Майже 600 підручників виробництва РФ виявили в школі на деокупованій Харківщині. ФОТО
На Харківщині правоохоронці вилучили підручники російського виробництва.
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ
Літературу, надруковану в країні-агресорі, правоохоронці виявили під час стабілізаційних заходів в Богуславській загальноосвітній школі смт Борова.
"Майже 600 підручників для школярів виробництва РФ. Книги будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами колабораційної діяльності", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+20 Роман Єжов
показати весь коментар12.11.2022 16:40 Відповісти Посилання
+17 Deodar Revolution
показати весь коментар12.11.2022 16:19 Відповісти Посилання
+17 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар12.11.2022 16:25 Відповісти Посилання
ось і вся їхня культура
"Окружающій мир" - то що значить? Капець якийсь! Гидота!!!