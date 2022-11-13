Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині. Пошкоджено будинки, поранено людину. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 листопада, російські окупаційні війська завдали удару по Кураховому на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ракетного удару по Кураховому завдали росіяни сьогодні посеред дня. Одна людина дістала поранення. На щастя, обійшлося без загиблих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракета влучила у двоповерховий будинок, ударом пошкоджено ще 2 житлові будинки по сусідству та адмінбудівлю.

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"Уся вільна територія Донеччини наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - підкреслив Кириленко.







