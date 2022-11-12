УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9831 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
6 744 6

ЗСУ завдали удару по місцю дислокації окупантів у Мілуватці на Луганщині, - СтратКом. ФОТО

Минулої ночі захисники України завдали удару із РСЗВ по місцю дислокації окупантів у селі Мілуватка Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.

"Село Мілуватка Сватівської міської територіальної громади. Сьогодні орієнтовно о 04:40 ЗСУ із РСЗВ завдали удару за місцем дислокації окупантів, - повідомляють у СтратКомі ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На окупованих територіях Луганщини міста не готові до опалювального сезону, - Гайдай

ЗСУ завдали удару по місцю дислокації окупантів у Мілуватці на Луганщині, - СтратКом 01
ЗСУ завдали удару по місцю дислокації окупантів у Мілуватці на Луганщині, - СтратКом 02

ЗСУ завдали удару по місцю дислокації окупантів у Мілуватці на Луганщині, - СтратКом 03

Автор: 

армія рф (18528) Луганська область (4927)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мілота то какая-да лапатнікі...
показати весь коментар
12.11.2022 11:29 Відповісти
Мілуватка, так називають селище,що під Сватове. Значить таки Сватове надалі, хоч там є і туди і сюди ситуації
показати весь коментар
12.11.2022 11:42 Відповісти
У цій ізбушкє дислокувались орки?!
показати весь коментар
12.11.2022 11:39 Відповісти
для них это дворец
показати весь коментар
12.11.2022 11:41 Відповісти
В школі навіть вікна не вибило Звільнили нарешті орків від кошмарних снів про Бандеру
показати весь коментар
12.11.2022 11:41 Відповісти
ЗСУ прям!!!😘
показати весь коментар
12.11.2022 11:50 Відповісти
 
 