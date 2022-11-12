УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9199 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 962 21

Майже 600 підручників виробництва РФ виявили в школі на деокупованій Харківщині. ФОТО

підручники

На Харківщині правоохоронці вилучили підручники російського виробництва.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ

Літературу, надруковану в країні-агресорі, правоохоронці виявили під час стабілізаційних заходів в Богуславській загальноосвітній школі смт Борова.

"Майже 600 підручників для школярів виробництва РФ. Книги будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами колабораційної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Підручники РФ виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківської області. ФОТО

Майже 600 підручників виробництва РФ виявили в школі на деокупованій Харківщині 01
Майже 600 підручників виробництва РФ виявили в школі на деокупованій Харківщині 02
Майже 600 підручників виробництва РФ виявили в школі на деокупованій Харківщині 03
Майже 600 підручників виробництва РФ виявили в школі на деокупованій Харківщині 04

Автор: 

підручники (96) Харківщина (6054) російська мова (327)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
КАКАЯ РАЗНИЦА НА КАКОМ ИЗЫКЕ ВЫ РАЗГОВАРИВАИТЕ ,,, - БУДЬТЕ ПРОСТО БЫДЛОМ . (С) ЯНЕЛОХ
показати весь коментар
12.11.2022 16:40 Відповісти
+17
для растопки буржуек пойдет.
показати весь коментар
12.11.2022 16:19 Відповісти
+17
Бачте як вони на нашій окупованій кацапами території швидко свій "гуССкій мір" наводять! А ми роками не можемо державну ДЕРЖАВНУ! мову запровадити на нашій законній території!!!
показати весь коментар
12.11.2022 16:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ними навідь дупу гидко підтерати,бабусям на розпал віддайте
показати весь коментар
12.11.2022 16:15 Відповісти
для растопки буржуек пойдет.
показати весь коментар
12.11.2022 16:19 Відповісти
КАКАЯ РАЗНИЦА НА КАКОМ ИЗЫКЕ ВЫ РАЗГОВАРИВАИТЕ ,,, - БУДЬТЕ ПРОСТО БЫДЛОМ . (С) ЯНЕЛОХ
показати весь коментар
12.11.2022 16:40 Відповісти
Сжечь немедленно !!
показати весь коментар
12.11.2022 16:19 Відповісти
Бачте як вони на нашій окупованій кацапами території швидко свій "гуССкій мір" наводять! А ми роками не можемо державну ДЕРЖАВНУ! мову запровадити на нашій законній території!!!
показати весь коментар
12.11.2022 16:25 Відповісти
Тому, що є клоуни на високих посадах яким за какую разніцу проплачують, а ще можна дуже багато красти та сцяти наріду в вуха.
показати весь коментар
12.11.2022 17:47 Відповісти
Мова не має значення? "Русскоговорящие ураинцы"? Не вірте в цю російську локшину, бо Україна це гімн, прапор, армія, мова, віра. Вслід на російськими книгами приходить російська воровита армія, бо російська церква не покидала межі України. Вона є підтримкою противників української автокефальної церкви і звичайно всього українського і являється лекторатом Боневтіка, тому він її і не закриває.
показати весь коментар
12.11.2022 16:26 Відповісти
А рашистських вчителів потрібно прикопати але за теріторіею школи.
показати весь коментар
12.11.2022 16:29 Відповісти
На опалення до місцевої котельні.
показати весь коментар
12.11.2022 16:31 Відповісти
вбити українських вчителів і завезти русскіх вчителів

ось і вся їхня культура
показати весь коментар
12.11.2022 16:43 Відповісти
Саме та діяли Совєти, коли окупували Західну Україну, одразу привезли свої книги і призначили своїх 'совєцьких" вчителів... А потім "соціалістічєскоє насєлєніє" дивувалось, чому на окупованих територіях ( Бойківщині, Галичині в т.д...) не любили більшовицьких вчителів ...
показати весь коментар
12.11.2022 17:09 Відповісти
А вы говорите топить нечем
показати весь коментар
12.11.2022 16:46 Відповісти
Вторая Мировая война которую вели США и Британия против Гитлеоа, это не наша война...мы вели Вяликаю Атечиствинную...отдельно от Черчилля и Рузвельта...🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.11.2022 16:49 Відповісти
замість їжі і ліків пропагандонську херь привозили
показати весь коментар
12.11.2022 16:57 Відповісти
Які дивні у кацапів слова. Не "фізика", а "физика", - який жах!
"Окружающій мир" - то що значить? Капець якийсь! Гидота!!!
показати весь коментар
12.11.2022 16:59 Відповісти
Отак вони і робили у срср. Все націлональне щнищували, а своє насаджували. А тепер молодняк кривиться, коли йому кажуть, що треба українською розмовляти. Бо звикли кацапню дивитися, читати та слухати в інтернеті. Такі ж і вазєліна обрали. Той такий самий великий поціновувач усього кацапського, до речі. І досі ним залишається...
показати весь коментар
12.11.2022 17:01 Відповісти
Москворота пошесть.
показати весь коментар
12.11.2022 18:19 Відповісти
В такий важкий час найкраще використати їх для опалення...
показати весь коментар
12.11.2022 18:31 Відповісти
Чмыри дементные.
показати весь коментар
12.11.2022 20:51 Відповісти
Жаль, что украинцы - цивилизованный народ, пользующихся обычной туалетной бумагой...
показати весь коментар
12.11.2022 21:45 Відповісти
Стремянку вже використали, щоб "галстук" для директора цієї школи до люстри вчепити?
показати весь коментар
12.11.2022 21:47 Відповісти
 
 