Рашисти вдарили по Торецьку. Пошкоджено лікарню, пологовий будинок та профілакторій, - ОВА. ФОТО

Окупанти обстріляли Торецьк Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, лікарня, пологовий будинок та профілакторій потрапили під ворожий обстріл.

"На щастя, обійшлося без постраждалих, але будівлі мають серйозні пошкодження", - зазначив він.

Також Кириленко інформує, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі.

"Заклади охорони здоров'я, які ми довго будували та відновлювали, вони руйнують в одну мить. Ворог прагне зробити життя на Донеччині нестерпним. За всі свої злочини буде відповідати!", - йдеться у повідомленні.

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