ЗСУ завдали удару по місцю дислокації окупантів у Мілуватці на Луганщині, - СтратКом. ФОТО
Минулої ночі захисники України завдали удару із РСЗВ по місцю дислокації окупантів у селі Мілуватка Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.
"Село Мілуватка Сватівської міської територіальної громади. Сьогодні орієнтовно о 04:40 ЗСУ із РСЗВ завдали удару за місцем дислокації окупантів, - повідомляють у СтратКомі ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
