Пам’ятник Суворову в Ізмаїлі тимчасово перенесуть на територію водопровідно-каналізаційного господарства

Депутати Ізмаїльської міськради вирішили тимчасово перенести пам’ятник Суворову на територію КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному стало відомо з рішення міськради.

Пам'ятник буде стояти на території підприємства, поки депутати не вирішать, де він буде зберігатися постійно.

Раніше депутати Ізмаїльської міськради проголосували за перенесення пам'ятника російському генералу Олександру Суворову до музею.

