Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю: мешканців 6 будинків евакуюють через нерозірвані снаряди. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі евакуюють мешканців 6 багатоквартирних будинків через нерозірвані російські касетні снаряди.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок сьогоднішньої атаки по Запоріжжю, в одному з житлових районів міста впали нерозірвані касетні снаряди.

В зоні можливої детонації нерозірваних снарядів знаходяться 6 житлових багатоквартирних будинків. Ми вже розпочали евакуйовувати звідти людей. Частина мешканців виїхали самостійно, частину ми вивозимо муніципальним транспортом до найближчих ТІЦів. Там людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу. Наразі заплановано, що тимчасова евакуація триватиме до завтра.

Зараз будинки та прилегла до них територія знаходяться під наглядом співробітників Нацполіції.

Зберігаймо спокій, не панікуємо та слідкуємо за інформацією. Фахівці роблять свою справу", - розповів він.

"Сьогодні ввечері російські терористи обстріляли місто Запоріжжя. Випустили снаряд із ракетного комплексу "Іскандер-К". Ракета була нашпигована 54-ма касетними зарядами. Вони не розірвались і впали в Шевченківському районі міста поблизу 6-ти житлових будинків. Ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Всередині касетного снаряда сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко "прошивають" навіть бетонні конструкції", - розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.



