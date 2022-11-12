УКР
Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю: мешканців 6 будинків евакуюють через нерозірвані снаряди. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі евакуюють мешканців 6 багатоквартирних будинків через нерозірвані російські касетні снаряди.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок сьогоднішньої атаки по Запоріжжю, в одному з житлових районів міста впали нерозірвані касетні снаряди.

В зоні можливої детонації нерозірваних снарядів знаходяться 6 житлових багатоквартирних будинків. Ми вже розпочали евакуйовувати звідти людей. Частина мешканців виїхали самостійно, частину ми вивозимо муніципальним транспортом до найближчих ТІЦів. Там людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу. Наразі заплановано, що тимчасова евакуація триватиме до завтра.

У Запоріжжі лунають вибухи: Працювали сили ППО (оновлено)

Зараз будинки та прилегла до них територія знаходяться під наглядом співробітників Нацполіції.

Зберігаймо спокій, не панікуємо та слідкуємо за інформацією. Фахівці роблять свою справу", - розповів він.

"Сьогодні ввечері російські терористи обстріляли місто Запоріжжя. Випустили снаряд із ракетного комплексу "Іскандер-К". Ракета була нашпигована 54-ма касетними зарядами. Вони не розірвались і впали в Шевченківському районі міста поблизу 6-ти житлових будинків. Ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Всередині касетного снаряда сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко "прошивають" навіть бетонні конструкції", - розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю: мешканців 6 будинків евакуюють через нерозірвані снаряди 01
Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю: мешканців 6 будинків евакуюють через нерозірвані снаряди 02

Автор: 

Запоріжжя (2362) обстріл (30481) евакуація (2403)
+10
От би раз закинути щось подібне до будинків мордору, то може б і більше такого не робили.
12.11.2022 21:22 Відповісти
+8
12.11.2022 21:24 Відповісти
+8
Тварі ганебні.…..😡
12.11.2022 21:26 Відповісти
12.11.2022 21:24 Відповісти
Та нема чому дивуватися. вони зараз з останніх катушок злетять, уроди.
12.11.2022 21:23 Відповісти
Запад напал на рассію! Защіщяютса чем моґут.
12.11.2022 21:26 Відповісти
З хамом- по хамськи! Коли ж ми будемо їх касетними бомбами тлумити?!
12.11.2022 21:33 Відповісти
Ніколи. Бо ніззя!
12.11.2022 21:37 Відповісти
когда они сами себя будут бомбить...\бомбят же даунбасс...?\
у нас просто нет таких боеприпасов - в Украине они запрещены...!
12.11.2022 21:58 Відповісти
Та начебто ні, їх заборонено використовувати по цивільним. Чи помиляюсь
12.11.2022 22:42 Відповісти
?
12.11.2022 22:43 Відповісти
так заборонено...
12.11.2022 22:54 Відповісти
Вбивати тільки кацапських мобиків - чмобіків недостатньо. Якщо кацапи вбивають українських цивільних - то ЗСУ мають вбивати цивільних кацапів утричі більше (співвідношення населення рашки та України 3:1)
12.11.2022 21:41 Відповісти
12.11.2022 23:58 Відповісти
 
 