Вокзал на місці, люди чекають, - Укрзалізниця анонсувала запуск потягів у Херсон. ФОТО

В Укрзалізниці розповіли про підготовку поновлення пасажирського сполучення з Херсоном, який був звільнений військовими ЗСУ 11 листопада від російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишін.

Він зазначив: "Довгий день. Але ми мали добратись до Херсону. Оцінити пошкодження, скоординуватись з ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсону.



Розмінування йде швидко, але все ж займає час. Пошкоджену колію та розбиті вагони пофіксимо швидко.



Вокзал на місці. Люди чекають. Значить скоро буде поїзд до Херсону".

