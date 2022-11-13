У Запоріжжі завершили операцію зі збору та вивезення решток російської ракети з житлового кварталу. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі вивезли нерозірвані уламки російської ракети, яка впала у житловому кварталі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Цей інцедент міг мати непередбачувані наслідки, адже ворожий снаряд містив касети, що могли раптово вибухнути. Через це мешканців шести прилеглих будинків довелось тимчасово евакуювати у безпечні місця", - йдеться у повідомленні.

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Операція тривала протягом ночі та ранку.

"Дякуємо усім, хто приймав у цьому участь: міським службам, що оперативно відселили людей, національній поліції, що забезпечила в цей час порядок на прилеглих вулицях. Дякуємо рятувальникам і саперам, які ризикуючи власним життям, убезпечили мирних жителів Запоріжжя". - зазначив Старух.







