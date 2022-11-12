ЗСУ завдали удару по місцю дислокації окупантів у Мілуватці на Луганщині, - СтратКом. ФОТО

Минулої ночі захисники України завдали удару із РСЗВ по місцю дислокації окупантів у селі Мілуватка Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.

"Село Мілуватка Сватівської міської територіальної громади. Сьогодні орієнтовно о 04:40 ЗСУ із РСЗВ завдали удару за місцем дислокації окупантів, - повідомляють у СтратКомі ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

