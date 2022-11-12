УКР
У Міноборони показали командувачів ЗСУ, які визволяють території на півдні України. ФОТОрепортаж

Україна має на всіх фронтах потужних і загартованих у боях командувачів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила імена і фото командувачів Збройних Сил України, які визволяють території на півдні України.

Про це вона розповіла у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування.

В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі.

Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півдні ЗСУ завдали ударів по нових позиціях російських окупантів, - ОК "Південь"

Ось хто звільняє наші території на півдні:

Олександр Тарнавський бригадний генерал

У Міноборони показали командувачів ЗСУ, які визволяють території на півдні України 01

Андрій Ковальчук генерал-майор

У Міноборони показали командувачів ЗСУ, які визволяють території на півдні України 02

Андрій Грицьков бригадний генерал

У Міноборони показали командувачів ЗСУ, які визволяють території на півдні України 03

Михайло Драпатий бригадний генерал

У Міноборони показали командувачів ЗСУ, які визволяють території на півдні України 04

Андрій Гнатов бригадний генерал

У Міноборони показали командувачів ЗСУ, які визволяють території на півдні України 05

Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - розповіла Маляр.

Міноборони (7642) ЗСУ (7863) Маляр Ганна (525) Херсонська область (6129)
+34
А Марченко?
12.11.2022 17:52 Відповісти
+34
слава ЗСУ
нехай Господь допомагає
12.11.2022 17:53 Відповісти
+26
Поважаю Драпатого!
Але писати, що генерали "звільняють території" і не згадувати при цьому про солдат - таке собі
12.11.2022 17:52 Відповісти
А Марченко?
12.11.2022 17:52 Відповісти
Марченка відправили замом до Кіма.
12.11.2022 18:09 Відповісти
Не меліть дурниць.
12.11.2022 18:27 Відповісти
Поважаю Драпатого!
Але писати, що генерали "звільняють території" і не згадувати при цьому про солдат - таке собі
12.11.2022 17:52 Відповісти
швидше за все мається на увазі керівництво ОК Південь
12.11.2022 17:54 Відповісти
А то ви не розумієте чому саме таким чином поданий текст прямою мовою заступкині....
12.11.2022 18:06 Відповісти
Слава в веках ❤️💙💛🙏🙏🙏‼️✊👍
12.11.2022 18:25 Відповісти
слава ЗСУ
нехай Господь допомагає
12.11.2022 17:53 Відповісти
Ну так, лисий товстяки з нульінтелігентною свинською мордою на фоні наших красені справжній тупий хряк.
12.11.2022 17:53 Відповісти
боров - по парашному передає точне значення ))
12.11.2022 18:03 Відповісти
кнур точніше, де там по-парашному...
12.11.2022 18:07 Відповісти
боров, якраз й є по парашному, з аналогічним значенням. парашники то українського не знають, а гуглиться не вміють ))
12.11.2022 18:10 Відповісти
кнур це теж видно має різний змість в різних областях. бо в вікі друге пояснення "Некастрований кабан (самець свині)"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%80_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) https://uk.wikipedia.org/wiki/Кнур_(значення)
12.11.2022 18:14 Відповісти
осьо воно той боровокнур кацапський
12.11.2022 18:46 Відповісти
Хозяин пилорамы
12.11.2022 20:00 Відповісти
Уродец.
12.11.2022 20:46 Відповісти
кацапня - шакали,шайтани,гієни!
12.11.2022 17:57 Відповісти
І ібліси, не забувайте!)))
12.11.2022 17:59 Відповісти
лисі чорти та позашлюбні байстрюки небензі.
12.11.2022 18:02 Відповісти
Дмитра Марченка там не було? Чи вчергове забули?
12.11.2022 18:02 Відповісти
Сучье мо.
12.11.2022 18:28 Відповісти
Його усунули одразу як відбив Миколаїв.
Щоб часом не дійшов до Херсону
12.11.2022 20:04 Відповісти
Смотрю на Андрея Ковальчука и думаю: где ж я его видел?... Посмотрел где он учился: *****! Теперь понятно, где мы виделись 20 лет назад )
12.11.2022 18:03 Відповісти
де могли зустрітись Мартін Іден та Андрій Ковальчук? Мабуть у Клівленді, Огайо, років 120 тому, а ніяк не 20
12.11.2022 19:17 Відповісти
Якби я дійсно був Мартіном Іденом, то писав би латиницею, а не кирилицею ))
12.11.2022 19:39 Відповісти
Jack London was supporting and promoting a socialism and that is why the soviets published him a lot
12.11.2022 20:34 Відповісти
My ****'s library was full of Jack London's, Mark Twain's and Fenimore Cooper's books. I've read them all )
12.11.2022 22:26 Відповісти
Me, too His books were very inspirational for me back in 70th and begining of 80th when we with the parents used to live in far north close to a polar circle in siberia and his stories created a lot of my imagination about Canada and North America when I was a kid And many years after thanks to an immigration I drove around all those places there except Alaska, farest point was the whitehorse, Yukon. Gold rush Well it's nice to meet you here, it's very rear and unusual that you can talk to someone about these things these days We are the dinosaures I guess Have a good night Mr Iden
12.11.2022 23:12 Відповісти
ви вчились разом? світ занабто малий
12.11.2022 20:39 Відповісти
Так, тільки він трохи старший. Я пам'ятаю його молодим офіцером. Пам'ятаю, що він досить скромний і вихований. І витриманий. Добре контролює емоції.
12.11.2022 22:21 Відповісти
Після Луганського а-порту він вже має весь досвід який тільки може бути. Для нас - герой, як і ЗСУ коли ви маєте відношення до нашіх війскових, то і вам вдячність, шана та повага
12.11.2022 23:20 Відповісти
Дякую! Повага усім, хто молиться за Україну і всіма своїми діями наближає нашу перемогу!🇺🇦
12.11.2022 23:25 Відповісти
Молодці! Герої! Слава ЗСУ!
12.11.2022 18:03 Відповісти
Молодці !

Герої !!!

але слава дістається Арестовичу і Подоляку з Арахамією...
12.11.2022 18:53 Відповісти
Назвали прізвища,показали світлини-ти чого приплітаєш сюди,133(два рази), якихосьПодоляків і іже з ними?Не псуй людям свято...
12.11.2022 22:00 Відповісти
Красавцы
12.11.2022 18:08 Відповісти
12.11.2022 18:11 Відповісти
12.11.2022 20:48 Відповісти
Порівняйте обличчя цих воїнів з харямі шойгі гєрасімава суравікіна та іньших кацапських додіків...
12.11.2022 18:12 Відповісти
Слава нашим бійцям і Слава нашим Офіцерам! Якже хочется славить їх після війни.
12.11.2022 18:16 Відповісти
Був серед колись генерал-четар, Начальний вождь УГА (Української галицької армії) у часи визвольних змагань 1918-1920 р.р, Командант Легіону УСС(Українських січових стрільців) у складі Австро-угорської армії першій світовій війні Мирон Омелянович Тарнавський. Хороша плеяда військових діячів Тарнавських не пішла в небуття.
12.11.2022 18:24 Відповісти
Нам би зараз Болбочана!
Крим на черзі))
12.11.2022 20:05 Відповісти
Рішучість, впевненість, непохитність, інтелект.
Ось що я побачив в обличчях наших хлопців.
Іх сім'ї, бойові побратими, всі ми можемо пишатись і тішитись, що ці Титани на нашій стороні
12.11.2022 18:25 Відповісти
От Драпатого драпають орки)
Все красавцы и генералы и простые солдаты на всех видео.Не сравнить со свиночмонями
12.11.2022 18:25 Відповісти
Хорошо не поставили портрет еврейского дедушки Мороза, мин. обороны Резникова. Ну и главного освободителя, генералиссимуса Зеленского из Ставки Верховного Главнокомандования.
12.11.2022 18:30 Відповісти
Про цих 'маршалів перемоги' ще знімуть серіал для плєбєїв. До виборів у 'Дії' встигнуть
12.11.2022 20:07 Відповісти
Так ты ж кусок русского говна.
12.11.2022 21:13 Відповісти
а де наш гамнокомандувач без якого нічого неможливо.
12.11.2022 18:33 Відповісти
Єрмак ?

бо реально він командує цивільними пройобами
12.11.2022 18:54 Відповісти
Звільняють міста і села та захищають українську землю в окопах на передовій прості мобілізовані солдати і сержанти, а піарять чинуші та продажні журнашлюхи своїх хенералів
12.11.2022 21:52 Відповісти
Драпатий був майором у 2014 році, летюча беха в Маріку це його робота(курував колоною). Вихід з Ізварінського котла з боєм , це теж його робота. Справжній Генерал.
13.11.2022 01:02 Відповісти
 
 