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У Запоріжжі завершили операцію зі збору та вивезення решток російської ракети з житлового кварталу. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі вивезли нерозірвані уламки російської ракети, яка впала у житловому кварталі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

У Запоріжжі завершили операцію зі збору та вивезення решток російської ракети з житлового кварталу 01

"Цей інцедент міг мати непередбачувані наслідки, адже ворожий снаряд містив касети, що могли раптово вибухнути. Через це мешканців шести прилеглих будинків довелось тимчасово евакуювати у безпечні місця", - йдеться у повідомленні.

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Операція тривала протягом ночі та ранку.

У Запоріжжі завершили операцію зі збору та вивезення решток російської ракети з житлового кварталу 02

"Дякуємо усім, хто приймав у цьому участь: міським службам, що оперативно відселили людей, національній поліції, що забезпечила в цей час порядок на прилеглих вулицях. Дякуємо рятувальникам і саперам, які ризикуючи власним життям, убезпечили мирних жителів Запоріжжя". - зазначив Старух.



У Запоріжжі завершили операцію зі збору та вивезення решток російської ракети з житлового кварталу 03
У Запоріжжі завершили операцію зі збору та вивезення решток російської ракети з житлового кварталу 04

Запоріжжя (2289) ракети (4045) ДСНС (5136) Старух Олександр (199)


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В ракеті було 54 **********.
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13.11.2022 12:09 Відповісти
https://www.facebook.com/100029964451595/videos/615414040272358/ https://www.facebook.com/100029964451595/videos/615414040272358/


залипательно !!!!
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13.11.2022 12:12 Відповісти
+100!!!
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13.11.2022 12:45 Відповісти
Хороший кацап - дохлий кацап.
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13.11.2022 15:15 Відповісти
Кацапи , тварюки і мерзенне бидло на всій планеті Земля 😡
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13.11.2022 12:37 Відповісти
НАШМ МІНЕРАМ----СЛАВА І ПОДЯКА! Вони ризикували своїм життям.
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13.11.2022 13:52 Відповісти
польський STAR
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13.11.2022 15:51 Відповісти
 
 