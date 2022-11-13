Рашисти вдарили по Торецьку. Пошкоджено лікарню, пологовий будинок та профілакторій, - ОВА. ФОТО
Окупанти обстріляли Торецьк Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, лікарня, пологовий будинок та профілакторій потрапили під ворожий обстріл.
"На щастя, обійшлося без постраждалих, але будівлі мають серйозні пошкодження", - зазначив він.
Також Кириленко інформує, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі.
"Заклади охорони здоров'я, які ми довго будували та відновлювали, вони руйнують в одну мить. Ворог прагне зробити життя на Донеччині нестерпним. За всі свої злочини буде відповідати!", - йдеться у повідомленні.
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чи правда...
Гремит в том краю каждый день. На карте ДипСтейтМап ж\д станция уже давно в красной зоне, а развилка дорог, где был КПВВ, с 8-го числа в красном.
Долго не был тут, зашел, а он - бац! - и пронумерованный