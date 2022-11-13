Двоє поранених і десятки пошкоджених будинків: вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю прилетіло майже 40 снарядів. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє поранених і десятки понівечених будинків. Уночі від ворожого вогню вкотре потерпала Нікопольщина.



Росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади.



Найбільше постраждав Нікополь. У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів. Поранені двоє жінок - 46 та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості.



У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.



Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вогнеборці уже приборкали.



Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.



У Марганецькій громаді людей не зачепило. Побиті приватні будинки", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в решті районів ніч минула із сиренами, але без "прильотів", і на цю хвилину спокійно.

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