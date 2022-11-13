Рашисти завдали 12 ударів по Донеччині. Били ракетами, артилерією, мінометами та "Градами". ФОТОрепортаж
За добу обстрілів зазнали 7 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Нацполіції.
"Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Святогірськ, Дружківка, смт Велика Новосілка, села Іванівське, Новосілка. Російські війська били з ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії та мінометів. Знищено та пошкоджено 7 цивільних об‘єктів – 4 житлових будинки, готель, кафе, альтанка", - йдеться у повідомленні.
Обстріли не припиняються у Бахмуті. Зазначається. що внаслідок ворожих влучань загинули мирні мешканці, пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки.
Зафіксовано ракетні удари по Святогірську та Дружківці. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок мінометного обстрілу маємо пораненого у селищі Велика Новосілка.
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