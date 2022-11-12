Готував фейки для токшоу Соловйова: СБУ на Буковині затримала ворожого агітатора. ФОТОрепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Серед його найпоширеніших "вкидів" – це дописи в забороненій соцмережі "Вконтакте" про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з рф. Також він "розганяв" брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій. Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що агітатор допомагав Соловйову формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і "токшоу" на телеканалі "Россия 1".
За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я.
"За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини. Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними "співпрацювати" на шкоду державній безпеці України.
Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора", - підсумували в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ось типовi будинки пiд сраним Iваново.
кАтедж по класифiкацii cвинособак )
https://dom.mirkvartir.ru/246188147/
коттедж, 40 м², 6 соток
як там в ту пору все виглядає. кАтеджi пiлять. ))
не страшен враг передо мной, страшен враг за спиной...
- Я живу на Крещатике, но хочу, чтобы из моего окна была видна Рассия!
От і ВСЕ! І такого "гнидоття" в Україні ще вдосталь!
дiйсно, чому воно не виiхало...
людиособи живучи в нормальному суспільстві прагнуть до мороку і тоталітарності...
Зрадники не підлягають обміну, тільки в небуття їх!
Чернiвцi зараз -
https://youtu.be/SCqJBuiKa44
i, як завжди, завезене кацапське лайно. жило всi роки, жило вже поколiнями, жерло український хлiб та весь час ненАвидiло...
ви уявляєте собi хАхлiв, яких мiльйони на паРашi. якi б з такою ненавiстю в такiй кiлькостi вiдносились би до паРашi?
а в Українi подiбного кацапського лайна, що ненАвидить Україну та все українське безлiч...
естественно, есть разные случаи, кто-то слишком старый, у кого-то больные родители, дети, смешанные расколотые семьи...разные обстоятельства.
рассея !!! истарическА родина-уродина-аааа!!! хаачу туда !
.