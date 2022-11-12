Майже 600 підручників виробництва РФ виявили в школі на деокупованій Харківщині. ФОТО

На Харківщині правоохоронці вилучили підручники російського виробництва.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ

Літературу, надруковану в країні-агресорі, правоохоронці виявили під час стабілізаційних заходів в Богуславській загальноосвітній школі смт Борова.

"Майже 600 підручників для школярів виробництва РФ. Книги будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами колабораційної діяльності", - йдеться у повідомленні.

