещё в ОДЕССЕ на Молодой Гвардии (ПосКот), катюху-п0таскуху-2 1:1000, памятник потёмкинцам на Польском Спуске 1:200
показати весь коментар
12.11.2022 11:36 Відповісти
Обісцяти його можна і перед перенесенням.
показати весь коментар
12.11.2022 11:36 Відповісти
заднеприводного сашку суворова надо снести и разбить на куски...
показати весь коментар
12.11.2022 11:39 Відповісти
біля параші ,його місце
показати весь коментар
12.11.2022 11:40 Відповісти
якщо бронза то наробити дзиг, якщо бетон то просто перетовкти та десь яму на дорозі засипати
показати весь коментар
12.11.2022 11:49 Відповісти
Перенесут в канализацию. Го..ну там и место.
показати весь коментар
12.11.2022 11:52 Відповісти
скиньте в каналізацію
показати весь коментар
12.11.2022 11:54 Відповісти
Носяться з тими пам'ятниками орків, як дурні із ступою
показати весь коментар
12.11.2022 12:05 Відповісти
А в Одесі?
показати весь коментар
12.11.2022 12:52 Відповісти
Ще в 2014 пропонував пам'ятники леніну з простягнутою рукою (не металеві!) встановлювати біля смітевих полігонів,звалищ так,щоб вказував у той напрямок.
Можна було ще гасло" верной дорогой идете" додати.
показати весь коментар
12.11.2022 13:33 Відповісти
А де на півдні в нас пам'ятники Гетьману Мазепі? Він там відступав до Бесарабії і за ним гналося кацапське військо, щоб розірвати на шматки? Де на сході йому пам'ятники? Слуги сатани і московитів риги, комуняки, єдуни, прогресивні соціалісти та інша гидота по всій країні пдодили пам'ятники імперцям і будували московські церкви і цими діями гальмували європейський рух і тягнули країну в "русский мир"..
показати весь коментар
12.11.2022 13:36 Відповісти
Спустили б його прямо в каналізацію - це було б гідне місце в історії для цього персонажа!
показати весь коментар
12.11.2022 13:50 Відповісти
Подарить полякам ,а конкретно в Варшаву.
показати весь коментар
12.11.2022 15:08 Відповісти
В жодному разі не можна залишати (тим більше - десь зберігати!) цього ката у цілісному стані!. Куди б, у яку клоаку його не запхали - те місце перетвориться у гадюшник для зборів усякої ватної, кацапської і запроданської *******, для "підігріву " імперських і антиукраїнських настроїв у, і без того ватному Ізмаїлі. Цей "пам"ятник потрібно розтовкти на щебінь і використати для відбудови зруйнованого кацапськими виродками в України.
Абсолютно те ж саме стосується курви катерини в Одесі: створення з ініціативи міського керівника якогось "парку імперського минулого" буде супроводжуватися постійними зборищами і безладами кацапських виродків і закінчиться черговим "домом профсоюзов". На щебінь - і "закатать в асфальт"!
показати весь коментар
12.11.2022 15:48 Відповісти
Вот где кубло сепаратюг в тылу....а вся страна ничего не может сделать....
показати весь коментар
12.11.2022 20:23 Відповісти
 
 