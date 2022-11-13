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Рашисти вдарили по Торецьку. Пошкоджено лікарню, пологовий будинок та профілакторій, - ОВА. ФОТО

Окупанти обстріляли Торецьк Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, лікарня, пологовий будинок та профілакторій потрапили під ворожий обстріл.

"На щастя, обійшлося без постраждалих, але будівлі мають серйозні пошкодження", - зазначив він.

Також Кириленко інформує, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі.

"Заклади охорони здоров'я, які ми довго будували та відновлювали, вони руйнують в одну мить. Ворог прагне зробити життя на Донеччині нестерпним. За всі свої злочини буде відповідати!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині. Пошкоджено будинки, поранено людину. ФОТОрепортаж

Рашисти вдарили по Торецьку. Пошкоджено лікарню, пологовий будинок та профілакторій, - ОВА 01
Рашисти вдарили по Торецьку. Пошкоджено лікарню, пологовий будинок та профілакторій, - ОВА 02
Рашисти вдарили по Торецьку. Пошкоджено лікарню, пологовий будинок та профілакторій, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28948) Донецька область (8716) Торецьк (496) Кириленко Павло (907)


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https://t.me/meduzalive/73268 касап заявив, що захопив і окупував селище Майорськ під Авдіївкою
чи правда...
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13.11.2022 16:52 Відповісти
Майорск под Горловкой, а не под Авдеевкой.
Гремит в том краю каждый день. На карте ДипСтейтМап ж\д станция уже давно в красной зоне, а развилка дорог, где был КПВВ, с 8-го числа в красном.
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13.11.2022 17:32 Відповісти
Старый аккаунт тоже забанили ?
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13.11.2022 18:18 Відповісти
По моему просто заблудился в аккаунтах
Долго не был тут, зашел, а он - бац! - и пронумерованный
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13.11.2022 18:41 Відповісти
 
 