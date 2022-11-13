10 203 29
Вокзал на місці, люди чекають, - Укрзалізниця анонсувала запуск потягів у Херсон. ФОТО
В Укрзалізниці розповіли про підготовку поновлення пасажирського сполучення з Херсоном, який був звільнений військовими ЗСУ 11 листопада від російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишін.
Він зазначив: "Довгий день. Але ми мали добратись до Херсону. Оцінити пошкодження, скоординуватись з ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсону.
Розмінування йде швидко, але все ж займає час. Пошкоджену колію та розбиті вагони пофіксимо швидко.
Вокзал на місці. Люди чекають. Значить скоро буде поїзд до Херсону".
але - дайте час хлопцям все, після кацапьячої срані, розмінувати,
і піключити вас до людства - вода, світло як мінімум,
ви вже вдома - в Україні, - дайте час зробити вам найкомфотніше...
HIMARS + Чаплинка (аеродром) = ...
https://twitter.com/i/status/1591432305779920898
Вот, примерно так нужно подсчитывать и публиковать эти цифры в открытой печати. Причем, делать подобные подсчеты надо на всех освобожденных территориях, не только на Херсонщине. А также, во всех областях Украины, подвергнутых бомбардировкам. Кацапов надо ставить на "бабки". Чтобы, у них не только "деды сосали", но и их внуки!