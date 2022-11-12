Останніми днями в окупованому Маріуполі фіксується збільшення російських військових та техніки, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово захопленому російськими загарбниками Маріуполі фіксують зростання руху ворожих військових колон як з технікою, так і з БК, а також збільшення кількості військових РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Два дні поспіль в Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилась присутність військових окупантів як російських військових, так і "днрівців". Також спостерігається чергове зростання руху військових колон як з технікою, так і з БК. Щонайменше двічі на день колони вантажівок у кількості 40-60 автівок рухаються з напряму Мангуш на виїзд в напрям Волноваха/Донецьк", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенко, раніше загарбники рухались повз місто, то зараз прибувають та зупиняються безпосередньо в Маріуполі, розквартировуються у порожніх будинках та квартирах місцевих жителів. У Маріуполі збільшується кількість техніки, яку частково паркують за звичкою прямо в житлових кварталах, неподалік власного розміщення.

"Можна стверджувати, що після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів", - заявив Андрющенко.

