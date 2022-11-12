УКР
Останніми днями в окупованому Маріуполі фіксується збільшення російських військових та техніки, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово захопленому російськими загарбниками Маріуполі фіксують зростання руху ворожих військових колон як з технікою, так і з БК, а також збільшення кількості військових РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Два дні поспіль в Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилась присутність військових окупантів як російських військових, так і "днрівців". Також спостерігається чергове зростання руху військових колон як з технікою, так і з БК. Щонайменше двічі на день колони вантажівок у кількості 40-60 автівок рухаються з напряму Мангуш на виїзд в напрям Волноваха/Донецьк", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенко, раніше загарбники рухались повз місто, то зараз прибувають та зупиняються безпосередньо в Маріуполі, розквартировуються у порожніх будинках та квартирах місцевих жителів.  У Маріуполі збільшується кількість техніки, яку частково паркують за звичкою прямо в житлових кварталах, неподалік власного розміщення.

"Можна стверджувати, що після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів", - заявив Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі щодня збільшується кількість масових поховань, - Андрющенко

Останніми днями в окупованому Маріуполі фіксується збільшення російських військових та техніки, - Андрющенко 01
Останніми днями в окупованому Маріуполі фіксується збільшення російських військових та техніки, - Андрющенко 02Останніми днями в окупованому Маріуполі фіксується збільшення російських військових та техніки, - Андрющенко 03

Маріуполь (3262) окупація (6827) техніка (1895) Андрющенко Петро (706)
у велику купі гівна легше попасти хаймерсу
12.11.2022 11:41 Відповісти
по скоплениям нужно бить, там что ни скопление, то оккупант или предатель
12.11.2022 11:43 Відповісти
з правого берега херсонщини..щось дивного?
12.11.2022 11:46 Відповісти
от ..якраз ті що драпанули ,будуть тепер воювати проти ЗСУ на донецькому напрямку..Бахмут.Вугледар Сватово. та ін...
Так як вже це було з під київщини, були перекинуті на донецький та харківський напрямки.
12.11.2022 11:49 Відповісти
Все вірно, випустили кацапів з щуроловки на радість ворогу. Брехня зелених підерів про провокації в Херсоні - спрацювала.
12.11.2022 13:50 Відповісти
..по усих можливих каналах попередити залишки українців Маріуполя (тб, радіо, інтернет, смс...) - і "валити" по усьому кацапському лайну - нехай кацапдри кучкуються вже у Ростові (поки що - кацапському )
12.11.2022 11:51 Відповісти
Не надолго. Хаймарсам теперь не нужно сотни ракет тратить на антоновский и каховские мосты и переправы. Теперь все будет лететь по рашистам в Марике и донецке
показати весь коментар
