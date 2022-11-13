УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5310 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 501 3

Двоє поранених і десятки пошкоджених будинків: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю прилетіло майже 40 снарядів. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє поранених і десятки понівечених будинків. Уночі від ворожого вогню вкотре потерпала Нікопольщина.

Росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади.

Найбільше постраждав Нікополь. У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів. Поранені двоє жінок - 46 та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості.

У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.

У Марганецькій громаді людей не зачепило. Побиті приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в решті районів ніч минула із сиренами, але без "прильотів", і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти накрили вогнем Нікопольщину, випущено понад 50 снарядів, є руйнування, - ОВА. ФОТО

Двоє поранених і десятки пошкоджених будинків: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю прилетіло майже 40 снарядів 01
Двоє поранених і десятки пошкоджених будинків: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю прилетіло майже 40 снарядів 02
Двоє поранених і десятки пошкоджених будинків: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю прилетіло майже 40 снарядів 03
Двоє поранених і десятки пошкоджених будинків: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю прилетіло майже 40 снарядів 04
Двоє поранених і десятки пошкоджених будинків: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю прилетіло майже 40 снарядів 05
Двоє поранених і десятки пошкоджених будинків: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю прилетіло майже 40 снарядів 06

Автор: 

обстріл (28948) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3826)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путлєр - щоб ти здох , падлюка 😠
показати весь коментар
13.11.2022 07:40 Відповісти
Там багато путлерів. Вся россосія один колективний путлер.
показати весь коментар
13.11.2022 07:54 Відповісти
твари...
показати весь коментар
13.11.2022 09:04 Відповісти
 
 