У Міноборони показали командувачів ЗСУ, які визволяють території на півдні України. ФОТОрепортаж
Україна має на всіх фронтах потужних і загартованих у боях командувачів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила імена і фото командувачів Збройних Сил України, які визволяють території на півдні України.
Про це вона розповіла у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування.
В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі.
Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою.
Ось хто звільняє наші території на півдні:
Олександр Тарнавський бригадний генерал
Андрій Ковальчук генерал-майор
Андрій Грицьков бригадний генерал
Михайло Драпатий бригадний генерал
Андрій Гнатов бригадний генерал
Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - розповіла Маляр.
Але писати, що генерали "звільняють території" і не згадувати при цьому про солдат - таке собі
нехай Господь допомагає
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%80_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) https://uk.wikipedia.org/wiki/Кнур_(значення)
Щоб часом не дійшов до Херсону
Герої !!!
але слава дістається Арестовичу і Подоляку з Арахамією...
Крим на черзі))
Ось що я побачив в обличчях наших хлопців.
Іх сім'ї, бойові побратими, всі ми можемо пишатись і тішитись, що ці Титани на нашій стороні
Все красавцы и генералы и простые солдаты на всех видео.Не сравнить со свиночмонями
бо реально він командує цивільними пройобами