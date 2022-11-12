У Міноборони показали командувачів ЗСУ, які визволяють території на півдні України. ФОТОрепортаж

Україна має на всіх фронтах потужних і загартованих у боях командувачів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила імена і фото командувачів Збройних Сил України, які визволяють території на півдні України.

Про це вона розповіла у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування.

В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі.

Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою.

Ось хто звільняє наші території на півдні:

Олександр Тарнавський бригадний генерал

Андрій Ковальчук генерал-майор

Андрій Грицьков бригадний генерал

Михайло Драпатий бригадний генерал

Андрій Гнатов бригадний генерал

Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - розповіла Маляр.