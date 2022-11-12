Доба на Донеччині: найбільше ударів витримала Авдіївка, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Під ворожий удар потрапили 7 населених пунктів на Донеччині, поліція задокументувала 15 ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, є вбиті та поранені мирні жителі.

За даними правоохоронців, ворог атакував міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Вугледар, села Карлівка, Бердичі, Сєверне.

"Окупанти били з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град". Пошкоджено 4 житлових будинки. Найбільше ударів - сім - витримала Авдіївка. Російські військові влучили в оселю, загинула людина. Маємо травмованих у Бахмуті та Вуледарі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 188 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 29 100 осіб, серед них 4506 – діти, 1840 – люди з інвалідністю.

Також читайте: Окупанти інтенсивно обстрілювали Вугледар, є руйнування, - Кириленко

















