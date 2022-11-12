УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10000 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 382 33

Готував фейки для токшоу Соловйова: СБУ на Буковині затримала ворожого агітатора. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Серед його найпоширеніших "вкидів" – це дописи в забороненій соцмережі "Вконтакте" про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з рф. Також він "розганяв" брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій. Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що агітатор допомагав Соловйову формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і "токшоу" на телеканалі "Россия 1".

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я.

"За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини. Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними "співпрацювати" на шкоду державній безпеці України.

Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора", - підсумували в СБУ.

Дивіться: Російський пропагандист Норкін відмовився говорити про Херсон в ефірі свого шоу: "Я в тюрьму не хочу". ВIДЕО

Готував фейки для токшоу Соловйова: СБУ на Буковині затримала ворожого агітатора 01
Готував фейки для токшоу Соловйова: СБУ на Буковині затримала ворожого агітатора 02
Готував фейки для токшоу Соловйова: СБУ на Буковині затримала ворожого агітатора 03
Готував фейки для токшоу Соловйова: СБУ на Буковині затримала ворожого агітатора 04
Готував фейки для токшоу Соловйова: СБУ на Буковині затримала ворожого агітатора 05
Готував фейки для токшоу Соловйова: СБУ на Буковині затримала ворожого агітатора 06
Готував фейки для токшоу Соловйова: СБУ на Буковині затримала ворожого агітатора 07

Автор: 

Буковина (860) пропаганда (2850) СБУ (13278) Соловйов Володимир (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Таку погань будемо роками після війни витравлювати
показати весь коментар
12.11.2022 12:29 Відповісти
+22
Однозначно.Зверніть увагу на висоту стелі на фото -там під 4м ,паркет на підлозі явно довоєнних стандартів. На Зах. Україні це 100літні австрійські і польські будівлі.Вбивши чи виселивши на Сибір місцевих мешканців НКВДисти заселяли комуняцьке кацапобидло.От протухші консерви і дають про себе знати при нагоді...
показати весь коментар
12.11.2022 12:46 Відповісти
+16
если так мечтал переселиться в сраху.. шо мешало???? шо за яйки тут держало???? собери трусы-носки и чеши!!!! нет ***... хоэтца по программе и шобы на халяву и шобы тут насрать, перед отъездом...
не страшен враг передо мной, страшен враг за спиной...
показати весь коментар
12.11.2022 12:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таку погань будемо роками після війни витравлювати
показати весь коментар
12.11.2022 12:29 Відповісти
Конфисковать всё его имущество в пользу беженцев, а его самого - на каменоломни на 15 лет, чтобы не жрал в тюрьме дармовую еду..
показати весь коментар
12.11.2022 12:40 Відповісти
Таку погань за зраду потрібно розстрілювати, а не відпускати.
показати весь коментар
12.11.2022 12:50 Відповісти
если травить как тараканов, то долго но возможно, а если как клопов , то вместе с их вещами на выход в **..ня.
показати весь коментар
12.11.2022 12:55 Відповісти
Строительная пена - залог успешной вiдбудови. Герметизирует все щели.
показати весь коментар
12.11.2022 12:30 Відповісти
""
показати весь коментар
12.11.2022 12:31 Відповісти
"Панаєхи"
показати весь коментар
12.11.2022 12:32 Відповісти
Однозначно.Зверніть увагу на висоту стелі на фото -там під 4м ,паркет на підлозі явно довоєнних стандартів. На Зах. Україні це 100літні австрійські і польські будівлі.Вбивши чи виселивши на Сибір місцевих мешканців НКВДисти заселяли комуняцьке кацапобидло.От протухші консерви і дають про себе знати при нагоді...
показати весь коментар
12.11.2022 12:46 Відповісти
саме так.

а ось типовi будинки пiд сраним Iваново.

кАтедж по класифiкацii cвинособак )

https://dom.mirkvartir.ru/246188147/

коттедж, 40 м², 6 соток

показати весь коментар
12.11.2022 13:09 Відповісти
ця свiтлина ще при гарнiй веснянiй погодi. але уявiть. що там по пiвроку нема сонця..
як там в ту пору все виглядає. кАтеджi пiлять. ))
показати весь коментар
12.11.2022 13:14 Відповісти
Для того их и заселяли. Задел на будущее.
показати весь коментар
12.11.2022 13:13 Відповісти
потомок кацапів- точно не українець
показати весь коментар
12.11.2022 12:35 Відповісти
Ця історія підтверджує, жо ка-цапи є генетично іншими, вони не можуть жити серед нас. Тому і виникла лугандонія, наслідок голодомору українців. Слава ЗСУ!!
показати весь коментар
12.11.2022 12:36 Відповісти
если так мечтал переселиться в сраху.. шо мешало???? шо за яйки тут держало???? собери трусы-носки и чеши!!!! нет ***... хоэтца по программе и шобы на халяву и шобы тут насрать, перед отъездом...
не страшен враг передо мной, страшен враг за спиной...
показати весь коментар
12.11.2022 12:37 Відповісти
У 2014-му журналісти взяли інтерв"ю у одної бабки в Києві:
- Я живу на Крещатике, но хочу, чтобы из моего окна была видна Рассия!
От і ВСЕ! І такого "гнидоття" в Україні ще вдосталь!
показати весь коментар
12.11.2022 12:44 Відповісти
да! меня это тоже добивало!!! переежать не хочу, хочу чтобы сруцкий мир сюда пришел...
показати весь коментар
12.11.2022 12:53 Відповісти
Показывали по ТВ Николаев. Пункт водоснабжения населения. Так одна **** утверждала, что по Николаеву бьют ВСУ. Мол, кто-то из ее знакомых якобы нашел осколки ракеты а на ней написано "Made in Ukraine" . Тупая кацапская овца даже не понимает, что у нас пишут "Зроблено в Україні"
показати весь коментар
12.11.2022 12:55 Відповісти
так за гарний будинок в Чернiвцях можливо купити на сранях-рязанях декiлька мiсцевих розвалюх.

дiйсно, чому воно не виiхало...
показати весь коментар
12.11.2022 13:01 Відповісти
Для мене це також одна із загадок природи...Зустрічав таку кацапонаволоч в Придністров"ї ,Молдові,Білорусі,Чехії і Німеччині - всюди вони як зомбі проповідують ідеї кремля.Це просто не піддається аналізу здорового глузду,як ******* люди особи живучи в нормальному суспільстві прагнуть до мороку і тоталітарності...
показати весь коментар
12.11.2022 16:13 Відповісти
А де хто на заході України вперто твердить, що руцька вата існує лише на півдні та сході Але все дуже просто. Там вся гидота виповзла, а на заході чекала на свій час . Після перемоги над орками, стане питання що робити із прихильниками "*******" та Орбана в Україні
показати весь коментар
12.11.2022 12:50 Відповісти
Методами НКВС і всі вони пощезнуть як роса на сонці!
Зрадники не підлягають обміну, тільки в небуття їх!
показати весь коментар
12.11.2022 12:55 Відповісти
а тепер подивiться на Чернiвцi cьогоднiшнi та подумайте...наскiльки потрiбно бути придуркуватим щоб змiнити все це на вбогу паРашу та сране Замкаддя. ))

Чернiвцi зараз -

https://youtu.be/SCqJBuiKa44
показати весь коментар
12.11.2022 14:53 Відповісти
Якось убого для адвоката. Меблі - дрімучий совок, бардак у квартирі вказує на бардак у голові. З нього такий адвокат, як з Владіміра Ульянова (поганяло - лєнін), який будучи дипломованим адвокатом, виграв лише одну справу - проти власних крєстьян, що змусило його перепрофілюватися у професійного авантюриста.
показати весь коментар
12.11.2022 12:58 Відповісти
из сраней-рязаней...пардон, из горада иванова...вОнюшка я, свой. готов слудить. памагите, спассите. бЕндеровцы убиваютЬ.

i, як завжди, завезене кацапське лайно. жило всi роки, жило вже поколiнями, жерло український хлiб та весь час ненАвидiло...

ви уявляєте собi хАхлiв, яких мiльйони на паРашi. якi б з такою ненавiстю в такiй кiлькостi вiдносились би до паРашi?

а в Українi подiбного кацапського лайна, що ненАвидить Україну та все українське безлiч...
показати весь коментар
12.11.2022 12:59 Відповісти
нужно было украинцев давным давно забирать оттуда.
показати весь коментар
12.11.2022 13:03 Відповісти
многие из тех, которые остались Украинцами, сами свалили из паРаши или делают это прямо сейчас.

естественно, есть разные случаи, кто-то слишком старый, у кого-то больные родители, дети, смешанные расколотые семьи...разные обстоятельства.
показати весь коментар
12.11.2022 13:11 Відповісти


рассея !!! истарическА родина-уродина-аааа!!! хаачу туда !
показати весь коментар
12.11.2022 13:20 Відповісти
Рогозин,не?
показати весь коментар
12.11.2022 13:29 Відповісти
схоже на те. трохи лише перефарбувався та нацiпив какашнiк ))



.
показати весь коментар
12.11.2022 14:58 Відповісти
Моя ты рыба . Готовь очело , будем бутилировать.
показати весь коментар
12.11.2022 14:52 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 15:42 Відповісти
 
 