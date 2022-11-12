Пам’ятник Суворову в Ізмаїлі тимчасово перенесуть на територію водопровідно-каналізаційного господарства
Депутати Ізмаїльської міськради вирішили тимчасово перенести пам’ятник Суворову на територію КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному стало відомо з рішення міськради.
Пам'ятник буде стояти на території підприємства, поки депутати не вирішать, де він буде зберігатися постійно.
Раніше депутати Ізмаїльської міськради проголосували за перенесення пам'ятника російському генералу Олександру Суворову до музею.
Топ коментарі
Максім ХОЙ #398010
12.11.2022 11:16
mrSmith
12.11.2022 11:14
Александр Чуднивец #474549
12.11.2022 11:16
Нам би з Луганською-Донецькою розібратися
та з Кримом...де кишить кацапами,як вошами...
Велике значення має політика України. Литва, Латвія і Естонія нам у приклад. І паспорти негромадян теж. Це звичайна політика, люди будуть тягнутися до України, оскільки там пропаганда за Росію по телевізору закінчиться.
Але є одне АЛЕ! Це ЛОХторат зезидента і слуг урода.
Подейкують що Залужний її з архіву в ГШ повісив.
Ну щоб кордони не переходити.
и установить на унитаз
Можна було ще гасло" верной дорогой идете" додати.
Абсолютно те ж саме стосується курви катерини в Одесі: створення з ініціативи міського керівника якогось "парку імперського минулого" буде супроводжуватися постійними зборищами і безладами кацапських виродків і закінчиться черговим "домом профсоюзов". На щебінь - і "закатать в асфальт"!