Росіяни з РСЗВ обстріляли село у Запорізькому районі. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по селу Запорізького району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення області нічними обстрілами. О 2 годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району. Пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі. На щастя, люди залишились неушкодженими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціальні служби до сьогоднішнього ранку займалися знешкодженням частин ракети з касетним боєкомплектом, що була збита нашими воїнами і впала в одному з районів Запоріжжя.

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