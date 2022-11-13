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Рашисти завдали 12 ударів по Донеччині. Били ракетами, артилерією, мінометами та "Градами". ФОТОрепортаж

За добу обстрілів зазнали 7 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Нацполіції.

Рашисти завдали 12 ударів по Донеччині. Били ракетами, артилерією, мінометами та Градами 01

"Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Святогірськ, Дружківка, смт Велика Новосілка, села Іванівське, Новосілка. Російські війська били з ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії та мінометів. Знищено та пошкоджено 7 цивільних об‘єктів – 4 житлових будинки, готель, кафе, альтанка", - йдеться у повідомленні.

Обстріли не припиняються у Бахмуті. Зазначається. що внаслідок ворожих влучань загинули мирні мешканці, пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки.

Зафіксовано ракетні удари по Святогірську та Дружківці. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок мінометного обстрілу маємо пораненого у селищі Велика Новосілка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: окупанти били по лінії фронту та по містах у відносному тилу. ФОТОрепортаж


Рашисти завдали 12 ударів по Донеччині. Били ракетами, артилерією, мінометами та Градами 02
Рашисти завдали 12 ударів по Донеччині. Били ракетами, артилерією, мінометами та Градами 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загарбники вбили двох цивільних на Донеччині за добу


Рашисти завдали 12 ударів по Донеччині. Били ракетами, артилерією, мінометами та Градами 04
Рашисти завдали 12 ударів по Донеччині. Били ракетами, артилерією, мінометами та Градами 05
Рашисти завдали 12 ударів по Донеччині. Били ракетами, артилерією, мінометами та Градами 06
Рашисти завдали 12 ударів по Донеччині. Били ракетами, артилерією, мінометами та Градами 07

обстріл (28948) Нацполіція (15254) Донецька область (8716)


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