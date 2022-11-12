Готував фейки для токшоу Соловйова: СБУ на Буковині затримала ворожого агітатора. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Серед його найпоширеніших "вкидів" – це дописи в забороненій соцмережі "Вконтакте" про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з рф. Також він "розганяв" брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій. Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що агітатор допомагав Соловйову формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і "токшоу" на телеканалі "Россия 1".

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я.

"За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини. Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними "співпрацювати" на шкоду державній безпеці України.



Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора", - підсумували в СБУ.

